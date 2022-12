P róximamente, en una tienda local muy, muy cercana... Bloque Regreso a Rávnica, Episodio III: Laberinto del Dragón. Es época de guerras entre gremios. El dracogenio, Niv-Mízzet, acaba de descubrir el Laberinto implícito y ha invitado a los diez gremios a... ¿te imaginas qué? Mejor mira el video:

Si ya leíste otros adelantos de torneos presentación, te habrás dado cuenta de que comienza de forma distinta; la razón es que el adelanto de Laberinto del Dragón va a ser diferente del resto. Esta vez me encargaré de mostrarte cómo funciona todo para que puedas divertirte al máximo en este emocionante evento del próximo fin de semana.

Paso uno: preinscripción. Es fácil ignorar esta sugerencia... pero lo digo en serio. Los torneos presentación se llenan muy rápido y es mejor que te asegures de tener plaza. Aquí tienes el enlace al Localizador de Tiendas (otra vez).

Muy bien, vamos a hacer un recorrido por el Laberinto implícito... pero ¿qué pasa si es tu primer torneo presentación? Querrás saber lo más básico sobre estos eventos, ¿no? Y, si es posible, antes de que agreguemos todas las intrincaciones del Laberinto implícito. ¡No te preocupes! Lo tenemos todo controlado.

El adelanto de Tim Willoughby sobre el torneo presentación de Regreso a Rávnica repasa las cinco primeras mecánicas del bloque (detener, de los azorios; sobrecarga, de los ízzet; desatar, de los rakdos; carroñar, de los golgari; y repoblar, de los selesnya) y ofrece consejos generales sobre los torneos presentación. Mi adelanto sobre el torneo presentación de Intrusión repasa las cinco segundas mecánicas del bloque (extorsionar, de los orzhov; cifrar, de los dimir; empujón, de los gruul; batallón, de los boros; y evolucionar, de los simic) y también proporciona consejos generales.

Si quieres saber más sobre la construcción de mazos cerrados o, simplemente, practicar un poco estas habilidades, consulta la guía del formato Mazo Cerrado de Marshall Sutcliffe. Es un artículo muy útil sobre cómo tener éxito con este tipo de mazos. Ah, y aquí y aquí tienes otros enlaces a más artículos con consejos. (¡Enlaces, enlaces para todos!)

Laberinto del Dragón incluye cartas de los diez gremios de Rávnica, pero también tiene... (ojo, ¡SPOILERS!) once mecánicas.

Y en este punto voy a abundar en la llamada "decimoprimera" mecánica: fusionar.

Laberinto del Dragón recupera las formidables cartas partidas (una carta partida es una carta con dos minicartas diferentes). Al igual que con las cartas partidas anteriores (como, por ejemplo, Prueba // Error de Discordia en Laberinto del Dragón), puedes lanzar un lado o el otro. AHORA BIEN... Gracias a fusionar, también puedes lanzar ambas mitades de la carta a la vez. Los efectos se resuelven de izquierda a derecha. Por ejemplo, supongamos que tenemos Allanar // Entrar.

Puedes lanzar Allanar por UB , en cuyo momento alguien pone ocho cartas de su biblioteca en su cementerio (mm-mm, lo que se conoce como "deckear"). En vez de eso, puedes lanzar Entrar por 4BR , en cuyo momento obtienes una criatura del cementerio de tu elección (reanimación deliciosa). Y además (¿ves qué combo más fabuloso?) puedes lanzar Allanar y Entrar a la vez (gracias a fusionar) por 4UBBR , en cuyo momento puedes hacer que alguien ponga las ocho primeras cartas de su biblioteca en su cementerio y, después, robar una parte jugosa de ese cementerio (o de otro) y ponerla en el campo de batalla bajo tu control.

Ahora que ya entiendes fusionar (o eso espero), voy a pasar a los temas más importantes de este artículo: el espacio para tierras, la carta promocional de la Presentación, los Packs de Presentación de gremio y el evento Laberinto implícito.

Sabes que en casi todos los sobres viene una tierra básica al final, ¿no? Bueno, pues en Laberinto del Dragón no hay ninguna, pero no se asusten. ¡Traigo buenas noticias!

En vez de una tierra básica, cada sobre de Laberinto del Dragón incluirá una tierra no básica.

Por lo general —y con esto me refiero a la enorme mayoría de los casos—, conseguirás uno de los diez Portales del Gremio que seguramente ya conoces de Regreso a Rávnica e Intrusión. En Laberinto del Dragón, el diseño de cada Portal del Gremio es una versión nueva y ampliada del mismo Portal que se muestra en las dos primeras colecciones del bloque.

En casos muy raros, recibirás en vez de eso una "Shockland" de Regreso a Rávnica o Intrusión (con el arte original de la colección correspondiente). Pero lo entiendes, ¿no? En casos muy raros... ¡porque son raras!

Je, je. ¡Ejem!

Las "Shocklands" aparecerán menos (como un 50 % menos) en Laberinto del Dragón que en Regreso a Rávnica o Intrusión.

Muy de vez en cuando, conseguirás en vez de eso la tierra no básica rara mítica de la colección: Final del laberinto.

Maze’s End | Art by Cliff Childs

Y algunos de ustedes se preguntarán: un segundo, ¿quiere decir que podemos abrir un sobre y encontrarnos tres raras míticas sin más? Pues... ¡sí! Puede ocurrir que se abra un sobre con una rara mítica en el espacio normal para raras, una rara mítica premium en vez de una común y un Final del laberinto en el espacio para tierras. ¡A mí no me importaría nada abrir un sobre así!

Solo hay una carta promocional premium con arte alternativo de Laberinto del Dragón. Al contrario que en Regreso a Rávnica o Intrusión —pero al igual que en cualquier otro torneo presentación anterior a ellos—, no puede usarse esa carta promocional en el mazo de Presentación.

Por primera vez en este bloque, ¡podrás jugar con los diezgremios de Rávnica! Cuando llegues a la tienda de tu elección (después de preinscribirte, claro, porque eres muy inteligente), puedes elegir tu gremio favorito. No más limitaciones, no más compromisos... Tus colores. Tu gremio. Tu Pack de Presentación.

Sin embargo, debo recordar que el gremio que elijas para el torneo presentación no necesita ser el mismo que seleccionaste oficialmente en la página de Puntos Planeswalker (aunque puede serlo, ¡claro está!). Solo lo representas en este torneo presentación.

En tu Pack de Presentación de Gremio de Laberinto del Dragón encontrarás:

Al contrario que en los dos torneos presentación anteriores, hay algunas cosas en Laberinto del Dragón que tu Pack de Presentación de Gremio no incluye. Estas son: una carta promocional de gremio de torneos presentación anteriores; un contador de vida Spindown; un adhesivo y la carta de bienvenida del gremio.

Ah, y aquí tienen la tabla que les prometí. En el Pack de Presentación de Gremio para Laberinto del Dragón encontrarás lo siguiente, según el gremio de tu elección:

¿Está todo claro? ¡Perfecto!

Ahora: ¿qué piensas hacer con todas esas cartas que abriste y con las que has construido un mazo?

Vas a correr por...

¿Qué significa correr el Laberinto implícito? Quiere decir que vas a jugar a Magic representando a tu gremio.

En primer lugar, recibirás una ficha con el símbolo de tu gremio que deje clara tu afiliación. ¿Por qué es importante esto?

Bien, porque la tienda en la que juegues (y donde hiciste la preinscripción, ¿verdad?) tendrá colgado un poster bien grande del Laberinto implícito de Rávnica. En este poster habrá diez símbolos de gremios que identifican el avance de cada gremio por el Laberinto implícito. Entre las rondas de juego, el organizador del torneo hará avanzar los símbolos de los gremios de acuerdo con el número de partidas ganadas por los representantes de cada gremio y la cantidad total de jugadores en el evento. Cada victoria conseguida hace avanzar a tu gremio por el Laberinto implícito.

Con todo, no es el orgullo de tu gremio lo único que está en juego: ¡también puedes ganar premios!

Todos los que participen en el Laberinto implícito se llevarán una carta promocional premium de tierra básica. Así que, al margen de lo bien o mal que se le dé a tu gremio, al menos eso lo tienes seguro; y ¿he mencionado que la carta es muy bonita? ¿No? Pues ¡sí que lo es! Es una llanura especial con arte alternativo, exclusiva del torneo presentación.

Y aún hay más: si tu gremio logra llegar al final del Laberinto implícito, pero no es el primero, recibirás una carta de logro especial con un código que puedes introducir en tu página de Puntos Planeswalker. Así, podrás señalarlo con orgullo y decir: "¡Mira, mira, soy un Corredor del laberinto!". Ya sé que no lo harás, porque nadie habla así... ¡pero podrías!

Y, si tu gremio es tan genial que llega primero al final del Laberinto implícito, recibirás un logro especial para tu página de Puntos Planeswalker que te identifica como Campeón del laberinto. ¡Y todo el mundo sabrá que tú y tu gremio sabían lo que hacían en el torneo presentación de Laberinto del Dragón!

El Laberinto implícito va a ser un evento gigantesco y la gente hará cola para entrar. Así que te lo recordaré una última vez: ¡encuentra tu tienda más cercana y haz la PREINSCRIPCIÓN!

Y cuando estés allí (porque eres inteligente y sigues mis consejos), espero que lo disfrutes a lo grande. Porque va a ser grande. :)

¡Buena suerte y diviértete!

Mike is the copyeditor for DailyMTG.com and steward for both Card of the Day and Decks of the Week. He got his start in editing fantasy-game magazines with almost four years on D&D 's Dragon magazine. He lives in Renton with his wife and assortd pets.