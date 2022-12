¡¿Quiénes quieren ser unos monstruos jugando en la próxima Presentación?!

Ikoria: Mundo de behemots es una colección protagonizada por criaturas gigantescas y los vinculadores capaces de domarlas. Está inspirada en todo tipo de fuentes, desde películas de monstruos e historias antiguas hasta videojuegos y otras obras. Si te apasiona alguna clase de monstruo, ¡es bastante probable que aparezca en esta colección!

Para hacerte una idea de lo que te aguarda en Ikoria, échale un vistazo al tráiler:

Esta es una de las colecciones más alocadas en las que jamás he trabajado. Entre las nuevas y curiosísimas mecánicas (¿conoces ya las habilidades de compañero y mutación?), las criaturas titánicas, un poco de temáticas de tres colores e incluso los mazos de Commander, Ikoria es una auténtica revolución.

Esta vez, el mundo (el nuestro, la Tierra) se encuentra en una situación distinta de lo normal, por lo que las Presentaciones también serán un poco diferentes. Aun así, ¡hay maneras de participar en el evento!

Entonces, ¿qué cabe esperar de esta Presentación? ¿Cómo se podrá participar desde la distancia? Hoy hablaré de todo esto.

Un mundo de diversión

Las Presentaciones siempre han sido mis eventos de Magic favoritos de todo el año.

Estos eventos representan la primera oportunidad de probar las nuevas colecciones. Para mí, el alma de las Presentaciones reside en el entusiasmo por conseguir cartas nuevas y jugar con ellas. Y aunque lo hagamos desde casa, seguiremos compartiendo esas vivencias con muchísima gente de todo el mundo, como parte de una experiencia y un diálogo globales. ¡Gracias a internet, podemos estar en contacto!

Las Presentaciones son geniales porque la colección es nueva y todo el mundo está en igualdad de condiciones, dado que juega con esa colección por primera vez. Estos eventos son una ocasión para relajarse y pasárselo en grande probando las cartas nuevas. ¡Son de lo más divertidas tanto para jugadores nuevos como para veteranos!

Si ya tienes cierta experiencia en el formato Mazo Cerrado, puede que quieras pasar directamente a la siguiente sección, donde hablo de algunas de las diferencias que encontrarás en Ikoria: Mundo de behemots. Pero si eres nuevo en los eventos de Mazo Cerrado o buscas algún que otro consejo adicional, sigue leyendo.

Bien, empecemos con lo más importante: encontrar productos para una Presentación. Al fin y al cabo, no podrás jugar gran cosa si no sabes dónde conseguir lo que necesitas.

Para ello tendrás que ponerte en contacto con una tienda de juegos. Si aún no tienes una tienda a la que acostumbres ir, consulta el localizador de tiendas para encontrar una que te venga bien. Puede que esa tienda ofrezca preinscripciones. Las Presentaciones son de los eventos más populares que organizamos, así que no olvides comprobar si la tienda ofrece la posibilidad de preinscribirse. Siempre conviene planear esto con antelación.

Aunque la mayoría de Presentaciones se organizan como eventos en tiendas, esta vez se hará una excepción debido a la COVID-19: los jugadores podrán recoger sus Packs de Presentación y llevárselos a casa. De hecho, es el sistema que recomendamos. En diversas regiones del mundo puede haber en vigor diferentes reglas y restricciones para la apertura de negocios; por tanto, procura tomar las precauciones adecuadas, revisa las medidas gubernamentales y actúa en consecuencia. En este artículo puedes consultar lo que se les permite hacer a las tiendas.

Si no puedes acudir a una tienda local por algún motivo, siempre puedes jugar en Magic: The Gathering Arena, donde habrá eventos Mazo Cerrado a partir del 16 de abril y la experiencia de juego es muy similar. Es una ocasión estupenda para probar MTG Arena si aún no lo conoces.

Bien, veamos: ya elegiste una tienda o MTG Arena para jugar y echaste un vistazo a las bestiales cartas de la galería de Ikoria: Mundo de behemots.

¡Todo listo! ¡Ahora sí que ya puedes ir y abrir esos sobres!

Crea tus monstruos

Muy bien, continuemos. Digamos que tienes un Pack de Presentación en tus manos. ¿Qué puedes esperar que contenga?

El aspecto de la caja será este:

Dentro habrá seis sobres de Ikoria: Mundo de behemots... y, además, ¡una carta de la Presentación foil al azar con la fecha estampada que podría ser cualquier carta rara o rara mítica de la colección!

(Ten en cuenta que, si juegas en MTG Arena, no recibirás la carta rara aleatoria adicional).

Por supuesto, también habrá otras cositas, como un contador de vidas Spindown con el que llevar la cuenta de tu total de vidas. Mira, ¿sabes qué? ¡Abramos una caja a ver qué hay dentro!

¡Excelente! Menudo montón de detallitos.

Pero, claramente, la parte más importante del Pack son los sobres. ¡Ahora hablaré de qué hacer con ellos!

Empecemos: ¡abre esos sobres! Una vez abiertos, tendrás un montón de cartas.

Y... ¿ahora qué?

¡Toca ponerse a construir un mazo!

Mazo Cerrado funciona de manera algo distinta al modo normal de construir un mazo. El mazo solo se puede componer de las cartas que tengas delante y de tantas tierras básicas como quieras. Además, al contrario que con un mazo Construido normal, para el que el tamaño mínimo son 60 cartas, aquí puedes tener 40.

Lo primero que debes decidir es el método para elegir los colores con los que jugarás. Yo te recomiendo jugar con dos colores. A veces puedes “salpicar” con un tercer color, pero en general te interesará centrarte en dos.

Algunas cosas que pueden llamarte la atención para escoger un color específico son:

Una carta rara muy potente que te guste mucho

Bastantes cartas de “remoción” que puedan lidiar con las criaturas de tu oponente

Muchas cartas jugables de ese color

Una buena “curva de maná” de ese color, es decir, muchas criaturas con distinto coste

Lo ideal es que los colores que elijas cumplan estos cuatro criterios, pero si cumplen al menos dos o tres, ya es suficiente.

Conviene destacar que Ikoria: Mundo de behemots cuenta con una ligera temática de tres colores, sobre todo en las cartas raras y raras míticas. Esto significa que probablemente resultará más viable “salpicar” con un tercer color.

Si decides hacerlo, te recomiendo que las cartas del color salpicado no sean herramientas que necesites jugar en los primeros turnos ni tengan un requisito notable de ese color. Por ejemplo, salpicar una carta como la Venganza de la cría puede estar bien porque solo necesitas un maná del color salpicado. En cambio, si tienes que robar las tres Montañas de tu mazo para lanzar el Ultimátum inspirado, ¡necesitarás mucha suerte!

Bien, ya elegiste tus colores. Ahora, ¿cómo partes de lo que tienes y eliges las 22 o 23 cartas que vas a incluir en tu mazo?

¡Aquí tienes un proceso que puede ayudarte!

Primero, coloca tus criaturas sobre la mesa según su coste de maná. Esto te ayudará a ver las criaturas que potencialmente podrás lanzar en cada parte del juego. (No ordenes las cartas que no son de criatura en este momento, a menos que pretendas jugar esas cartas en cuanto tengas maná suficiente. Por ejemplo, como regla general, lanzarás el Dientes de sable de Savái en el segundo turno, mientras que la Flecha divina normalmente no se lanza en ese turno).

Una buena “curva de maná” de criaturas es crucial para conseguir un buen Mazo Cerrado. No es aconsejable tener un montón de cartas en un solo punto de la curva; lo importante es que consigas una buena mezcla que te permita lanzar los hechizos baratos al principio y los más caros cuando el juego esté más avanzado. Como regla general para Limitado, puedes tener como objetivo una estructura parecida a esta:

1 maná: 0–2

2 manás: 4–6

3 manás: 3–5

4 manás: 2–4

5 manás: 1–3

6 manás o más: 0–2

En este formato en concreto, la mecánica de mutación hace que resulte un poco más complicado manejar los costes de maná. En general, recomiendo ordenar las cartas según sus costes de mutación si cuestan cuatro o más manás, porque normalmente dispondrás de una criatura en el campo de batalla para mutarla cuando llegues a esa etapa del juego.

No es que sea una norma estricta, pero es un buen modo de empezar. Reduce la cantidad de tus criaturas a estos números escogiendo tus favoritas.

Ahora que ya tienes decididas tus criaturas, ¡es hora de añadir hechizos! Elige los que más te gusten de entre tus colores para aumentar a 22 o 23 las cartas de tu mazo, y ya tendrás lista esa parte.

Los hechizos que más te interesan son los que se llaman “hechizos de remoción”, que neutralizan de manera permanente las criaturas de tu oponente, ya sea a través de daño directo, manteniéndolas giradas o simplemente destruyéndolas. El Mazo Cerrado en Magic está centrado en criaturas, así que te interesa que muchas cartas de tus colores puedan inutilizar las criaturas del oponente.

Si quieres saber más acerca de las curvas de maná, haz clic aquí para leer mi artículo sobre cómo crear una curva de maná.

¿Quieres más consejos? No estaría mal tener los siguientes puntos en mente a la hora de construir un mazo:

Puedes jugar más de 40 cartas, pero siempre que puedas, deberías ceñirte a 40. Cada carta más que incluyas por encima de 40 disminuye las posibilidades de sacar esa rara fabulosa que metiste en el mazo.

Deberías tener aproximadamente 17 cartas de tierra y 23 cartas que no sean de tierra. Esto no es válido al cien por cien, pero muchos mazos Limitados tienen esta estructura y en general resulta válida.

Incluye una mezcla de cartas baratas y caras. Si solo tienes criaturas pequeñas y con poco coste de maná, una sola criatura grande puede acabar contigo, pero si solo tienes criaturas grandes con mucho coste de maná, te arriesgas a caer antes de empezar a jugar de verdad. Quédate con una mezcla centrada en criaturas de dos, tres, cuatro y cinco manás. La mayoría de juegos de Mazo Cerrado se ganan lanzando una criatura cada turno desde el segundo o tercer turno.

¡La evasión es importante! A menudo ocurre que los juegos de Mazo Cerrado llegan a un punto en el que ambos jugadores tienen muchas criaturas, pero ninguno puede atacar bien al otro. Las criaturas con habilidades como volar aseguran que puedas superar situaciones así.

A diferencia de la mayoría de formatos de Magic, Mazo Cerrado tiende a ser un poco más lento. Si tu mazo es lento, elegir robar (ir segundo) en lugar de jugar (ir primero) puede ser una opción razonable para ganar una carta adicional.

Diversión en Sobres

En El trono de Eldraine estrenamos nuestra nueva iniciativa Diversión en Sobres, que consiste en incluir versiones alternativas y engalanadas de ciertas cartas en los sobres. Esta iniciativa continúa en Ikoria: Mundo de behemots, donde muchas de esas cartas están relacionadas con los monstruos del mundo.

¡Estas versiones alternativas tienen un estilo artístico muy llamativo y algunas incluso tapan una parte del recuadro de texto! Echa un vistazo:

Pero eso no es todo. También hay cartas especiales de uno de los ciclos más interesantes de la colección: ¡los triomas! Estas tierras cuentan con un marco personalizado para ellas y, bueno..., son un regalo para la vista:

Además, los planeswalkers de la colección pueden aparecer como versiones especiales sin borde:

Son realmente espectaculares. Encontrarás estas cartas alternativas en los sobres, y las cartas sin borde también se incluirán en los sobres de coleccionista, con un aspecto similar a este:

Por último, pero, vaya, que no por ello menos importante..., Godzilla aparece en esta colección. O sea... ¡el auténtico Godzilla! Y encima viene acompañado de unos cuantos amigos.

Has leído bien: en esta alianza nunca vista, ¡Magic y Toho han colaborado para crear cartas de los monstruos de Toho! Cuando compres una caja de sobres, esta incluirá una carta especial con una variante de los monstruos de Toho, y si la compras en una tienda de la WPN, también te llevarás una carta promocional de Godzilla (hasta agotar existencias).

Algunos jugadores comentaban que Ikoria parecía la colección de Godzilla..., pero seguro que muchos no se esperaban verlo en persona. ¡Menuda sorpresa!

Magic a distancia

Dependiendo de la región del mundo en la que vivas, jugar a Magic en una tienda puede suponer un problema debido a la COVID-19. Si consigues algunos productos y te los llevas a casa, pero no puedes jugar en una tienda, ¿qué alternativas tienes a tu disposición?

Por supuesto, por un lado están Magic: The Gathering Arena y Magic Online, con los que puedes probar la colección a distancia. Pero si prefieres las cartas físicas, ¡te animo a que pruebes a jugar usando una cámara web o un teléfono!

Cuando era más joven, un amigo y yo solíamos jugar a Magic llamándonos por teléfono. Como bien supondrás, aquello resultaba un tanto engorroso: memorizar todas las cartas era una pesadilla, ¡y más aún si intentásemos hacerlo en una Presentación!

Sin embargo, ahora corren tiempos distintos en los que disponemos de cámaras web en toda clase de dispositivos, desde PC portátiles hasta teléfonos.

Hay muchas maneras de jugar a distancia, dependiendo de los medios de tus amigos y los tuyos. Si necesitas unos consejos para empezar, consulta este fantástico artículo del grupo de Commander The Spike Feeders, o busca en internet “jugar a Magic: The Gathering por cámara web” y seguro que encontrarás muchas formas de usar tu teléfono como una cámara. Jugar de este modo es mucho más cómodo de lo que parece. ¡Pruébalo y verás!

En la variedad está Ikoria

Si visitas tu tienda para llevarte unos Packs de Presentación, también podrás comprar otras cosas, como cajas de sobres. Procura llamar con antelación para reservar una caja y recogerla mientras haya existencias.

Otra novedad que debuta en esta colección son los mazos de Commander de Ikoria (C20). Si nunca jugaste a Commander, ¡es una oportunidad genial para empezar! Se trata de uno de los formatos más populares en todo el mundo y es un modo estupendo de probar Magic para varios jugadores usando prácticamente todas las cartas que quieras.

Si quieres conocer mejor el formato o estos mazos, encontrarás más información en esta página.

Las mecánicas de Ikoria

Como dije al principio, Ikoria es una colección de lo más alocada. Entre las habilidades de mutación y compañero, los contadores de palabras clave y otras mecánicas, hay montones de detalles con los que deberías familiarizarte. Para estudiarlos con más atención, te recomiendo consultar los siguientes videos acerca de las mecánicas (o las preguntas frecuentes), donde deberían resolverse todas las dudas que tengas:

Monstruos por doquier

Ikoria es una salvajada y, ahora más que nunca, no nos vendría mal participar en una actividad divertida para entretenernos. En esta colección probamos a hacer montones de cosas diferentes y novedosas, así que tengo muchas ganas de saber qué te parecen.

Si tienes la oportunidad de conseguir algunos productos o de jugar a distancia, ¡no la dejes escapar! Siempre puedes jugar en línea, pero Ikoria no desaparecerá más adelante.

Si tienes alguna duda, puedes consultarme en Twitter, Tumblr e Instagram o enviarme un correo electrónico a BeyondBasicsMagic@gmail.com. ¡Será un placer responderte!

¡Espero que disfrutes con los adelantos de Ikoria y que te diviertas con esta colección, la juegues cuando la juegues!

—Gavin

Correo electrónico: BeyondBasicsMagic@gmail.com

Instagram: GavinVerhey

Tumblr: GavInsight

Twitter: @GavinVerhey