Horizontes de Modern es una colección de Magic muy loca.

¡Mecánicas antiguas! ¡Fragmentados! ¡Nieve! ¡Urza! ¡Cartas de todo tipo de planos distintos! Es una carta de amor a Magic.

Y, por supuesto, también es la primera colección en imprimir cartas directamente en el formato Modern.

Ver cómo esta colección ha evolucionado de su idea inicial al producto acabado ha sido increíble. Y ahora todo el mundo puede disfrutarla: ¡en la Presentación local!

Pero incluso si ya has estado en muchas Presentaciones antes, una colección distinta a las demás merece una Presentación totalmente diferente. (Alerta de spoiler: ¡esta vez puedes jugar drafts!). Hay muchas cosas diferentes en esta ocasión, ¡así que echemos un vistazo!

Encuentra las Presentaciones de Horizontes

Las Presentaciones son mis eventos de Magic favoritos de todo el año.

Da igual en qué parte del mundo esté o qué época del año sea: siempre intento asistir a una Presentación local. Y no soy solo yo: ¡muchísimos jugadores de Magic, desde veteranos a novatos, también lo hacen! De todos los eventos que organizamos, las Presentaciones están entre los más populares.

¿Por qué? ¡Porque es uno de los eventos en los que mejor te lo puedes pasar jugando a Magic!

No hay nada como una Presentación. Allí puedes sentarte, seleccionar las cartas nuevas y pensar cómo las vas a usar, al igual que todos los demás asistentes. Es un campo de juego igualado en un entorno casual, donde todo el mundo comparte la emoción de descubrir lo que ofrece una colección nueva de Magic.

La primera vez que fui a una Presentación tenía once años, y la experiencia fue amor a primera vista. Dieciocho años más tarde, poco cambió para mí... ¡y las Presentaciones están mejor que nunca!

Las Presentaciones son geniales porque la colección es nueva y todo el mundo está en igualdad de condiciones, dado que juega con esa colección por primera vez. Y uno se lo pasa en grande explorando las cartas nuevas. ¡Son de lo más divertidas tanto para nuevos como para veteranos!

Si eres un veterano de las Presentaciones, puede que quieras pasar directamente a la siguiente sección, donde hablo de algunas de las diferencias que verás en tu tienda local con la llegada de Horizontes de Modern. Pero si no tienes mucha experiencia a la hora de buscar una tienda en la que jugar en la Presentación, ¡vamos a hablar de eso!

Al fin y al cabo, no puedes jugar mucho si no sabes adónde ir. Y eso, ¿cómo se hace?

Si aún no tienes una tienda a la que acostumbres ir, consulta el localizador de tiendas para encontrar una que te venga bien. Puede que esa tienda ofrezca preinscripciones. Las Presentaciones son de los eventos más populares que organizamos, así que no olvides comprobar si la tienda ofrece la posibilidad de preinscribirse. Nunca es agradable llegar a un evento y descubrir que está demasiado lleno y no puedes jugar, así que mejor planea las cosas con tiempo.

¿Encontraste ya tu tienda? ¡Excelente!

Ahora es el momento de mirar hacia delante y prepararte para el evento. Aunque dedicarás una buena cantidad de tiempo a construir el mazo para el evento con cartas que recibas allí, hay muchas otras cosas que puedes hacer.

¡No olvides llevar todo lo necesario para Horizontes de Modern! Por ejemplo, puedes llevarte un mazo de Estándar o Modern para jugar entre rondas por diversión, una carpeta con cartas para intercambiar, papel y bolígrafo para llevar la cuenta de vidas e incluso una botella de agua.

Un evento Presentación tiende a durar entre 4 y 5 horas, así que asegúrate de reservar tiempo suficiente para quedarte hasta el final. Y, con tanta batalla, necesitarás algo de combustible, por lo que es mejor que te traigas algún aperitivo para reponer fuerzas, como por ejemplo una barrita de proteína, una manzana o un sándwich de Fragmentado. (También podrías preguntar en tu tienda; puede que allí vendan comida).

Bien, veamos: ya tienes marcada en el mapa la tienda a la que quieres ir y llenaste tu mochila con todo lo que necesitarás. Y, por supuesto, viste la galería de cartas de Horizontes de Modern. Incluso, si te interesaba saber qué podrías esperar de un torneo, puede que hayas leído mi artículo convenientemente titulado “Tu primer torneo” (solo disponible en inglés).

¡Todo listo! ¡Ahora sí que ya puedes ir y abrir esos sobres!

Cómo se vive un draft

Horizontes de Modern tiene algo muy exclusivo para ser una Presentación: puedes jugar en formato de Mazo Cerrado o de Booster Draft. (Habla con tu tienda para saber qué van a organizar: ¡quizá ambos!).

Normalmente las Presentaciones se celebran en un formato llamado Mazo Cerrado, en el que se te entregan seis sobres, los abres y construyes un mazo solo con esos sobres. Es posible que esto sea lo que ya conoces.

Por otra parte, Booster Draft es algo diferente. Pero las buenas noticias son que es muy fácil entenderlo y es una de las dos formas más divertidas de jugar a Magic,¡así que vamos a aprender!

Primero hablaré de Mazo Cerrado.

En Mazo Cerrado te dan seis sobres, con un aspecto similar a este:

Los abres todos y construyes un mazo de 40 cartas a partir de ellos. Podrás añadir tantas tierras básicas como necesites. (Pero no tantas tierras básicas nevadas como necesites: ¡tendrás que utilizar lo que obtengas en los sobres para ayudar a tus cartas de temática de nieve!).

Enseguida hablaré de cómo construir un mazo. Pero antes quiero explicar cómo funciona el formato de Booster Draft, porque es un poco más complejo.

Si te inscribes para una Presentación de Booster Draft, te entregan tres sobres de Horizontes de Modern .

Lo que harás es seguir un proceso en el que terminarás con 45 cartas de Magic, con las que construirás un mazo de 40 cartas. (Sin olvidar que querrás añadir tierras). Pero no te limitarás a abrir sobres y construir un mazo con ellos: ¡también seleccionarás cartas en un draft!

Te sentarás en una mesa con otras siete personas. Luego abrirás un sobre, mirarás las 15 cartas (veteranos del formato draft: ¡es posible conseguir una tierra nevada!) y elegirás una carta para quedártela para tu mazo. Quizá porque es potente, quizá porque quieres intentar jugar ese color, o por cualquier otro motivo. (Oh, y no olvidemos la carta con arte de Horizontes de Modern. ¡Esa ¡es toda tuya!).

Ahora viene la parte realmente única: pasarás las 14 cartas restantes al jugador de tu izquierda. Luego tomarás las cartas que te acaben de pasar, seleccionarás otra ¡y repetirás!

Así hasta que se hayan acabado todas las cartas de esta primera ronda de sobres. Luego repetirás la operación abriendo tu segundo sobre, pero esta vez pasarás las cartas a la derecha. Para el tercer sobre, volverás a pasar las cartas a la izquierda.

Es como construir tu mazo al momento, ¡y es muy divertido! Nunca se sabe qué será lo próximo que te llegue, y el mazo irá tomando forma a medida que elijas cartas.

¿Te interesa conocer detalles más precisos sobre Booster Draft? Puedes visitar la página que lo explica aquí.

También hay un gran artículo del jugador de la Liga Magic Pro Reid Duke que explica los fundamentos de Booster Draft. Si no conoces bien el formato Booster Draft, ¡sin duda tienes que visitar esta página de aquí!

Tanto si juegas al formato Booster Draft o a Mazo Cerrado, te recomiendo que te quedes con dos colores o algo así. Si eliges algunas cartas al principio en dos colores distintos y te mantienes en ellos, deberías tener un mazo muy razonable. A veces puedes “salpicar” con un tercer color, pero en general te interesará al menos centrarte en dos.

Algunas cosas que pueden llamarte la atención para escoger un color específico son:

Una carta rara muy potente que te guste mucho.

Muchas cartas de “remoción” que puedan lidiar con las criaturas de tu oponente.

Muchas cartas jugables de ese color.

O una buena “curva de maná” de ese color, es decir, muchas criaturas con distinto coste.

Lo ideal es que los colores que elijas cumplan estos cuatro objetivos, pero si cumplen al menos dos o tres, ya es suficiente.

Pero luego, claro está, ¡tienes que reducir tus cartas! ¿Cómo se consigue eso? Por una parte, si te atascas en la Presentación, recuerda que puedes pedir ayuda a otros jugadores. (Esto está permitido en una Presentación: ¡todos están ahí para asegurarse de que el evento es divertido!).

Pero, aparte de eso, ¡aquí tienes un proceso que puede ayudarte!

Primero, coloca tus criaturas sobre la mesa según su coste de maná. Esto te ayudará a ver las criaturas que potencialmente podrás lanzar en cada parte del juego. (No ordenes las cartas que no son de criatura en este momento a menos que pretendas jugar esas cartas en cuanto tengas maná suficiente. Por ejemplo, como regla general, lanzarás un Fragmentado resistente en el segundo turno, mientras que el Discurso alentador normalmente no se lanza en ese turno).

Una buena “curva de maná” de criaturas es crucial para conseguir un buen mazo Limitado. (“Limitado” es el término que engloba los formatos Booster Draft y Mazo Cerrado, ya que el conjunto de cartas con el que puedes construir tu mazo está limitado a los sobres que se abren durante el evento). No es aconsejable tener un montón de cartas en un solo punto de la curva; lo importante es que consigas una buena mezcla que te permita lanzar los hechizos baratos al principio y los más caros cuando el juego esté más avanzado. Como regla general para los formatos Limitados, puedes tener como objetivo una estructura parecida a esta:

1 maná: 0-2

2 manás: 4–6

3 manás: 3–5

4 manás: 2–4

5 manás: 1–3

6 manás o más: 0–2

No es que sea una norma estricta, pero es un buen modo de empezar. Reduce la cantidad de tus criaturas a estos números escogiendo tus favoritas.

Ahora que ya tienes decididas tus criaturas, ¡es hora de añadir hechizos! Elige los que más te gusten de entre tus colores para aumentar a 22 o 23 las cartas de tu mazo, y ya tendrás lista esa parte.

Los hechizos que más te interesan son los que se llaman “hechizos de remoción”, que neutralizan de manera permanente las criaturas de tu oponente, ya sea a través de daño directo, manteniéndolas giradas o simplemente destruyéndolas. Limitado Magic está centrado en criaturas, así que te interesa que muchas cartas de tus colores puedan inutilizar las criaturas de tu oponente.

Si quieres saber más acerca de las curvas de maná, haz clic aquípara leer mi artículo sobre cómo crear una curva de maná.

¿Quieres más consejos? No estaría mal tener los siguientes puntos en mente a la hora de construir un mazo:

Puedes jugar más de 40 cartas, pero siempre que puedas, deberías ceñirte a 40. ¡Cada carta más que incluyas por encima de 40 disminuye las posibilidades de sacar esa rara fabulosa que metiste en el mazo!

Deberías tener aproximadamente 17 cartas de tierra y 23 cartas que no sean de tierra. Esto no es válido al cien por cien, pero muchos mazos Limitados tienen esta estructura y en general resulta válida.

Incluye una mezcla de cartas baratas y caras de lanzar. Si solo tienes criaturas pequeñas y con poco coste de maná, una sola criatura grande puede acabar contigo, pero si solo tienes criaturas grandes con mucho coste de maná, te arriesgas a caer antes de empezar a jugar de verdad. Quédate con una mezcla centrada en criaturas de dos, tres, cuatro y cinco manás. La mayoría de juegos de Mazo Cerrado y Booster Draft se ganan lanzando una criatura cada turno desde el segundo o tercer turno.

¡La evasión es importante! A menudo ocurre que los juegos de Limitado llegan a un punto en el que ambos jugadores tienen muchas criaturas, pero ninguno puede atacar bien al otro. Las criaturas con habilidades como volar aseguran que puedas superar situaciones así.

A diferencia de la mayoría de formatos de Magic, Mazo Cerrado tiende a ser un poco más lento. Si juegas a Mazo Cerrado y tu mazo es lento, elegir robar (ir segundo) en lugar de jugar (ir primero) puede ser una opción razonable para ganar una carta adicional.

Por último, ¡también te entregarán una versión especial con arte alternativo de Deriva astral! Oh, brilla...

A diferencia de una carta promocional de Presentación aleatoria, que tal vez conozcas por otras colecciones, esta carta promocional no puede ponerse en el mazo. Así que disfruta mirándola, contémplala, sostenla en tus manos con mucho cuidado, como si fuera un niño pequeño, pero no la pongas en tu mazo de Limitado. (Por otra parte, en el caso de tu mazo de Commander de cartas con ciclo... ¡no dudes en utilizarla!).

Gigante de dos cabezas

Algunas tiendas también dan cabida a una versión de Mazo Cerrado llamada Gigante de dos cabezas (abreviada a menudo como “2HG”) en la que dos jugadores forman equipo contra otras parejas de jugadores. Cada pareja recibe dos cajas de Presentación que los jugadores utilizan para construir sus mazos. (Si tuviste la oportunidad de probar la colección Battlebond del año pasado, ¡ya te sonaría todo!).

¿Y cómo funciona esto?

Una forma sencilla de explicarlo es la siguiente: tú trabajas con tu compañero de equipo para construir dos mazos de 40 cartas. Después, los dos juegan contra otras parejas de jugadores en una partida de un solo juego.

¿Cómo funciona este tipo de juego para varios jugadores? No es difícil: todas las criaturas y tierras de los dos jugadores están separadas, pero ambos comparten el mismo total de 30 vidas y sus turnos son simultáneos. ¡Además, cada uno puede bloquear por los dos! Para obtener el mejor resultado posible, tendrán que trabajar juntos para superar a sus adversarios.

Esta vez, como puedes jugar drafts de Horizontes de Modern, ¡las tiendas también pueden optar por organizar eventos de Booster Draft de 2HG! Tú y tu compañero de equipo os sentaréis y seleccionaréis cartas juntos usando seis sobres y luego construiréis dos mazos con los que jugar. Es divertidísimo.

¿Te interesa saber más sobre 2HG y sus aspectos más complejos? Haz clic aquípara visitar la página con toda la información. ¡Y no olvides contactar con tu tienda local si te interesa 2HG para ver qué van a organizar!

Hazte con tu caja

¿Quieres dar un salto de calidad a tus mazos de Modern o solo quieres seleccionar unas cartas? Bien, algo relativamente nuevo en las Presentaciones es la posibilidad de llevarte una caja de sobres ese mismo día.

Y, por supuesto, también conseguirás tu carta promocional de [autocard]Tormenta azoradora[/autocard] de Buy-a-Box:

Elige tu caja y llévatela a casa (¡o abre todos los sobres allí!) el día de la Presentación. Ponte en contacto con tu tienda local para obtener más información.

Horizontes mecánicos

La verdad es que en Horizontes de Modernhay muchísimas mecánicas. Con más de 40 mecánicas distintas, hay mucho que aprender. ¡Por no mencionar toda la nieve y las tierras nevadas que hay en cada sobre!

Si quieres saber cómo funcionan, lee el glosario sobre mecánicas de Horizontes de Modern y las Preguntas frecuentes. Estas deberían responder a todas las preguntas habituales que sin duda provocarán estas cartas.

Una perspectiva nueva

Esta es una de las colecciones más emocionantes que hemos publicado. Entre toda la nostalgia, la impresión de cartas con el formato Modern y la gran cantidad de cartas para mejorar tus mazos de Commander (por no mencionar un divertido formato Limitado), la verdad es que es un momento muy emocionante. ¡Ven y forma parte de él!

Reúne a tus amigos, echa otro vistazo a la galería de cartas, asegúrate de haberte preinscrito en tu tienda local y prepárate para divertirte en la Presentación.

¿No sabes bien lo que esperar? ¿Tienes algún comentario o alguna pregunta? No dudes en escribirme. ¡Me alegrará saber de ti! Siempre puedes contactar conmigo escribiéndome un tuit, enviándome un mensaje en Instagram, mandando un correo electrónico o haciéndome una pregunta en mi Tumblr. ¡Lo leeré todo!

Diviértete muchísimo ¡y disfruta de Horizontes de Modern!

—Gavin

