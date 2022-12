Planeswalkers. ¡Planeswalkers por doquier!

No cabe duda de que La Guerra de la Chispa es una colección de Magic verdaderamente única. Si prestaste atención a la historia, sabrás la importancia que tiene: todo lo ocurrido ha desembocado hasta este lugar, hasta este momento. El taimado dragón Nicol Bolas y todas sus meticulosas maquinaciones nos han traído a esta colección culminante.

Aquí hay mucho que analizar. La colección rebosa historia y ambientación. Si seguiste los movimientos de nuestros héroes, te darás cuenta de muchísimas cosas.

Pero, si no estuviste aquí durante el viaje, no tienes de qué preocuparte. No solo es un momento perfecto para sumergirte en todo esto, sino que además esta colección rebosa cartas nuevas de lo más interesantes, sobre todo un montón de planeswalkers. Debería haber un planeswalker en CADA SOBRE.

Nunca hemos hecho nada parecido.

Bueno, ¿y dónde se puede echar un vistazo a la colección por primera vez? ¡Pues en la Presentación!

La Presentación es un evento fantástico para todos los jugadores, desde nuevos hasta veteranos, en el que se celebra el lanzamiento de una colección nueva. ¡Así que vamos, ven a jugar con las cartas nuevas antes que nadie!

Pero, ¿qué puedes encontrar en una Presentación? Para conocer las respuestas... ¡sigue leyendo!

Libera la Chispa

Las Presentaciones son mis eventos de Magic favoritos de todo el año.

Da igual en qué parte del mundo esté o qué época del año sea: siempre intento asistir a una Presentación local. Y no soy solo yo: ¡muchísimos jugadores de Magic, desde veteranos a novatos, también lo hacen! De todos los eventos que organizamos, las Presentaciones están entre los más populares.

¿Por qué? ¡Porque es uno de los eventos en los que mejor te lo puedes pasar jugando a Magic!

No hay nada como una Presentación. Allí puedes sentarte, seleccionar las cartas nuevas y pensar cómo las vas a usar, al igual que todos los demás asistentes. Es un campo de juego igualado en un entorno casual, donde todo el mundo comparte la emoción de descubrir lo que ofrece una colección nueva de Magic.

La primera vez que fui a una Presentación tenía once años, y la experiencia fue amor a primera vista. Dieciocho años más tarde, poco cambió para mí... ¡y las Presentaciones están mejor que nunca!

Las Presentaciones son geniales porque la colección es nueva y todo el mundo está en igualdad de condiciones, dado que juega con esa colección por primera vez. Y uno se lo pasa en grande explorando las cartas nuevas. ¡Tanto los nuevos como los veteranos disfrutan al máximo!

Si ya tienes cierta experiencia en el formato Mazo Cerrado, puede que quieras pasar directamente a la siguiente sección, donde hablo de algunas de las diferencias que verás en tu tienda local con la llegada de La Guerra de la Chispa. Pero si eres nuevo en los eventos de Mazo Cerrado o buscas algún que otro consejo adicional, sigue leyendo.

Bien, empecemos con lo más importante: encontrar un lugar donde jugar en una Presentación. Al fin y al cabo, no puedes jugar mucho si no sabes adónde ir. Y eso, ¿cómo se hace?

Si aún no tienes una tienda a la que acostumbres ir, consulta el localizador de tiendas para encontrar una que te venga bien. Puede que esa tienda ofrezca preinscripciones. Las Presentaciones son de los eventos más populares que organizamos, así que no olvides comprobar si la tienda ofrece la posibilidad de preinscribirse. Nunca es agradable llegar a un evento y descubrir que está demasiado lleno como para jugar, así que mejor planea las cosas con tiempo.

¿Encontraste ya tu tienda? ¡Excelente!

Ahora es el momento de mirar hacia delante y prepararte para el evento. Aunque dedicarás una buena cantidad de tiempo a construir el mazo para el evento con las cartas que te dan allí, hay muchas otras cosas que puedes hacer.

¡No olvides llevar contigo todo lo que necesitarás para tu propia Guerra de la Chispa! Por ejemplo, puedes llevarte un mazo de Estándar para jugar entre rondas por diversión, un archivador de cartas, papel y bolígrafo para llevar la cuenta de las vidas e incluso una botella de agua.

Un evento Presentación tiende a durar entre 4 y 5 horas, así que asegúrate de reservar tiempo suficiente para quedarte hasta el final. Y, con tanta batalla, necesitarás algo de combustible, por lo que es mejor que te traigas algún aperitivo para reponer fuerzas, como por ejemplo una barrita de proteína, una manzana o un sándwich de dragón. (También podrías preguntar en tu tienda; puede que allí vendan comida).

Bien, veamos: ya tienes marcada en el mapa la tienda a la que quieres ir y llenaste tu mochila con todo lo que necesitarás. Seguramente también hayas leído lo más reciente de la historia de Magic, por lo que ya conoces los acontecimientos que nos han traído hasta aquí. Y, por supuesto, viste la galería de cartas de La Guerra de la Chispa. Incluso, si te interesaba saber qué podrías esperar de un torneo, puede que hayas leído mi artículo convenientemente titulado “Tu primer torneo” (solo disponible en inglés).

¡Todo listo! ¡Ahora sí que ya puedes ir y abrir esos sobres!

Cómo empezar tu guerra

Muy bien, ya lo tienes todo para sentarte a jugar. ¿Qué puedes esperar tener entre tus manos?

Pues bien, estamos en el plano de Rávnica, pero esta colección no está centrada en los gremios. ¡Está centrada en La Guerra de la Chispa! Esta vez la cosa será un poco más tradicional, a diferencia de las dos veces anteriores, en las que tenías que elegir un gremio.

Todo el mundo recibirá una caja como esta:

Dentro, encontrarás seis sobres de La Guerra de la Chispa y, además, ¡una carta de la Presentación foil al azar con la fecha estampada que podría ser cualquier rara o rara mítica de la colección! ¡Y también recibirás una carta de planeswalker foil estampada poco común, rara o rara mítica que puede ser cualquiera de los planeswalkers que aparecen en la colección!

Por supuesto, también habrá otras cositas, como un contador de vidas Spindown con el que llevar la cuenta de tu total de vidas. ¡Abramos una caja a ver qué hay dentro!

¡Excelente! Trae todos los recursos que necesitas.

Pero, claramente, la parte más importante del Pack son los sobres. ¡Ahora hablaré de qué hacer con ellos!

Empecemos: ¡abre esos sobres! Una vez abiertos, tendrás un montón de cartas.

Y... ¿ahora qué?

¡Toca ponerse a construir un mazo!

Mazo Cerrado funciona de manera algo distinta al modo normal de construir un mazo. El mazo solo se puede componer de las cartas que tengas delante y de tantas tierras básicas como quieras. Además, al contrario que con un mazo Construido normal, para el que el tamaño mínimo son 60 cartas, aquí puedes tener 40.

Lo primero que debes decidir es el método para elegir los colores con los que jugarás. Yo te recomiendo jugar con dos colores. A veces puedes “salpicar” con un tercer color, pero en general te interesará centrarte en dos.

Algunas cosas que pueden llamarte la atención para escoger un color específico son:

Una carta rara muy potente que te guste mucho

Bastantes cartas de “remoción” que puedan lidiar con las criaturas de tu oponente

Muchas cartas jugables de ese color

Una buena “curva de maná” de ese color, es decir, muchas criaturas con distinto coste

Lo ideal es que los colores que elijas cumplan estos cuatro criterios, pero si cumplen al menos dos o tres, ya es suficiente.

Sea cual sea tu método, tendrás que hacer una pequeña selección de las cartas con las que vas a jugar. Si te atascas en la Presentación, recuerda que puedes pedir ayuda al resto de jugadores. (Esto está permitido en una Presentación: ¡todos están ahí para asegurarse de que el evento es divertido!).

Bien, ya elegiste tus colores. Ahora, ¿cómo partes de lo que tienes y eliges las 22 o 23 cartas que vas a incluir en tu mazo?

¡Aquí tienes un proceso que puede ayudarte!

Primero, coloca tus criaturas sobre la mesa según su coste de maná. Esto te ayudará a ver las criaturas que potencialmente podrás lanzar en cada parte del juego. (No ordenes las cartas que no son de criatura en este momento, a menos que pretendas jugar esas cartas en cuanto tengas maná suficiente. Por ejemplo, como regla general, lanzarás el Lince abalanzándose en el segundo turno, mientras que la Flecha divina normalmente no se lanza en ese turno).

Una buena “curva de maná” de criaturas es crucial para conseguir un buen Mazo Cerrado. No es aconsejable tener un montón de cartas en un solo punto de la curva; lo importante es que consigas una buena mezcla que te permita lanzar los hechizos baratos al principio y los más caros cuando el juego esté más avanzado. Como regla general para Limitado, puedes tener como objetivo una estructura parecida a esta:

1 maná: 0–2

2 manás: 4–6

3 manás: 3–5

4 manás: 2–4

5 manás: 1–3

6 manás o más: 0–2

No es que sea una norma estricta, pero es un buen modo de empezar. Reduce la cantidad de tus criaturas a estos números escogiendo tus favoritas.

Ahora que ya tienes decididas tus criaturas, ¡es hora de añadir hechizos! Elige los que más te gusten de entre tus colores para aumentar a 22 o 23 las cartas de tu mazo, y ya tendrás lista esa parte.

Los hechizos que más te interesan son los que se llaman “hechizos de remoción”, que neutralizan de manera permanente las criaturas de tu oponente, ya sea a través de daño directo, manteniéndolas giradas o simplemente destruyéndolas. El Mazo Cerrado en Magic está centrado en criaturas, así que te interesa que muchas cartas de tus colores puedan inutilizar las criaturas del oponente.

Si quieres saber más acerca de las curvas de maná, haz clic aquí para leer mi artículo sobre cómo crear una curva de maná.

¿Quieres más consejos? No estaría mal tener los siguientes puntos en mente a la hora de construir un mazo:

Puedes jugar más de 40 cartas, pero siempre que puedas, deberías ceñirte a 40. Cada carta más que incluyas por encima de 40 disminuye las posibilidades de sacar esa rara fabulosa que metiste en el mazo.

Deberías tener aproximadamente 17 cartas de tierra y 23 cartas que no sean de tierra. Esto no es válido al cien por cien, pero muchos mazos Limitados tienen esta estructura y en general resulta válida.

Incluye una mezcla de cartas baratas y caras. Si solo tienes criaturas pequeñas y con poco coste de maná, una sola criatura grande puede acabar contigo, pero si solo tienes criaturas grandes con mucho coste de maná, te arriesgas a caer antes de empezar a jugar de verdad. Quédate con una mezcla centrada en criaturas de dos, tres, cuatro y cinco manás. La mayoría de juegos de Mazo Cerrado se ganan lanzando una criatura cada turno desde el segundo o tercer turno.

¡La evasión es importante! A menudo ocurre que los juegos de Mazo Cerrado llegan a un punto en el que ambos jugadores tienen muchas criaturas, pero ninguno puede atacar bien al otro. Las criaturas con habilidades como volar aseguran que puedas superar situaciones así.

La Guerra de la Chispa tiene bastantes cartas para "ajustar el maná". Es posible “salpicar” con un tercer color si te salen las cartas adecuadas. De todas formas, a menos que seas todo un veterano, yo me abstendría de jugar con más de tres colores, por muy tentador que sea.

A diferencia de la mayoría de formatos de Magic, Mazo Cerrado tiende a ser un poco más lento. Si tu mazo es lento, elegir robar (ir segundo) en lugar de jugar (ir primero) puede ser una opción razonable para ganar una carta adicional.

Gigante de dos cabezas

Algunas tiendas también dan cabida a una versión de Mazo Cerrado llamada Gigante de dos cabezas (abreviada a menudo como “2HG”) en la que dos jugadores forman equipo contra otras parejas de jugadores. Cada pareja recibe dos cajas de Presentación que los jugadores utilizan para construir sus mazos. (Si tuviste la oportunidad de probar la colección Battlebond, ¡ya te sonaría todo!).

¿Y cómo funciona esto?

Una forma sencilla de explicarlo es la siguiente: tú trabajas con tu compañero de equipo para construir dos mazos de 40 cartas. Después, los dos juegan contra otras parejas de jugadores en una partida de un solo juego.

¿Cómo funciona este tipo de juego para varios jugadores? No es difícil: todas las criaturas y tierras de los dos jugadores están separadas, pero ambos comparten el mismo total de 30 vidas y sus turnos son simultáneos. ¡Además, cada uno puede bloquear por los dos! Para obtener el mejor resultado posible, tendrán que trabajar juntos para superar a sus adversarios.

¿Te interesa saber más sobre 2HG y sus aspectos más complejos? Haz clic aquí para visitar la página con toda la información.

Duelo abierto

Si pasar un día jugando en un torneo no encaja con tu manera preferida de disfrutar de Magic, o si no tienes mucho tiempo y solo quieres luchar cuando te venga bien, puedes participar en el Duelo abierto.

En él recibes un mazo de Planeswalker de 60 cartas listo para jugar que utilizas para luchar contra otros participantes de Duelo abierto, incluidos los participantes del torneo principal que estén entre rondas. Esta es una manera estupenda de estrenarte si no estás seguro de querer participar en la Presentación o no puedes dedicarle cinco horas enteras; puedes jugar partidas de Duelo abierto a tu ritmo y tantas veces como quieras. Además... ¡es divertido!

¡Pregunta en tu tienda local acerca del Duelo abierto en la Presentación y prepárate para la batalla!

A por tu caja

La verdad es que abrir una caja de sobres es casi como abrir regalos en Navidad.

Algo relativamente nuevo en las Presentaciones es la posibilidad de llevarte una caja de sobres ese mismo día.

Leíste bien: si haces un pedido por anticipado, podrás llevártela a casa (¡o abrir todos los sobres allí!) de inmediato. Contacta con tu tienda local para obtener más información.

De forma similar, también puedes comprar mazos de Planeswalker el día de la Presentación. Tanto si participas en el Duelo abierto como si no, ¡no dudes en elegir un mazo y ponerte a luchar!

Las mecánicas de la guerra

La Guerra de la Chispa nos trae algunas mecánicas nuevas y otras que regresan, ¡además de un montón de planeswalkers!

Si quieres saber cómo funcionan, lee el artículo sobre mecánicas.

Para qué sirve la guerra

Esta colección es una experiencia realmente única y divertida. Ya sea esta tu primera o trigésima Presentación, es un evento que merecerá mucho la pena.

Reúne a tus amigos, echa otro vistazo a la galería de cartas, asegúrate de haberte preinscrito en tu tienda local y prepárate para divertirte en la Presentación.

¿Tienes algún comentario o alguna pregunta? ¿No sabes bien lo que esperar? Me alegrará responderte, así que no dudes en escribirme. Siempre puedes contactar conmigo escribiéndome un tuit, enviándome un mensaje en Instagram, mandando un correo electrónico o haciéndome una pregunta en mi Tumblr. ¡Lo leo todo!

Esta colección es la culminación de muchas historias, de mucho trabajo... ¡y de muchos planeswalkers! ¡Disfrutarás como nunca!

