"¿Qué es Magic?", me pregunta la gente.

¿Qué gente? Ya sabéis, la gente: padres, abuelos, tíos, sobrinos, amigos, compañeros de trabajo, desconocidos, todos... La gente, vamos.

Todo el mundo nos hará esta pregunta, porque Magic: The Gathering es, sinceramente, muy distinto a todo lo demás. La gente conoce el ajedrez, pero Magic no es como ese juego. La gente también conoce juegos de cartas como el póquer, pero Magic tampoco es como esos juegos. Incluso entre los aficionados a los juegos, los pequeños detalles de Magic y (lo que es más importante) sus consecuencias son difíciles de comprender. Para la mayoría de la gente de la que hablaba, Magic es un mundo completamente distinto.

Entonces, "¿qué es Magic?". Mi propósito será responder a esta pregunta. Hoy contestaré brevemente, pero profundizaré en la cuestión poco a poco gracias a esta columna.

Magic es el mejor juego del mundo y puedo afirmarlo con total tranquilidad, en parte porque Magic: The Gathering puede adaptarse a las necesidades de todo tipo de gente. Magic es un juego para el coleccionista, para el constructor de mazos, para el apasionado de la trama y el arte del juego y, por supuesto, para el jugador. Es ideal para la gente como yo, que juega todos los días de su vida, y es ideal para la gente como muchos de mis amigos, que solo juegan en ocasiones puntuales, una vez cada uno o dos años.

Ya que estoy hablando de mi experiencia, supongo que debería presentarme. Me llamo Reid Duke, y a lo largo de los últimos diecinueve años (desde que tenía cinco), he sido todas las personas que he mencionado: el jugador, el constructor de mazos, el coleccionista y el apasionado del mundo de Magic. Hoy en día, soy jugador y escritor profesional sobre Magic.

Esta columna no tratará mucho acerca de la trama, el arte y el lado coleccionista de Magic. Mis textos irán dirigidos a absolutamente todas las personas que algún día quizá aspiren a jugar a Magic a nivel competitivo, sea cual sea su grado de experiencia. Mi objetivo será guiaros desde los conceptos más básicos de Magic hasta el nivel competitivo que se espera en un Clasificatorio para Pro Tour (PTQ). El artículo de hoy marcará el inicio de ese viaje.

Bueno, pues sin más preámbulos, empecemos a hablar sobre el sistema de juego de Magic.

¿Qué hace que Magic sea Magic?

No tengo una respuesta especialmente científica, pero cuando contesto a la famosa pregunta de la gente con una sola frase apropiada para un encuentro social, quizá diga esto: "Magic es un cruce entre el ajedrez y los juegos de cartas".

Magic comparte algunas características con el ajedrez, pero también presenta varias diferencias muy importantes. Ambos son juegos de estrategia uno contra uno; desde el punto de vista más simple, nuestras criaturas son nuestras piezas de ajedrez y nuestros hechizos son solo una capa adicional para apoyarlas. Ambos juegos requieren un enfoque estratégico, planificación a largo plazo y capacidad para detectar las oportunidades ventajosas. Sin embargo, en el ajedrez, todos los componentes se muestran claramente en el tablero, mientras que en Magic hay un elemento de incertidumbre.

Actuar por impulso | Ilustración de Brad Rigney

La aleatoriedad

Aunque hay una serie de variables en el Magic de nivel competitivo, la más prominente es, con diferencia, que no tenemos forma de saber qué carta saldrá a continuación de nuestra biblioteca (o de la de nuestro oponente).

El ajedrez se basa en planear con muchas jugadas de antelación. Eso también se aplica a Magic, pero con el reto añadido de tener en cuenta las posibilidades. ¿Qué puede suceder si robamos una tierra en el próximo turno? ¿Y si es una criatura? ¿Qué pasaría si el oponente robase una herramienta para eliminar una de las criaturas que hemos dejado para bloquear? Jugar sin saber exactamente qué nos deparará el futuro añade una capa de complejidad.

Esto también significa que todas las partidas serán diferentes, incluso aquellas entre dos jugadores que usen los mismos mazos. Sería difícil memorizar las aperturas en Magic, porque no sabremos con exactitud cuáles serán nuestras herramientas hasta que empiece la partida. Digamos que yo, en el ajedrez, siempre empiezo moviendo un caballo. Pues bien, en Magic, ¡puede que ni siquiera robe mi "caballo"! Es más, en el ajedrez, decido mover un caballo porque sé cómo hará frente a las piezas de mi oponente. En Magic, tampoco sabemos con certeza qué "piezas" tendrá nuestro rival.

La información oculta

Además de los factores aleatorios del juego, también existe la incertidumbre de no saber qué cartas tiene el oponente en la mano o en la biblioteca. A menudo, nos enfrentaremos a situaciones en las que una decisión será mejor si nuestro contrincante dispone de un hechizo de anulación, mientras que otra elección será mejor si no lo tiene. Tal vez queramos lanzar un hechizo poderoso, pero quizá nos convenga reservarlo por si el oponente tiene un Disipar en la mano. Los casos como este pueden parecerse a jugar a las adivinanzas, pero lo cierto es que hay una serie de técnicas que pueden ayudarnos a tomar la mejor decisión posible.

¿Qué aptitudes hacen falta para jugar a Magic?

Las cualidades "para los juegos de cartas"

Debido a la aleatoriedad y la información oculta, Magic se parece más a los juegos que utilizan una baraja estándar de cartas, como el póquer. En las películas, "Wild Bill" Hickok es capaz de distinguir el más mínimo pestañeo de sus contrincantes y adivinar al instante, y con total certeza, que tiene en la mano el as y el ocho de picas. Estas situaciones son pura ficción (que yo sepa). Desde luego, hay momentos en los que un conjunto de factores pueden combinarse y darnos una idea aproximada de lo que hay en la mano del oponente, pero no hacen falta poderes místicos para triunfar en Magic u otros juegos con información oculta.

Por mi propia experiencia, es raro que dos jugadores de Magic se enzarcen en un letal duelo de miradas cuando alguien va a tirarse un farol que puede decidir la partida. De manera similar, es muy raro que surjan situaciones en las que queramos sacar una calculadora para estimar la probabilidad de robar una carta específica. Si eres un mago leyendo a tus oponentes, ¡genial! Si tienes un don para hacer cálculos precisos a un ritmo vertiginoso, ¡no dudes en utilizarlo cuando estés ante la mesa! Estas aptitudes pueden utilizarse de vez en cuando y puede que ayuden a progresar como jugador. Sin embargo, os aseguro que no son las cualidades más importantes para jugar a Magic.

Lidiar con la incertidumbre en Magic no es una ciencia exacta, sino una cuestión de ser consciente de las posibilidades que existen. En algunas partidas, no robaremos todas las tierras que necesitamos. En otras, ¡robaremos muchas más de las que nos hacen falta! A veces, nuestro oponente tendrá un De la carne al polvo para tirárselo a nuestra criatura dominante, pero otra veces, no. Estas incertidumbres están presentes en todas las partidas de Magic, ¡y ahí está la gracia! Lo único que podemos hacer es pensar que no todo está bajo nuestro control.

Las cualidades "para el ajedrez"

La primera y más importante de las aptitudes para jugar a Magic es la capacidad de utilizar bien nuestras cartas. Para ser auténticos maestros de este juego, aprender a leer a los oponentes y a estimar probabilidades puede ser útil. Sin embargo, esas aptitudes deberían adquirirse después (mucho después) de aprender a utilizar de forma óptima los recursos de nuestro mazo. En resumen, es preferible centrarse en los aspectos "para el ajedrez" (interpretar la mesa y la información disponible) y, simplemente, ser consciente de los aspectos "para los juegos de cartas" (la aleatoriedad y la información oculta) que subyacen tras el juego.

A medida que esta columna progrese, examinaré detalladamente una serie de métodos para mejorar la forma de utilizar las cartas en Magic. De momento, hoy solo mencionaré la aptitud número uno, la más importante para jugar a Magic.

Inteligencia militar | Ilustración de Craig J Spearing

La concentración

También podríamos referirnos a ella como "atención" o "presencia en la partida". Esta aptitud no es un talento innato para cierta gente. Todos los que estéis leyendo esto podéis tomaros las cosas con más calma la próxima vez que juguéis a Magic; reducid al mínimo las distracciones, seguid pensando en la partida durante el turno de vuestro oponente, en vez de dejar que vuestra mente divague.

Si queréis jugar bien a Magic, la concentración es lo más importante. Eso reducirá las probabilidades de que cometáis errores tontos y aumentará vuestra capacidad para detectar jugadas ganadoras. También detectaréis más pistas acerca de las cartas que puede tener el oponente. Y lo que es más importante: aceleraréis vuestro proceso de aprendizaje, porque comprenderéis mejor qué está sucediendo en la partida y podréis identificar en qué momentos la encauzasteis o se os escapó de las manos.

Para resumir, os presento una lista breve de aptitudes que todo jugador de Magic puede cultivar para mejorar su rendimiento.

Cualidades "para el ajedrez"

Pensamiento estratégico general: ¿cómo podemos ganar? ¿Cómo podemos impedir que el oponente gane?

Buscar las oportunidades: ¿el oponente es vulnerable frente a un ataque? ¿Es un buen momento para colarle algunos puntos de daño?

Tener paciencia: ¿no es el momento adecuado para atacar? En Magic , a veces es mejor esperar. No tenemos necesidad de utilizar nuestros recursos solo porque podemos

, a veces es mejor esperar. No tenemos necesidad de utilizar nuestros recursos solo porque podemos Anticiparse a las jugadas: ¿la partida se va a decidir en una carrera para hacer daño? En ese caso, ¿cómo podemos garantizar que ganaremos esa carrera?

Cualidades "para los juegos de cartas"

Tener en cuenta la aleatoriedad: no necesitamos ser unos genios de las matemáticas; con saber contar, podemos ser buenos en Magic . Solo debemos recordar que no podemos controlar lo que saldrá de la biblioteca y tratar de sacar el máximo partido a cualquier situación.

. Solo debemos recordar que no podemos controlar lo que saldrá de la biblioteca y tratar de sacar el máximo partido a cualquier situación. Valorar la información oculta: y tampoco necesitamos leer mentes. No tenemos por qué conocer todas las cartas que hay en la mano del oponente en todo momento. Aun así, a veces quizá nos dé una pista o dos. ¿Cuáles son las posibilidades más razonables? ¿Cuál es nuestra mejor jugada ante esas posibilidades?

Concentración: debemos estar presentes en la partida, analizar todo lo que hay sobre la mesa, tomarnos las cosas con calma y no precipitarnos sin pensar.

Entonces, "¿qué es Magic?". Esta ha sido mi respuesta breve a una pregunta complicada. Volved la semana que viene, en la que empezaré a explicar algunos conceptos más avanzados de Magic. Hasta entonces, tomaos las cosas con calma, pensad un poco más vuestras jugadas ¡y no os olvidéis de concentraros!