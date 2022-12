Los torneos de Magic son una de las experiencias más divertidas que se pueden tener con este juego.

Aún recuerdo el día en que fui a una tienda a participar en mi primer torneo de Magic hace unos dieciséis años. Cuando entré, no tenía ni idea de lo que me esperaría allí. Me había faltado poco para no ir y estaba hecho un manojo de nervios, pero respiré hondo y apreté las manos con fuerza antes de cruzar la entrada con paso firme.

¿Qué me aguardaría allí?

Al final, resultó que no había motivos para preocuparme por nada. ¡Mis dudas se disiparon enseguida y disfruté como un enano! Eché unas cuantas partidas y hablé con gente que de otro modo quizá no hubiera conocido. Desde entonces, empecé a ir semana tras semana tras semana.

Avancemos hasta la actualidad. Muchos de mis mejores amigos y de mis recuerdos más atesorados se los debo a los torneos de Magic. Tal vez no habría disfrutado de ninguno de ellos si no hubiese respirado hondo y entrado por aquella puerta.

Aun así, me habría gustado saber qué podría esperar de aquel primer torneo y cómo debía prepararme para él.

Algunos de vosotros quizá hayáis jugado mucho a Magic, pero tal vez no os hayáis zambullido en el juego en tiendas. Puede que sintáis cierto interés por un torneo, pero antes os gustaría saber qué podría depararos. También es posible que Magic sea una novedad para vosotros y que participar en vuestro primer evento os ponga un poco nerviosos, como me ocurrió a mí.

Pues para eso he escrito el artículo de hoy: para explicaros algunos fundamentos sobre la estructura de los torneos de Magic en tiendas.

Antes de continuar, debería avisaros de que siempre existen excepciones. Me resultaría imposible hablar sobre todos los planteamientos ingeniosos de todas las tiendas del mundo, pero la inmensísima mayoría de los torneos de Magic que se juegan en tiendas, como los Friday Night Magic, funcionan como voy a contaros. Si queréis conocer detalles específicos, siempre podéis preguntarlos en la tienda a la que os gustaría ir.

Ahora que he explicado esto, ¡pasemos al meollo!

El formato

Lo primero que debéis hacer antes de asistir a un torneo es averiguar de qué formato será.

Magic ofrece una gran variedad de maneras de jugar y los diversos formatos para torneos tienen estilos de juego ligeramente distintos. Podéis leer más información sobre los formatos aquí.

Os ayudaré a centraros un poco entre esas opciones, ya que la mayoría de los eventos en tiendas que encontraréis serán de Estándar, Booster Draft o Mazo Sellado. El formato de cada torneo influirá en lo que necesitaréis llevar con vosotros.

Estándar es un formato donde solo son legales las cartas de Magic publicadas en los dos años más recientes (esta sección os indica qué colecciones son legales en Estándar actualmente). En estos eventos tenéis que llevar vuestro propio mazo construido. Aseguraos de revisarlo y comprobad que todas sus cartas sean legales en el formato. Si habéis empezado a jugar hace poco y solo habéis conseguido cartas de las colecciones más recientes, no deberíais tener problemas, pero nunca viene mal asegurarse.

Booster Draft y Mazo Sellado, en cambio, son dos formatos populares para los que no necesitáis llevar vuestro propio mazo. En vez de eso, recibiréis algunos sobres y construiréis vuestra baraja allí mismo.

En Mazo Sellado os darán seis sobres y tendréis que construir un mazo de 40 cartas con lo que contengan (más las tierras básicas que necesitéis). Es bastante sencillo, la verdad. Podéis leer más información sobre el formato en esta sección.

En Booster Draft recibiréis tres sobres y os sentaréis en una mesa con otros jugadores (normalmente, ocho en total). Primero abriréis un sobre, elegiréis una carta que os interese para vuestro mazo y pasaréis el resto hacia la izquierda. Luego repetiréis este proceso una y otra vez hasta agotar todas las cartas (y los sobres), con lo que tendréis una selección para construir vuestra baraja. Podéis consultar más información acerca de Booster Draft aquí.

Una norma de etiqueta es que no deberíais hablar sobre lo que drafteéis hasta que termine el proceso. Por muy tentador que sea anunciar "¡aquí viene Tezzeret, pringaos!" cuando consigáis a Tezzeret, el Conspirador, revelar información sobre el draft podría influir de manera poco razonable (o legal) en las decisiones de otra gente. Guardaos los gritos de batalla para cuando empiecen las partidas.

Mazo Sellado y Booster Draft son dos puntos de partida estupendos si todavía no tenéis claro qué mazo os gustaría construir, ya que esos formatos ponen a todo el mundo en igualdad de condiciones. ¡Además, puede que consigáis algunas cartas nuevas que os interesen!

Si no sabéis qué formatos se juegan en la tienda a la que vayáis, siempre podéis llamar para preguntar o consultar su sitio web si tienen uno. Otra alternativa es utilizar el localizador de tiendas de Magic, una herramienta fantástica para encontrar eventos. Con ella podéis buscar establecimientos y filtrarlos según los formatos que prefiráis.

Si vais a asistir a algún evento como los Friday Night Magic, puede que en algunas tiendas ofrezcan varios formatos, así que tenedlo en cuenta.

Muy bien, pues ya habéis encontrado una tienda y un formato. También tenéis el material necesario para el evento, así que decidís ir a participar. ¿Qué es lo siguiente?

La llegada a la tienda

Una vez en el local, lo primero que debéis hacer es inscribiros en el torneo. Puede parecer una nimiedad, pero es una cuestión importante, porque los organizadores de la tienda necesitan registraros en su sistema para poder emparejaros con otros jugadores.

Buscad a los dueños y decidles que queréis apuntaros. Seguramente debáis pagar un coste de inscripción (aunque algunas tiendas organizan eventos de Estándar gratuitos), que se destinará a los premios, vuestros sobres (si jugáis Booster Draft o Sellado) y la buena organización del evento. Entonces, lo más probable es que os hagan una pregunta que podría descolocaros: "¿Me dices tu número de DCI?".

Un número de DCI es un identificador para registrar los resultados de cada persona. Está genial, porque puedes consultar todos los eventos en los que has participado; por ejemplo, yo puedo echar un vistazo a mi primer evento de hace dieciséis años y ver con exactitud qué tal me fue y contra quien jugué (a veces lo hago cuando me dan arrebatos de nostalgia). Los números de DCI también son importantes para la tienda, ya que necesitan añadiros en su programa informático. Si no tenéis un número de DCI, lo cual es bastante probable si nunca habéis participado en un evento, conseguirlo es muy fácil. Solo tenéis que entrar en accounts.wizards.com y crear una cuenta; es un proceso realmente sencillo y podéis hacerlo incluso antes de poner un pie en vuestra tienda local.

Perfecto, pues ahora que os habéis inscrito, ya tenéis todo en orden. Ahora podéis pasar el rato en la tienda hasta que empiece el evento. Es una ocasión estupenda para conocer gente, echar algunas partidas de calentamiento o relajarse sin más. El evento empezará cuando todo esté preparado.

Si vais a jugar Sellado o Booster Draft, lo primero que haréis será recibir vuestros sobres y crear un mazo. Si vais a jugar Estándar, podréis empezar a jugar directamente. En cualquier caso, pronto comenzará la primera ronda.

Mm... ¿Que qué es eso de una "ronda"?

Bienvenidos a la ronda 1

La mayoría de los torneos de Magic utilizan un método de organización denominado "emparejamiento suizo", con el que se juega una determinada cantidad de rondas en el transcurso del evento. No es un sistema eliminatorio. Es muy importante que lo sepáis, porque he visto marchar a muchos jugadores después de perder un enfrentamiento, ¡pero habrían podido seguir jugando toda la tarde!

Por supuesto, siempre debéis consultarlo con la tienda. A veces veréis eventos como drafts de eliminación simple, pero lo más típico es utilizar el sistema suizo, con el que podéis disputar todas las rondas del torneo. Lo habitual en los eventos en tiendas es jugar entre tres y cinco rondas, pero podría haber algunas diferencias dependiendo del tipo de torneo.

Qué gran invento, el sistema suizo.

Bueno, ¿qué es una ronda? Se trata de un enfrentamiento al mejor de tres partidas donde os emparejarán con un oponente y jugaréis al menos dos partidas, o puede que tres.

Los organizadores del torneo anunciarán las rondas o bien diciéndolas en voz alta o bien publicándolas en una hoja de emparejamientos. En el segundo caso, tendréis que buscar a la persona que aparezca al lado de vuestro nombre, ya que será vuestro rival. Algunas tiendas también asignan mesas para cada partida, así que podéis fijaros en el número de vuestra mesa para encontraros allí con vuestro oponente.

Que no os dé corte charlar con los adversarios. ¡Lo importante es divertirse! El momento de barajar los mazos antes de la primera partida es una ocasión estupenda para conoceros y hablar de vuestras experiencias con Magic.

Vale, ¿qué podéis esperar de un enfrentamiento? Os explicaré algunos detalles.

Antes de nada, cuando terminéis de barajar, debéis ofrecer vuestro mazo al oponente para que también lo baraje. Es una norma de etiqueta en torneos y conviene que barajéis el mazo del otro jugador. No es ninguna ofensa ni nada por el estilo, ni implica que sospechéis que el oponente hace trampas. De hecho, es muy improbable que encontréis a alguien que sí manipula su mazo. Barajar el mazo del oponente no es más que una buena práctica y una norma en torneos.

¿Qué es lo siguiente? ¡Empezar a jugar!

Después de la primera partida, tendréis la oportunidad de utilizar vuestro sideboard.

No, no esa clase de sideboard: ¡un sideboard de Magic!

En Booster Draft y Mazo Sellado, el sideboard, o "banquillo", son todas las cartas que no utilicéis en vuestro mazo principal. En Estándar son quince cartas que hayáis seleccionado antes del torneo y llevado con vosotros. Este es el momento de modificar vuestro mazo para optimizarlo contra el oponente. Por ejemplo, si veis que ha utilizado muchos artefactos, podéis reemplazar algunas cartas por otras que sean más eficaces contra ellos.

Después del enfrentamiento, descansad un poco y esperad a que comience la próxima ronda. Al igual que antes, esta es una buena ocasión para hablar con la gente, jugar, intercambiar cartas, relajarse... Cuando empiece la siguiente ronda, los organizadores del torneo os avisarán.

Si tenéis que marcharos antes de terminar el evento, decid a los organizadores que queréis retiraros, o "dropear". Ojalá no tengáis que hacerlo, pero es comprensible que puedan surgir asuntos que os obliguen a marchar antes de lo previsto.

Muy bien, hay otros tres detalles importantes que debéis conocer.

El primero es sencillo: procurad utilizar papel y boli para llevar el registro de las vidas. En casa tal vez prefiráis utilizar otros métodos, como un dado Spindown de veinte caras; esos dados son geniales y yo también los utilizo a menudo.

Sin embargo, en un torneo es muy buena idea poder consultar el total de vidas del oponente en vuestra propia hoja, porque así no tendréis que preguntarlo cada dos por tres. El papel también puede ser útil para tomar notas, como cuando lanzáis un Escrutinio riguroso y queréis dejar constancia de las cartas que habéis visto. Además, si hay alguna disputa respecto a los totales de vidas, lo ideal es tener a mano la hoja, porque los dados pueden moverse accidentalmente con facilidad.

La segunda cuestión es que si surge cualquier tipo de conflicto en la partida, lo mejor es llamar a un juez. Levantad la mano, decid "juez" (o "judge" en torneos internacionales) y alguien acudirá a ayudaros.

Llamar a un juez no es ningún insulto para el oponente, ni una señal de que pensáis que ha hecho trampas ni una muestra de debilidad. Simplemente, es lo correcto. En Magic hay muchas interacciones complicadas y en los torneos se pueden producir circunstancias inusuales.

Por ejemplo, suponed que habéis lanzado por error un Choque contra una criatura con antimaleficio y que ha pasado un turno hasta que alguno de los jugadores se ha dado cuenta. En casa, deberíais tomar una decisión con vuestro adversario, pero aquí tenéis que dejar el asunto en manos de un juez. De esa forma, obtendréis la opinión objetiva de alguien que sabe cómo proceder.

Y ahora, la última pieza importante en el rompecabezas de los torneos. A diferencia de las partidas en casa, los eventos de Magic tienen que transcurrir a un ritmo constante para que el torneo pueda terminar. Una ronda no puede empezar hasta que termine la anterior. Por ese motivo, los enfrentamientos tienen un límite de tiempo. No os sintáis bajo presión, ya que el tiempo no suele ser un problema. En concreto, dispondréis de 50 minutos para jugar un enfrentamiento entero.

En caso de que se agote el plazo y no haya un ganador, se jugarán cinco turnos adicionales (tres para un jugador y dos para el otro). Cuando termine el último de ellos, el enfrentamiento concluirá si aún no lo ha hecho. El jugador con más victorias será el ganador. En caso de que el resultado sea 1 a 1 (lo más habitual si se llega a los turnos), el enfrentamiento terminará en empate. Es importante señalar que los totales de vidas finales u otros factores de la partida no se tienen en cuenta, al menos en el sistema de emparejamiento suizo.

¿Qué significa terminar en empate? ¡Excelente pregunta, mis queridos lectores!

Los resultados

En el sistema suizo, la forma de puntuar es muy sencilla: una victoria otorga 3 puntos, un empate concede 1 punto y una derrota son 0 puntos. Por ejemplo, si ganáis dos enfrentamientos y perdéis otros dos, lograréis un total de 6 puntos.

Las tiendas suelen repartir premios de dos maneras: según la tabla de clasificación final o según el registro (la cantidad de puntos). Antes del torneo, siempre podéis preguntar a los organizadores cómo hacen el reparto de premios.

En algunos torneos, también podría haber algo denominado "top 8". Esto significa que, cuando terminen todas las rondas suizas, los ocho jugadores mejor clasificados accederán a una eliminatoria en la que competirán por la gloria y premios adicionales. Si lográis entrar en el top 8, ¡enhorabuena! Si no lo conseguís, podréis marcharos cuando queráis; nadie está obligado a quedarse a ver la eliminatoria (pero podría ser una buena idea, porque una de las mejores formas de mejorar es ver cómo juega otra gente).

¡Hora de torneos!

Espero que este artículo os haya ayudado a entender lo que podéis esperar de vuestro primer evento en una tienda. Si nunca habéis participado en uno, os animo a que les deis una oportunidad.

Pero ¿y si os surgen dudas en pleno evento? En ese caso, no dudéis en preguntar a la gente. Por lo general, a los jugadores de Magic nos encanta echar una mano a los demás. Si no sabéis qué hacer durante los eventos en tienda, pedid ayuda a alguien que los conozca mejor. Al fin y al cabo, todos hemos sido principiantes en algún momento.

¿Os ha parecido un texto útil? ¿Os gustaría ver más artículos de este estilo? ¿Qué os parecería una introducción a los grandes torneos, como los Grand Prix? ¡Contadme vuestras impresiones! Podéis tuitearme, hacer consultas en mi Tumblr o mandarme correos electrónicos (en inglés, por favor) a BeyondBasicsMagic@gmail.com.

Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, ¡espero que os animéis a participar en un torneo esta semana y que os lo paséis de maravilla! Ya me contaréis qué tal os ha ido.

¡Que os divirtáis y hasta más ver!

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight