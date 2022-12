¡Hola a todos!

Bienvenidos y bienvenidas al resumen de productos de El resurgir de Zendikar. Esta colección nos ofrecerá una variedad estupenda de ellos y me complace compartirla con todo el mundo. Como extra, he tenido la ocasión de explorar una aerorruina auténtica y he regresado de ella con varios artefactos kor de lo más extraordinarios (y magníficamente ilustrados por el prodigioso artista Jeff Carpenter). Como he visto muchos de esos programas de televisión en los que tasan objetos antiguos, me siento capaz de explicar con (relativa) exactitud para qué es probable que se utilizase cada uno.

¡Demos paso a los productos!

SOBRES DE EDICIÓN

Aunque los sobres de Draft son perfectos para..., bueno, para draftear, queríamos diseñar un tipo de sobres que fueran simplemente muy divertidos de abrir. El resultado son los sobres de edición. Descubrir su contenido es una maravilla de principio a fin. Cada sobre está cuidadosamente elaborado para guiarte por un pequeño viaje, que culmina con la posibilidad de conseguir hasta cuatro cartas raras o raras míticas y una carta foil garantizada.

Si quieres conocerlos en detalle, échale un vistazo a esta presentación de Good Morning Magic. De lo contrario, aquí tienes un resumen básico de lo que contienen:

Hasta 4 cartas raras

1 carta foil en cada sobre

1 de cada 4 sobres contiene una carta de la Lista (que revelaremos al completo la próxima semana)

Algunas cartas tienen marcos alternativos geniales (mostrados en la sección de los sobres de Draft)

1 carta de arte (1 de cada 20 tiene una estampa en foil)

1 carta de ficha o publicitaria

12 cartas de juego en total

Los sobres de edición estarán disponibles individualmente o en cajas de 30 sobres. Cada caja contendrá una carta especial de Expedición y podrá premiarse con una carta promocional de Buy-a-Box (hasta agotar las existencias). ¡Más abajo encontrarás detalles sobre ellas!

El primer tesoro que encontré aparenta ser un arma blanca plegable. Puede que se utilizase en las primeras producciones kor de Esperando a los Eldrazi, un programa que los críticos del teatro antiguo calificaban de “intragable”.

SOBRES DE DRAFT

Los sobres de Draft siguen siendo prácticamente los mismos de siempre, por lo que son la mejor manera de jugar Limitado. La frecuencia de aparición de las cartas raras míticas ha aumentado un poco, pero, por lo demás, ya sabemos qué esperar de ellos: 10 cartas comunes, 3 poco comunes, 1 rara o rara mítica, 1 tierra básica con arte completo y 1 carta de ficha o publicitaria. En aproximadamente un tercio de estos sobres, una de las cartas comunes se sustituye por una foil de cualquier rareza. Además, es posible conseguir una carta con un marco resaltado, que es una hermosa versión alternativa de una carta normal de El resurgir de Zendikar.

Al igual que en la Colección básica 2021, ¡en estos sobres también pueden conseguirse cartas sin borde!

Turn Over

Los sobres de Draft estarán disponibles individualmente o en cajas de 36 sobres. Cada caja contendrá una carta especial de Expedición y podrá premiarse con una carta promocional de Buy-a-Box (hasta agotar las existencias). Sigue leyendo para informarte acerca de ellas.

Creo que esto podría ser un arma mágica antigua. No encuentro el botón de activación, pero se distinguen unas tiras al final de la “hoja” que podrían emitir algún tipo de haz de energía.

SOBRES DE COLECCIONISTA

Turn Over

Los sobres de coleccionista siguen siendo el producto de alta gama que viene repleto de las cartas más atractivas de El resurgir de Zendikar. Además, son los únicos sobres donde se pueden conseguir Expediciones foil. Echémosles un vistacito:

CONTENIDO DE LOS SOBRES DE COLECCIONISTA

Carta rara o rara mítica foil (Expedición, resaltada, sin borde o con arte extendido) 1 Carta común o poco común foil resaltada 1 Carta rara o rara mítica resaltada o sin borde 1 Cartas comunes o poco comunes resaltadas 2 Carta rara o rara mítica foil 1 Carta rara o rara mítica con arte extendido 1 Tierra básica foil con arte completo 1 Cartas poco comunes foil 2 Cartas comunes foil 5 Ficha foil 1 EN TOTAL Cartas raras garantizadas 4 Cartas foil garantizadas 11 Cartas con marco alternativo garantizadas 7

¡Vaya montón de tesoros! Los sobres de coleccionista estarán disponibles individualmente o en cajas de 12 sobres. Cada caja contendrá dos cartas especiales de Expedición y podrá premiarse con una carta promocional de Buy-a-Box (hasta agotar las existencias). ¡La información sobre esas cartas viene después de la próxima broma!

¿Parece un rascador de espaldas o algo así?

CARTAS ESPECIALES Y CARTA PROMOCIONAL DE BUY-A-BOX

Vale, ahora sí que vamos a hablar de los estupendos extras que se pueden conseguir con las cajas de sobres de edición, de Draft o de coleccionista.

CARTAS ESPECIALES DE EXPEDICIÓN

Cada carta especial de Expedición puede ser una de entre 30 de las mejores tierras de la historia de Magic, que incluyen las diez fetch lands. Aunque las cartas especiales no son foil, se les ha hecho una versión de lujo. Todas tienen ilustraciones nuevas, utilizan un precioso marco de Expedición y cuentan con su propio símbolo de expansión, ya que no son cartas legales en Estándar. Encontrarás una de estas hermosas cartas especiales en cada caja de sobres de edición o de Draft, y dos en las cajas de sobres de coleccionista (si quieres conseguirlas en foil, tendrás que buscarlas dentro de los sobres de coleccionista).

CARTA PROMOCIONAL DE BUY-A-BOX

Si compras una caja de sobres en una tienda local de la WPN, recibirás una carta de Orah, hierofante de aerorruina con arte alternativo (hasta agotar las existencias). Esta es la primera parte de su biografía:

Orah es un clérigo kor que posee un fuerte vínculo con las antiguas civilizaciones de su pueblo. Ha llevado una vida de admiración por el pasado en la que ha aprendido todo lo posible de las diversas ruinas. Con el tiempo llegó a convertirse en un maestro entre clérigos, uno de los mejores de Zendikar. Irónicamente, el pasado le arrebató cuanto tenía: cuando los Eldrazi resurgieron, Orah perdió a su familia en el conflicto.

Pobre Orah. No te pierdas los artículos de DailyMTG.com para descubrir su historia.

No parece ser más que un cinturón muy estiloso. Tengo que conseguir una hebilla brillante que ponga “humano”.

THEME BOOSTERS

El resurgir de Zendikar contará con el regreso de los Theme Boosters. Estos sobres son geniales como producto inicial o para los jugadores más casuales que quieren conseguir cartas de un color o una temática concretos. En esta ocasión habrá seis Theme Boosters: uno de cada color más uno multicolor que contendrá cartas que usan la nueva mecánica de grupo o tienen algo que ver con ella. Cada sobre contiene 33 o 34 cartas comunes y poco comunes y 1 o 2 cartas raras o raras míticas. Además, los Theme Boosters también pueden contener cartas comunes resaltadas.

En los antiguos eventos deportivos kor se utilizaban muchas más armas blancas de lo que cabría esperar. Estas “gorras-poción” eran un accesorio para el público que tal vez necesitara sanación rápida en caso de que un partido de balonespadacesto se desmadrase.

MAZOS DE COMMANDER

Al igual que Ikoria: Mundo de behemots, El resurgir de Zendikar se publicará junto con mazos de Commander que tendrán temáticas relacionadas con la colección. A diferencia de Ikoria, esta vez solo habrá dos mazos que cumplirán una función conocida: la que antes desempeñaban los mazos de Planeswalker. Estos mazos de Commander tienen menos cartas nuevas que los “lanzamientos anuales”, pero contienen bastantes cartas poderosas, se venden a un precio más asequible y siguen siendo ideales para descubrir el formato o probar un modo de juego distinto.

Las frágiles páginas de este volumen antiguo contienen cotilleos jugosos. ¡¿Sabías que Ahira le dio un beso a Zenah en las vacaciones de verano?!

PACK DE PRESENTACIÓN

Al igual que todas las colecciones principales, El resurgir de Zendikar tendrá su propio Pack de Presentación. Cada pack contiene 6 sobres de Draft, 1 carta foil con la fecha estampada, una guía y un dado de 20 caras. En esta colección hemos modificado la orientación de los números del d20 para que sea un poco más intuitivo y fácil de usar.

¿Cómo se consiguen los Packs de Presentación? Solo tienes que hablar con tu tienda de juegos local. Dependiendo de la región del mundo en la que vivas, algunas tiendas quizá organicen un evento Presentación, que es una forma estupenda de disfrutar con la nueva colección y de probar las nuevas cartas en formato físico lo antes posible. Si tu tienda local no va a celebrar eventos, siempre puedes llevarte un pack y divertirte en casa. Hagas una cosa o la otra, te interesará buscar las tiendas de la WPN más cercanas con nuestro localizador de tiendas.

No logro imaginarme el propósito de este dispositivo. ¿Puede que no sea más que un juguete infantil?

SOBRES DE BIENVENIDA

Con las nuevas colecciones llegan nuevos sobres de bienvenida. La Colección básica 2021 nos presentó estos sobres, que ahora sustituyen a los mazos de bienvenida. Los sobres se actualizan con el lanzamiento de cada colección principal, así que ahora tendrán un toque de Zendikar que sustituirá al de M21. Todos los sobres de bienvenida de El resurgir de Zendikar son idénticos y contienen una pequeña muestra de por qué Magic es un juego magnífico. Al igual que la última vez, estos sobres contienen criaturas legendarias, cartas de planeswalker, cartas resaltadas y muchas otras. También incluyen tarjetas de ayuda de dos caras con consejos para empezar, buscar tiendas y aprender mucho más acerca del juego. Para terminar, estos sobres contienen un código para canjear el mazo “Cuerpo de bichejos” en Magic: The Gathering Arena.

Los jugadores nuevos pueden conseguir un sobre de bienvenida gratuito en cualquier tienda de la WPN hasta que se agoten las existencias.

Qué susto me llevé cuando apreté un botón del mango de este artefacto y se desplegaron múltiples herramientas. Mm... Múltiples herramientas, ¿no? Creo que llamaré a esto “el multichisme”.

BUNDLE Y GIFT EDITION

Llegamos al apartado final de este resumen de productos: el bundle. Si te interesa conseguir un montón de cartas, pero no tantas como con una caja entera, el bundle es ideal para ti. Cada bundle contiene lo siguiente:

10 sobres de Draft

20 tierras básicas foil (con marco normal)

20 tierras básicas (con marco normal)

1 (card preview coming soon!)

1 contador de vidas Spindown sobredimensionado

1 caja guardacartas

¡Qué montón de cosas! Desde luego, es una forma sensacional de empezar a coleccionar cartas de El resurgir de Zendikar.

GIFT EDITION

Cuando lanzamos Eldraine el año pasado, presentamos una “Gift Edition” del bundle. Pues bien, parece que ya ha vuelto esa época del año. El Bundle Gift Edition de El resurgir de Zendikar contiene todas las cosas del bundle normal, pero con un par de alicientes. Cada Bundle Gift Edition incluye lo siguiente:

1 sobre de coleccionista

10 sobres de Draft

20 tierras básicas foil (con marco normal)

20 tierras básicas (con marco normal)

1 (card preview coming soon!)

1 contador de vidas Spindown sobredimensionado con color alternativo

1 caja guardacartas superbrillante

¡Es un regalo fantástico!

Creo que este es el legendario Filo de los Antiguos. Por desgracia, el secreto para utilizar su poder se ha perdido en el tiempo.

DESPEDIDA

¡Parece que hemos salido sanos y salvos de la aerorruina! Creía que te había perdido. Muchas gracias por acompañarme a descubrir los secretos de El resurgir de Zendikar. ¡Hasta la próxima!