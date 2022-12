Mi trabajo principal en Wizards es el de diseñador jefe de Magic, pero también tengo una labor secundaria: producir un montón de contenido sobre Magic y el diseño de juegos. Un montón de contenido. De hecho, hoy en día produzco un millón de palabras al año (todavía me asombro cada vez que lo digo en alto). He pensado que el artículo de hoy podría servir para enseñaros la multitud de cosas que hago. Mi idea es explicaros los orígenes de todas ellas y hablar un poco de lo que ofrece cada una a los fans de Magic.

Podría organizar este rompecabezas de varias maneras, pero quiero explicar cómo surgió cada pieza, y como muchas de ellas nacieron a partir de otras, he decidido seguir el orden cronológico. Al final del texto incluiré una gráfica para mostrar cada elemento y las redes sociales en las que podéis encontrarlos.

Making Magic (esta columna)

Mi primera colaboración con Wizards of the Coast fue para The Duelist, una antigua revista propia de Wizards que se centraba en Magic. Cuando leí el primer número de The Duelist, me fijé en que no tenía suficiente material para jugadores avanzados, así que se me ocurrió que podía haber una columna con un rompecabezas similar a los problemas de ajedrez: se mostraba la situación de una partida y había que cumplir un objetivo (casi siempre era encontrar la jugada ganadora). Los rompecabezas llegaron a publicarse con el nombre "Magic: The Puzzling" y se convirtieron en una de las secciones más populares de la revista.

Esta colaboración despertó mi interés por involucrarme en Magic y conseguí convencer a la editora jefe de la revista, Kathryn Haines, para que me permitiera escribir artículos. Empecé a proponer todos los textos que se me ocurrían para cada número y Kathryn me confirmaba cuáles quería que escribiese. Hubo bastantes entregas de The Duelist donde más del 20 % del contenido de la revista lo había escrito yo.

Esta colaboración como redactor me granjeó otros encargos similares para varios departamentos de la empresa, lo que más tarde me permitió conseguir un puesto en Wizards. Una de mis responsabilidades era actuar como enlace entre las secciones de I+D y The Duelist. Ese rol se expandió y, con el tiempo, llegué a sustituir a Kathryn como editor jefe de The Duelist, cargo que ocupé durante la mayoría del tiempo de vida de la revista.

Y así llegamos a 2001, año en el que Bill Rose se hizo responsable de crear un sitio web para Magic que debía llenar el vacío de The Duelist tras su desaparición, por lo cual decidió consultarme. Le sugerí publicar varias columnas para contar los entresijos del juego y sabía quién era la persona ideal para escribir sobre el diseño: yo. Había seguido escribiendo esporádicamente tras la desaparición de The Duelist y estaba deseoso de poner en práctica mis habilidades de redacción con un poco más de frecuencia, así que la posibilidad de escribir un artículo semanal me pareció un reto maravilloso.

Bauticé la columna como "Making Magic" y mi objetivo sería ofrecer un vistazo entre bastidores de la labor de diseño al crear colecciones de Magic. Esto me dio la idea para crear una columna paralela sobre el desarrollo llamada "Latest Developments". Aunque esa sección ha estado en manos de seis columnistas (Randy Buehler, Aaron Forsythe, Devin Low, Zac Hill, Tom LaPille y Sam Stoddard), yo llevo escribiendo para el sitio web desde su estreno en enero de 2002.

De todo lo que voy a explicar hoy, esta seguramente sea la parte de mi trabajo que necesite menos explicaciones; al fin y al cabo, estáis leyéndola ahora mismo. Por si acabáis de descubrir mi columna, me gustaría señalar una serie de artículos especiales que escribo cada cien semanas, en los que evalúo mis últimos cien textos y resumo de qué tratan. Esas entregas especiales son estupendas para ponerse al día y leer lo que más os interese de mi copioso material antiguo (y por cierto, esta es mi 734.ª semana redactando la columna).

Aquí tenéis los siete artículos:

También quiero destacar algunas de las series de textos que escribo de vez en cuando:

State of Design : en estos artículos anuales reviso con ojo analítico los resultados de la labor de diseño durante el último año y comento los aspectos positivos y negativos.

: en estos artículos anuales reviso con ojo analítico los resultados de la labor de diseño durante el último año y comento los aspectos positivos y negativos. Nuts & Bolts : una vez al año escribo un texto pensado para los jugadores que quieran crear sus propias colecciones. Para quienes no sientan interés por hacerlo, esta serie incluye un montón de detalles técnicos sobre nuestro proceso de trabajo.

: una vez al año escribo un texto pensado para los jugadores que quieran crear sus propias colecciones. Para quienes no sientan interés por hacerlo, esta serie incluye un montón de detalles técnicos sobre nuestro proceso de trabajo. Topical Blend : estos textos de corte lúdico se basan en las improvisaciones teatrales que hacía en la universidad. Primero pido a mis lectores que voten entre una serie de temas sobre Magic y otros no relacionados con Magic, y luego combino los dos temas ganadores para escribir un artículo. Por el momento he publicado cinco entregas de esta serie.

: estos textos de corte lúdico se basan en las improvisaciones teatrales que hacía en la universidad. Primero pido a mis lectores que voten entre una serie de temas sobre Magic y otros no relacionados con Magic, y luego combino los dos temas ganadores para escribir un artículo. Por el momento he publicado cinco entregas de esta serie. Sacas de correos: varias veces al año uso Twitter (luego os hablaré de esto) para pedir que me hagáis preguntas sobre un tema. Ahora mismo tengo en marcha una serie de artículos con preguntas que empiecen por seis interrogantes (quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo).

Si os gusta esta columna (y la habéis descubierto hace poco), tenéis otros dos millones de palabras a vuestra disposición, pero "Making Magic" no es más que el punto de partida para lo que os contaré hoy.

Twitter (@maro254)

De joven estudié Comunicación y siempre me han fascinado los diversos medios. El concepto de Twitter me cautivó desde que lo descubrí. Tenías 140 caracteres para transmitir tu mensaje. ¿Qué serías capaz de hacer con ellos?

Tardé unos años en cogerle el truco a Twitter. Muchos de mis primeros comentarios sacaban a relucir mi pasado como comediante y buena parte de ellos eran chistes de una frase. Sin embargo, con el tiempo comprendí cómo podía utilizar Twitter para comunicarme con el público de Magic.

Ahora escribo en Twitter a diario. En días laborables, a primera hora de la mañana (porque tengo que llevar a los niños a clase antes de que amanezca, por algún motivo) publico mi cómic y los resultados más recientes más los nuevos votos de mi juego de votación (luego os hablaré de ambos). Además, los lunes dejo un enlace a mi artículo más reciente de Making Magic, mientras que los viernes subo enlaces a mis nuevos podcasts (también hablaré de él después). Efectivamente, los primeros sitios donde comparto los enlaces al podcast son las redes sociales, y luego aparecen al final de los artículos publicados los lunes.

Cuando estamos atareados, puede que eso sea todo lo que intervenga en Twitter. Ahora bien, otros días no hay forma de hacerme callar. Soy muy activo en las redes e interactúo todo lo que puedo con la gente. Comparto algunas de mis vivencias en el trabajo y, a veces, en casa. A menudo cuelgo fotos y algún que otro vídeo.

También debato a menudo con gente. Si queréis ver todas las conversaciones, tenéis que seguir mis publicaciones, porque mis respuestas para otros jugadores solo aparecerán en vuestro feed si seguís a una de esas personas. Twitter no es la herramienta ideal para debatir, pero siempre intento usarlo lo mejor posible.

También me gusta publicar chistes... y os advierto que algunos son malos. Hay mucha gente de Wizards en Twitter, así que me veréis charlando distendidamente con ellos. Ah, y de vez en cuando publico mensajes enigmáticos que dan lugar a muchas especulaciones en Reddit.

En Twitter también respondo preguntas, aunque contesto a muchas más en mi blog (pronto hablaré de esto). Aquí respondo sobre todo dudas que no requieren muchas explicaciones, debido al límite de 140 caracteres. Además, dada la naturaleza de Twitter, no puedo verlo todo, pero sí que leo todas mis menciones. Aun así, hacerme una pregunta en este medio no garantiza que la vaya a responder.

Otra cosa que me gusta hacer en Twitter es revelar cartas. Como tengo un montón de seguidores, casi siempre me asignan alguna para enseñar en redes sociales. A diferencia de otra gente que solo comparte la información, yo pido a mis tweeps (mis seguidores de Twitter) que resuelvan un rompecabezas o participen en un juego. Como sois gente lista y hay muchas personas siguiéndome, nunca tardáis en conseguir que revele las cartas.

Por último, si necesito contribuciones para mi columna, como para mis textos de tipo saca de correos, recurro a Twitter para que me escribáis. El límite de 140 caracteres de este medio es ideal para conseguir preguntas concisas, y su nueva herramienta de encuestas me facilita recabar información para cosas como seleccionar los temas de la serie "Topical Blend".

En muchos sentidos, Twitter es la red social que utilizo de manera más inconstante: puede que un día publique muchas cosas y que al siguiente no escriba nada. Aun así, el contenido de esta red social es muy peculiar y os recomiendo que echéis un vistazo a mi Twitter si os interesa ver mi faceta menos refinada (porque mis artículos están cuidadosamente escritos y revisados).

"Tales from the Pit" (mi cómic)

Una de las cosas que descubrí usando Twitter es que las imágenes tienen mucho poder. A la gente le encanta retwittear mensajes (volver a publicar algo para que quienes les sigan a ellos puedan verlo), pero no tanto como retwittear imágenes. A todo esto, Twitter tiene muy buenas herramientas para comprobar cuáles de los contenidos que produces son los que más llaman la atención y generan más interactuación con el público.

Viendo la reacción que causaban las imágenes, empecé a subir más a Twitter. Un día descubrí una nueva aplicación para móviles llamada Halftone (ahora uso Halftone 2), que permite sacar fotos y hacer que parezcan viñetas de cómic, con sus bocadillos y todo. Siempre me han encantado los tebeos, así que empecé a trastear con la aplicación. Entonces creé un cómic que me hizo mucha gracia y decidí publicarlo.

La respuesta del público fue buena, así que al día siguiente publiqué otro. Un día después hice otro, y lo mismo al día siguiente. Uno de mis sueños de la infancia era crear una tira cómica, pero para mi desgracia, se me da fatal dibujar (si queréis pruebas, fijaos en Look at Me, I'm the DCI, de Unglued), así que pensaba que nunca llegaría a cumplir ese sueño. Sin embargo, con aquella herramienta podía crear viñetas sacando fotos, y eso sí que puedo hacerlo.

La mayoría de mis primeros cómics eran sobre I+D, así que bauticé mi tebeo como "Tales from the Pit" (a modo de guiño al famoso tebeo de terror Tales from the Crypt, o Historias de la cripta). "The Pit" (el Foso) es el lugar donde trabaja la mayoría de I+D.

No tardé en expandir la temática del cómic. Ahora no hago solo tiras sobre I+D, sino que toco casi todas las facetas de Magic: las cartas, el arte, la historia, los fans o las propias redes sociales. Mi cómic ya tiene más de cuatro años y hace bastantes semanas que superó el número 1000.

Las viñetas tienen un montón de chistes recurrentes. He aquí unos pocos para quienes todavía no los conozcan:

Otra jornada improductiva en I+D : siempre utilizo la misma imagen de una sesión de pruebas donde cuatro miembros de I+D charlan sobre cosas que no tienen nada que ver con Magic (sobre todo, cultura popular).

: siempre utilizo la misma imagen de una sesión de pruebas donde cuatro miembros de I+D charlan sobre cosas que no tienen nada que ver con Magic (sobre todo, cultura popular). Joey, el pequeño jugador de Magic : el pequeño Joey pide a su madre que le deje ver un programa de televisión o una película, pero contando la historia con términos de Magic. La gracia es que la madre siempre sabe de qué le habla. Aparte, a muchos fans les gusta tapar la respuesta de la madre e intentar averiguarla.

: el pequeño Joey pide a su madre que le deje ver un programa de televisión o una película, pero contando la historia con términos de Magic. La gracia es que la madre siempre sabe de qué le habla. Aparte, a muchos fans les gusta tapar la respuesta de la madre e intentar averiguarla. Querida Liliana : Liliana lleva una columna de consejos y ofrece sus peculiares soluciones a los problemas de sus lectores.

: Liliana lleva una columna de consejos y ofrece sus peculiares soluciones a los problemas de sus lectores. Qué ha sido de ellos : aquí saco a escena a varios personajes o cartas de Magic para contar sus últimas andanzas.

: aquí saco a escena a varios personajes o cartas de Magic para contar sus últimas andanzas. Noche en vela: aparezco tumbado en la cama, preocupado por el problema más reciente para mí o para Magic.

No obstante, lo que más hago es trastear con los muñecos de Magic de Funko. El equipo de marca de Magic nos regaló uno a cada trabajador hace un tiempo, y a mí me tocó Chandra. Entonces pedí a un diseñador que me prestara a Jace y empecé a hacer viñetas con Chandra y él. Esos cómics se hicieron muy populares, así que convencí a la gente de marca para que me diese una figura de cada personaje y puse en marcha una serie de comedia donde vivían todos juntos, a la que le puse el título "Sparks", o "Chispas".

Cuando Funko lanzó la segunda serie de muñecos, el equipo de marca me los consiguió y empecé una historia en la que Nicol Bolas se convertía en el casero y los demás personajes se instalaban en el apartamento para ayudar a Jace a pagar el alquiler. La única excepción era Tezzeret, que se iba a vivir al piso de al lado y hacía de vecino gruñón. "Sparks" se volvió tan popular que publico tiras de ella al menos una semana al mes, y a menudo lo hago con más frecuencia. La trama más reciente avanza paralela a la historia de La batalla por Zendikar, pero en vez de enfrentarse a los Eldrazi, los protagonistas tienen que lidiar con una plaga de roedores muy agresivos en el jardín. "Sparks" tiene un estilo absurdo y la escribo como si fuese una comedia, pero procuro que todos los personajes sean coherentes con su forma de ser incluso en situaciones ridículas.

"Tales from the Pit" se publica de lunes a viernes excepto en dos semanas de diciembre, durante las que recopilo las mejores viñetas del año mientras estoy de vacaciones. Para terminar, os aclaro que publico el cómic a diario en todos mis perfiles en redes sociales (Twitter, Tumblr, Google+ e Instagram).

Blogatog (mi blog)

Poco después de empezar a publicar cómics con regularidad, muchos jugadores me preguntaron si podía ponerlos en algún sitio donde se pudiesen ver, porque Twitter cambia tan rápido que la gente se los perdía a veces. Pregunté qué sitio sería el más adecuado para hacerlo y me sugirieron que usase Tumblr. Y así fue como creé una cuenta de Tumblr, que al principio se llamaba "Tales from the Pit" porque su único propósito era recopilar los cómics. Mientras lo preparaba todo, me preguntaron si la gente podía hacerme preguntas. Inocentemente, pensé "por qué no" y dije que sí. No sabía en qué acababa de meterme.

Empecé a responder preguntas y eso dio lugar a más preguntas (y a que el nombre "Tales from the Pit" se convirtiera en "Blogatog"). Poco tiempo después, el volumen de consultas había crecido exponencialmente. Para que os hagáis una idea, durante los cuatro años de vida del blog he respondido a más de 60 000 preguntas, pero ahora mismo hay 275 000 dudas sin responder en mi buzón de Tumblr. En otras palabras, si la gente dejara de enviarme preguntas y yo siguiese respondiendo al mismo ritmo, tardaría unos dieciocho años en terminar. Obviamente, esto significa que no puedo leer todas las preguntas que me envían, pero contesto a todas las que puedo. Por suerte, como padre que tiene que esperar en muchos sitios, soy capaz de responder a bastantes consultas.

En mi blog se puede hablar de todo. La gente me pregunta toda clase de cosas, principalmente sobre Magic (aunque he llegado incluso a enseñar fotos de mi tostadora). En mi blog explico por qué hacemos las cosas que hacemos. Leo tanto alabanzas como críticas. Hablo mucho sobre el sistema de colores porque es una de mis especialidades, y a la gente le encanta que seleccione personajes de la cultura popular e identifique sus colores. Explico muchas cosas del diseño de juegos. En otras ocasiones contesto preguntas acerca de muchos otros temas, bastantes de las cuales dirijo a otros blogs de Tumblr gestionados por compañeros de Wizards.

Gavin Verhey

Matt Tabak

Doug Beyer

Tumblr oficial de Magic

Tumblr oficial de Magic Online

También me divierto mucho con el blog, como cuando dedico días enteros a un tema. Por ejemplo, en mi 20.º aniversario en Wizards, me dediqué a responder a las preguntas como si fuese yo mismo en 1995 y acabase de conseguir el puesto. También ha habido días en los que he respondido como si fuese una inteligencia artificial, o de vez en cuando dejo que mi gemelo malvado o mi robot contesten por mí. Incluso organizo juegos, como cuando pido a mis lectores (a quienes llamo "Question Marks") que mencionen dos mecánicas antiguas, para luego decirles cuál de ellas tendría más posibilidades de llegar a aparecer de nuevo.

Mi única advertencia es que Blogatog genera mucho contenido y acaparará vuestro feed de Tumblr. Además, debido al gran volumen de preguntas, a menudo contesto varias veces a la misma consulta. Aun así, hay una sección de preguntas frecuentes (muchas de las cuales he dejado de responder) para que podáis leer mis comentarios cuando queráis.

Por otro lado, tengo una tradición popular: cuando alguien está de cumpleaños, dejo que me mande cuestionarios sobre algún tema relacionado con Magic, como una carta o una mecánica. Luego respondo al cuestionario y felicito al cumpleañero o cumpleañera. No puedo atenderlos a todos por el volumen que hay, pero felicito a todos los que puedo. Esta tradición surgió porque la gente me pedía que le felicitara el cumpleaños, pero hacer solo eso se volvió aburrido para los demás Question Marks, así que añadí los cuestionarios para hacer algo interesante para todos.

Blogatog tiene muchísimas bromas recurrentes. Antes escribía guiones para comedia, así que no puedo evitarlo. Otra cosa que hago con frecuencia es dejar pistas sobre el futuro, pero el volumen de preguntas las oculta bien. Es habitual que la gente relea preguntas antiguas y descubra que había dado una pista enorme muchos meses antes de que el tema en cuestión se hiciese público.

En Blogatog respondo preguntas a diario (a veces me salto un día por motivos personales, pero es raro que lo haga). Por último, mi cómic se publica por la mañana todos los días de entre semana, mis artículos salen los lunes y mis podcasts, los viernes.

Blogatog solo está en Tumblr.

Google+

Poco después de empezar a publicar mi podcast en Tumblr, decidí expandirme y poner mis cosas en otra red social. Decidí utilizar Google+. Aquí añado mis cómics diarios, mis artículos de los lunes y mis podcasts de los viernes. En ocasiones publico otras cosas, pero rara vez es algo exclusivo para esta red. En ocasiones respondo a algún comentario sobre algo que he publicado, pero lo hago con poca frecuencia.

En Google+ no hay nada que no se pueda encontrar en otros sitios, pero hay gente que prefiere usar esta herramienta en vez de Twitter.

Drive to Work (mi podcast)

Todos los años voy a la Comic-Con de San Diego y una de mis actividades favoritas es asistir a las charlas de Kevin Smith. Para quienes no lo conozcáis, Kevin Smith es un director muy dado a la comedia y que habla sin delicadezas. Además, es un podcaster prodigioso y habla bastante de ese tema en la Comic-Con. En una ocasión se desvió del tema y explicó que cualquiera puede ser podcaster, porque todo el mundo tiene las herramientas para hacerlo: un teléfono y la posibilidad de publicar cosas online, que nunca ha sido más fácil.

Salí de aquella charla entusiasmado con la idea de crear un podcast. Me gustan los medios auditivos (aquellos donde se habla y se escucha) y también disfruto hablando. Incluso tenía claro qué quería hacer con mi podcast. Una de mis quejas personales es que muchos de ellos son bastante largos. Yo quería hacer uno lo bastante corto como para poder escucharlo en 30 minutos, de camino al trabajo.

Sin embargo, tenía un problema: siempre estaba apurado. El trabajo era tan intensivo que no sabía si conseguiría reservar media hora todas las semanas para grabar el podcast. Y entonces tuve una revelación. Quería un podcast que durara más o menos el tiempo que tardaba en llegar al trabajo. Y de camino al trabajo no hacía nada. Ahí tenía mi media hora libre. No le hablé a nadie de mi idea y probé a grabar un día de camino al trabajo. El primer intento salió bien y decidí grabar algunos más. Cuando llegué a los ocho podcasts, consulté a nuestro responsable de medios y le pregunté si les importaba que publicase el podcast en mi blog. Me dijo que no había problema, que incluso querían convertirlo en un podcast oficial de Wizards y que podía incluir enlaces en mi blog.

A raíz de eso, mi podcast corrió como la pólvora. La brevedad de "Drive to Work" resultó ser un gran punto a favor y el podcast se convirtió en uno de los más populares de Magic. Al principio publicaba uno a la semana, pero iba tan adelantado que empecé a publicar dos hasta ponerlos al día. Entonces me di cuenta de que eso no bastaba, así que convertí los dos podcasts semanales en el nuevo estándar.

"Drive to Work" se centra en el diseño de Magic, pero trata todo tipo de cosas, desde reflexiones de diseño sobre la historia del juego hasta explicaciones entre bastidores sobre nuestro sistema de trabajo. Mi podcast contiene numerosas series, entre las que se incluyen las siguientes:

Resúmenes de expansiones : aquí elijo una colección y empiezo explicando la historia de cómo se diseñó. Después selecciono un puñado de cartas y cuento anécdotas sobre ellas. Resumir cada colección requiere entre tres y ocho entregas y he empezado a agruparlas por bloques.

: aquí elijo una colección y empiezo explicando la historia de cómo se diseñó. Después selecciono un puñado de cartas y cuento anécdotas sobre ellas. Resumir cada colección requiere entre tres y ocho entregas y he empezado a agruparlas por bloques. 20 Years in 20 Podcasts : en esta serie empecé hablando de 1993 y luego dediqué un podcast a cada año, comentando qué ocurrió en Magic y centrándome en los productos y los sucesos principales del año. Me falta poco para llegar al presente.

: en esta serie empecé hablando de 1993 y luego dediqué un podcast a cada año, comentando qué ocurrió en Magic y centrándome en los productos y los sucesos principales del año. Me falta poco para llegar al presente. Filosofías de los colores : primero grabé podcasts sobre cada color para explicar qué representan filosóficamente y cómo lo demostramos en las mecánicas. Luego hice lo mismo con las combinaciones bicolores y ahora me planteo continuar con los fragmentos y las cuñas tricolores.

: primero grabé podcasts sobre cada color para explicar qué representan filosóficamente y cómo lo demostramos en las mecánicas. Luego hice lo mismo con las combinaciones bicolores y ahora me planteo continuar con los fragmentos y las cuñas tricolores. 10 Things Every Game Needs : en una ocasión di una charla introductoria sobre diseño de juegos para la clase de primaria de mi hija. Más tarde la adapté a un artículo y luego la convertí en un podcast. Después retomé el tema e hice un podcast de cada uno de los diez puntos de la charla. Si os interesa el diseño de juegos, os recomiendo encarecidamente que escuchéis esta serie.

: en una ocasión di una charla introductoria sobre diseño de juegos para la clase de primaria de mi hija. Más tarde la adapté a un artículo y luego la convertí en un podcast. Después retomé el tema e hice un podcast de cada uno de los diez puntos de la charla. Si os interesa el diseño de juegos, os recomiendo encarecidamente que escuchéis esta serie. Lessons Learned : en estos podcasts hablo de una colección en la que lideré el diseño y explico las lecciones que aprendí con ella. Las primeras entregas de esta serie abarcaban varias colecciones, pero ahora avanzo más despacio y hago solo una por podcast.

: en estos podcasts hablo de una colección en la que lideré el diseño y explico las lecciones que aprendí con ella. Las primeras entregas de esta serie abarcaban varias colecciones, pero ahora avanzo más despacio y hago solo una por podcast. Tipos de cartas: también hice podcasts sobre todos los tipos de cartas, donde expliqué cómo los diseñamos y qué funciones cumplen en el juego.

De vez en cuando comparto el coche con alguien y lo invito a que grabe conmigo. Por el momento, mis compañeros han sido Matt Cavotta, Ethan Fleischer, Melissa DeTora, mi madre y mi padre.

Los podcasts me permiten escoger un tema y dedicar media hora a hablar sobre él. A menudo elijo algún texto publicado y los explico más detalladamente. Mis podcasts están menos cuidados que mis artículos, pero el tiempo extra me ayuda a hablar de aspectos que no he podido incluir en los textos. Además, me gusta contar anécdotas, así que el podcast es una forma de compartir un montón de historias internas de la larga trayectoria de Magic.

Publico dos entregas de "Drive to Work" por semana, las 52 semanas del año. Encontraréis los enlaces cada viernes en mis perfiles en redes sociales (Twitter, Tumblr y Google+) y el lunes siguiente al final de mi artículo de la semana.

Instagram

Cuando mi hija mayor cumplió quince años, mi mujer y yo le dejamos que empezase a usar una red social bajo nuestra supervisión. Decidió utilizar Instagram. Cuando le eché un vistazo, me di cuenta de que era muy buena, pero estaba dirigida a gente más joven. En un intento de conectar con un público que quizá no estuviese en otras redes sociales, empecé a publicar mis cómics diarios en Instagram. Como es una web principalmente de imágenes, ahora mismo no publico mis enlaces a otras cosas, aunque de vez en cuando subo más imágenes.

"Tales from the Pit" Best of 2015 #magicthegathering #mtg #talesfromthepit A photo posted by Mark Rosewater (@mtgmaro) on Dec 24, 2015 at 10:58am PST

Head-to-Head (mi juego de votación)

Esta es mi actividad más novedosa. Cuando creamos el sitio web de Magic hace años, quería incluir una votación diaria donde los jugadores pudieran elegir entre dos opciones de categorías de Magic distintas. Sin embargo, no pude llevarla a cabo por limitaciones tecnológicas. Recordé esta idea a lo largo de los años, pero siempre había algún problema técnico. Ahora avancemos hasta el año pasado, en el que Twitter presentó un nuevo software para realizar encuestas fácilmente.

El año pasado había organizado una conocida como la "Rosewater Rumble", en la que hice una eliminatoria con las 16 mejores colecciones que lideré o codirigí. La idea tuvo muy buena acogida, pero había requerido mucho tiempo para organizarla. Entonces me di cuenta de que la nueva herramienta de Twitter me permitiría hacerlo a diario con toda facilidad.

Os explicaré cómo funciona Head-to-Head. A lo largo de tres semanas organizo una eliminatoria con dieciséis temas variados, pero siempre relacionados con Magic. Por ejemplo, el primer Head-to-Head fue de tipos de criatura, el segundo fue de palabras clave perennes y el tercero fue de planos de Magic. La primera semana se resuelven los cinco primeros encuentros de octavos de final. La segunda semana se organizan los tres restantes y la primera mitad de los cuartos de final. La tercera y última semana concluyen la segunda mitad de cuartos de final, las dos semifinales y la final.

También utilizo este juego para divertirme un poco con I+D. Antes de comenzar los Head-to-Head, enseño la tabla a todos mis compañeros para que intenten acertar cuál será el desenlace. Para ver quién gana utilizo un sistema de puntuación: los aciertos en octavos de final conceden un punto; los de cuartos, dos puntos; los de semifinales, cuatro, y la final, ocho (la puntuación máxima es de 32). El miembro de I+D con la mejor puntuación puede presumir de ello, se anuncia en mi Twitter y consigue un trofeo especial hasta que otra persona gane y se lo arrebate. También publico la tabla inicial al principio de cada eliminatoria, así que podéis jugar desde casa (aunque tendréis que llevar vuestra puntuación; sed sinceros).

Head-to-Head se celebra todos los días laborables, las 52 semanas del año y en mi Twitter. Para ver el recuento de votos tenéis que participar, y podéis usar el hashtag #mtghth si queréis seguir la competición y los comentarios. Ahora mismo contamos con una media de entre 2000 y 2500 votos, y cada vez sumamos más.

Una gráfica supercuca

El artículo de hoy contiene un montón de información, así que os dejo la versión resumida de lo que he explicado. En la gráfica se muestran todas las redes sociales en las que estoy y lo que encontraréis en cada una. Recordad que "artículos" y "podcasts" se refieren a los enlaces a esos contenidos.

Making Magic Drive To Work Blogatog Tales from the Pit Head-To-Head (columna) (podcast) (blog) (cómic) (votación) Twitter X X X X Tumblr X X X X Google+ X X X Instagram X

Siempre habrá dos Maros (y seguro que incluso más)

Y en poco menos de cinco mil palabras, esas son todas las cosas en las que participo. Si os ha gustado este artículo y queréis descubrir algunas de las cosas que hago aparte de la columna, os invito a que le echéis un vistazo a las actividades que he mencionado.

Eso es todo por hoy. Como siempre, me encantaría recibir vuestra opinión por correo electrónico o en cualquiera de mis perfiles en redes sociales (Twitter, Tumblr, Google+ e Instagram). Si tenéis alguna sugerencia para que pueda mejorar las actividades de las que he hablado hoy, os agradecería que la compartieseis conmigo. Muchas de las cosas que hago se basan en las recomendaciones de los fans como vosotros, ¡o puede que de ti!

Volved la semana que viene, en la que abriré una saca de correos de El juramento de los Guardianes.

Hasta entonces, espero que produzcáis un millón de palabras sobre algo que os apasione.

"Drive to Work #298—Star Wars Trading Card Game"

Magic no es el único juego de cartas intercambiables en el que he trabajado. En este podcast hablo sobre mi colaboración con Richard Garfield para diseñar el juego de cartas de Star Wars.

"Drive to Work #299—Choices vs. Options"

Este podcast trata acerca de las decisiones que tienen que preparar los diseñadores de juegos para que sea el público quien las tome. Aquí hago una distinción importante entre esas elecciones. Este podcast se basa en un artículo de dos partes llamado "Decisions, Decisions" (parte 1 y parte 2).