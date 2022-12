La respuesta es el Lhurgoyf, de Era Glacial. Esta colección fue diseñada por un grupo al que ahora conocemos como los East Coast Playtesters (Skaff Elias, Jim Lin, Dave Petty y Chris Page). En aquella época, los equipos de diseño ponían nombre a sus propias cartas y escribían el texto de ambientación. Según he investigado, el de esta carta se le ocurrió a Skaff o a Jim (surgió durante una reunión de diseño de Era Glacial y todos la recuerdan vagamente), pero fue Darla Kennerud (una de las editoras de Magic en aquellos tiempos) quien tuvo la idea de atribuirle el texto a Saffi, la hermana de Hans, y de convertirlo en sus últimas palabras.

Era Glacial se publicó en verano de 1995. Yo todavía no trabajaba en plantilla en Wizards, sino que era un autónomo que realizaba diversos proyectos para la empresa. Uno de ellos era una sección de rompecabezas llamada Magic: The Puzzling para la revista The Duelist. En ella me pedían que los rompecabezas se basaran en la colección más reciente. Como tenía que prepararlos con antelación, la empresa me enviaba “libros divinos”, que eran ediciones preliminares de todas las cartas de la colección física. Esto significa que la primera vez que vi Era Glacial fue al abrir un sobre que recibí de parte de Wizards. Recuerdo que el texto de ambientación del Lhurgoyf me encantó, pero no podía hablar de él ni enseñárselo a nadie, porque toda la información sobre las cartas no publicadas era confidencial. Aun así, más adelante encontré maneras de expresar mi apego por aquel texto.

La primera vez que pude hacerle un guiño en una carta de Magic fue en Fortaleza, donde trabajé en el equipo que redactó los textos de ambientación. En esa colección diseñé una variante del Lhurgoyf: el Aparecido, que era negro, volaba, solo contaba tu propio cementerio y tenía */* en vez de */*+1. Aun así, no dejaba de ser mi propia versión del Lhurgoyf y se me ocurrió ponerle un texto de ambientación que me pareció simpático (“Otra vez no”. —Hans). En mi cabeza, Hans había logrado escapar del lhurgoyf original, a diferencia de su hermana, pero varios años más tarde se topó con una criatura similar. Tal como yo lo imaginaba, aquella clase de encontronazos eran habituales en la vida de Hans. Lo que no sé es cómo llegó este habitante de Dominaria al plano de Rath, pero el texto me pareció lo bastante gracioso como para no preocuparme por los detalles (hoy en día no haríamos esto). Por cierto, el Aparecido también está en Leyendas de Commander y utiliza el texto de ambientación de Hans a modo de guiño.

Y ahora, avancemos varios años hasta la época durante la que trabajé en Espiral del tiempo. Estábamos intentando buscar criaturas legendarias “desconocidas” que pudiéramos usar en cartas y a mí se me ocurrió utilizar personajes que solo se hubieran mencionado en textos de ambientación. De ahí surgió la idea de crear a Norin el Precavido y esta otra carta:

No tenía mucho material en el que basarme, así que diseñé a Saffi de modo que pudiera sacrificarse para salvar a otros, como había hecho para proteger a su hermano Hans, que sabíamos que había sobrevivido por lo que indicaba el texto de ambientación del Aparecido. Varios años después, durante el diseño de Unhinged creé una carta llamada "Ach! Hans, Run!", que se inspiraba en el nombre de ese personaje.

La idea de este diseño era hacer que la gente gritase: “¡Ach! ¡Corre, Hans! ¡Es el...! ”. Esta carta terminó siendo roja-verde porque esos eran los colores que apoyaban las mecánicas que elegí para la temática. Por otro lado, esta carta nos muestra a un Hans muy musculoso, aunque no sabíamos si era el mismo Hans que huyó del lhurgoyf o si solo era otro personaje llamado Hans (consejo para padres de todo el Multiverso: no llaméis Hans a vuestros hijos).

Ahora sabemos que se trataba de otro Hans, porque en Leyendas de Commander por fin hemos tenido ocasión de convertir al Hans del lhurgoyf en una criatura legendaria. Esta carta es muy simpática porque ayuda a poner en juego más criaturas con las que atacar, pero antes atacan siempre al propio Hans.

Y esta es la historia de cómo un solo texto de ambientación inspiró otras tres cartas y media.