Hoy quiero hablar de una novedad que se estrenará en El resurgir de Zendikar. Se trata de un nuevo tipo de sobres que, por si el título no era suficiente pista, se conocerán como sobres de colección. En este artículo explicaré en qué consisten.

Una pequeña aclaración antes de pasar a los detalles: estos sobres son una nueva incorporación al juego y ninguno de los productos actuales va a desaparecer o cambiar de modo alguno. Si te gustan las cosas tal como son, puedes ignorar estos sobres con toda tranquilidad. Una vez dicho esto...

¿Qué son los sobres de colección?

Uno de los mayores cambios en la filosofía de I+D en años recientes consiste en tratar de adaptar nuestros productos al público, en vez de intentar que sea a la inversa. En otras palabras, debemos analizar quiénes compran nuestro juego y qué es lo que buscan, para así diseñar productos que cumplan con sus expectativas.

Por ejemplo, fijémonos en los sobres de Magic. Durante décadas solo había existido una versión, que era la única forma de descubrir las nuevas colecciones. Daba igual qué tipo de jugador fueses o cuáles fueran tus intereses: tenías que probar los nuevos lanzamientos con los mismos sobres que todo el mundo (los que ahora se conocen como sobres de Draft). El problema con este método era que cualquier restricción para un tipo de público se convertía en una restricción para todos. Por ejemplo, jugar drafts es un aspecto muy importante de Magic, y esto influía en muchas decisiones relacionadas con la elaboración de los sobres. En consecuencia, tanto si eras un jugador que soliese participar en drafts como si no, aquellas decisiones te afectaban aunque no supusiesen una mejora en tu experiencia al abrir sobres. Esto hizo que nos planteáramos la siguiente pregunta hace pocos años: “¿Podríamos diseñar otros tipos de sobres que interesaran a públicos distintos de los jugadores a los que está dirigido el sobre clásico de Draft?”.

Los primeros sobres que nacieron de esta idea fueron los Theme Boosters. Estos sobres se centran en una temática y suelen restringirse a un solo color, lo que permite a los jugadores conseguir una mayor cantidad de cartas que puedan ser viables en su mazo. Además, giran en torno a las ambientaciones de cada colección, para quienes quizá sientan interés por un aspecto particular de cada mundo.

Los siguientes sobres fueron los de coleccionista. Como íbamos a diseñar montones de cartas nuevas para coleccionar con la iniciativa Diversión en Sobres (de la que hablo en este artículo, por si no sabes lo que es), queríamos elaborar un tipo de sobres que ayudase a los coleccionistas a conseguir todas esas cartas alternativas.

Cuando diseñamos estos tres tipos de sobres, creímos que habíamos terminado, pero entonces nos fijamos en un dato interesante: descubrimos que bastante más de la mitad de los sobres que se abrían no se utilizaban en formatos Limitados (es decir, Mazo Cerrado y Booster Draft). Eso significaba que la mayoría de los jugadores estaban abriendo sobres optimizados para Limitado, cuando en realidad no tenían intención de jugar Mazo Cerrado o Booster Draft. Aquello nos pareció una oportunidad. ¿Y si creásemos un nuevo tipo de sobres optimizados para que abrirlos fuese lo más divertido posible? ¿Y si abrir sobres pudiera ser aún más divertido? Eso es lo que hacía la mayoría de los jugadores, así que nos propusimos crear un sobre pensado para ellos.

Ese es el propósito de los sobres de colección.

¿Cómo se logra que abrir sobres resulte más divertido?

Esta era la gran cuestión que debíamos resolver. Por cierto, esto no significa que abrir sobres no sea divertido aún, porque lo es. Simplemente, no están optimizados para ser lo más divertidos posible.

El factor clave era que los nuevos sobres no tendrían el cometido de los sobres de Draft, así que no había necesidad de cumplir las reglas que dictan los requisitos de ese formato (ni de Mazo Cerrado). Por ejemplo, estos sobres no tenían por qué contener exactamente quince cartas. Tampoco era necesario que hubiese una cantidad exacta de caras comunes, poco comunes y raras o raras míticas. Además, teníamos libertad para experimentar incluyendo cartas que no fuesen piezas de juego. Podíamos hacer lo que quisiésemos, siempre y cuando los sobres contuvieran cartas de la colección respectiva.

Para buscar el modo de lograr que abrir sobres fuese más divertido, empezamos por analizar los sobres de Draft. ¿Qué hace que esos sobres sean divertidos de abrir? Conseguir cartas nuevas es divertido, pero eso se puede afirmar de cualquier sobre con cartas nuevas. Al margen de eso, las respuestas más obvias eran descubrir qué carta rara o rara mítica te había tocado, o conseguir una carta poco común o común que fuese una pieza clave para tu mazo. Sin embargo, la carta rara del sobre era la que despertaba un mayor entusiasmo. ¿Había alguna forma de capturar esa sensación y expandirla por todo el sobre, para así experimentarla varias veces? Por otro lado, también repasamos la historia de Magic para ver qué ideas del pasado habían conseguido que fuese más divertido abrir sobres.

Después de muchos experimentos, el resultado fue un sobre con catorce objetos, doce de los cuales eran cartas de Magic (a diferencia de los sobres de Draft, que contienen dieciséis cartas, quince de las cuales son de Magic).

El objetivo era crear un sobre que ofreciese un camino que recorrer al abrirlo. En vez de contar con un único punto de interés, lo diseñamos para que tuviese varios. Para ello, organizamos el sobre en cuatro secciones denominadas capítulos (bienvenida, fuegos artificiales, colofón y epílogo), y cada una de ellas tiene cierta cantidad de cartas, o “espacios”.

Para presentar la estructura de un sobre de colección, voy a recorrer sus espacios uno a uno, como lo haría un jugador al abrir un sobre, y me detendré a describirlos en cada paso.

Empecemos por el capítulo de bienvenida, que se compone de ocho espacios y cumple la función de recibir a los jugadores.

Espacio 1: carta de arte

Las cartas de arte debutaron en Horizontes de Modern. Se trata de cartas con arte completo en el anverso e información de la carta en el reverso. No son cartas de Magic jugables, sino objetos simpáticos que conseguir o coleccionar.

Estas cartas gustaron a muchos jugadores (fans de las ilustraciones o la historia, coleccionistas, etc.), así que decidimos volver a usarlas. Los sobres de colección de El resurgir de Zendikar tendrán 81 cartas de arte distintas (en comparación, Horizontes de Modern tenía 54). Como he dicho antes, queremos que todos los espacios puedan resultar emocionantes, por lo que tuvimos una idea para las cartas de arte: el 5 % de las veces, en lugar de conseguir una carta de arte normal, descubrirás una versión con una firma en dorado de su artista. Todas las cartas de arte disponen tanto de una versión normal como firmada. El apartado artístico es un factor muy importante del encanto de Magic, por lo que nos complace aprovechar esta oportunidad de poner en primer plano a los artistas y sus ilustraciones. Además, esto añade otro elemento coleccionable al juego (y el pasado nos demuestra que muchos jugadores adoran coleccionar cosas).

Espacio 2: carta de tierra

La inmersión del capítulo de bienvenida continúa con el segundo espacio, dedicado a las cartas que mejor destacan los mundos del juego: las cartas de tierra. Normalmente, este espacio lo ocuparán cartas de tierra básica, pero eso puede cambiar de una colección a otra. El resurgir de Zendikar contará con tierras básicas de arte completo, así que decidimos utilizar tierras básicas en este sobre de colección. El 15 % de las veces, la tierra de este espacio será foil, y conseguirla no impedirá descubrir otra carta foil en el sobre (enseguida hablaré de ellas en otro apartado).

Espacios 3, 4, 5, 6, 7 y 8: cartas comunes y poco comunes relacionadas

Los seis siguientes espacios están dedicados a las cartas comunes y poco comunes. En los sobres de Draft, estas cartas tienen una proporción definida para garantizar el despliegue adecuado para formatos Limitados, y sus colores están equilibrados para que los drafts de cada colección funcionen como es debido. En cambio, los sobres de colección no tienen que preocuparse por esas cosas. Por tanto, lo que vamos a hacer es utilizar las cartas comunes y poco comunes para mostrar algún aspecto llamativo de la colección. Estos seis espacios de cada sobre de colección se organizarán de modo que las cartas de la misma rareza guarden algún tipo de relación con las otras. Esa conexión puede ser un tipo de criatura, una sinergia entre ellas, un elemento narrativo en común... Estamos experimentando con todo tipo de vínculos, y parte de la gracia de esta sección de cartas consiste en ver qué conexión hay entre ellas.

Debo destacar otras dos cuestiones acerca de estos espacios. La primera es que estos son los únicos espacios garantizados para cartas comunes y poco comunes normales (aunque es posible conseguir cartas de ambas rarezas en otros espacios). Tradicionalmente, los sobres de Draft contienen diez cartas comunes y tres poco comunes. Al analizar nuestros estudios, vimos que la mayoría de los jugadores creen que, cuando abren sobres, enseguida llegan al punto de que las cartas comunes dejan de importarles (y más tarde les ocurre algo similar con las poco comunes). Por ello, los sobres de colección tienen menos cartas de estas rarezas que los sobres de Draft, en líneas generales, pero creemos haberlas equilibrado para lo que resulta óptimo a los jugadores (no crear cartas que prefieran ignorar tan pronto). Eso nos permite incluir otras cosas más emocionantes y significativas en los sobres.

El otro punto que conviene destacar es que todos los sobres de colección garantizan al menos una carta poco común en estos seis espacios, pero cada carta común tiene una probabilidad de ceder el espacio a una poco común. Esto significa que en los seis espacios de los sobres de colección puede haber desde cinco cartas comunes y una poco común hasta cero comunes y seis poco comunes. Los porcentajes son los siguientes:

5 comunes y 1 poco común: 35 % de las veces.

4 comunes y 2 poco comunes: 40 % de las veces.

3 comunes y 3 poco comunes: 12,5 % de las veces.

2 comunes y 4 poco comunes: 7 % de las veces.

1 común y 5 poco comunes: 3,5% de las veces.

0 comunes y 6 poco comunes: 2 % de las veces.

Espacio 9: carta llamativa

Nos adentramos en el primer espacio del capítulo de los fuegos artificiales, cuyo objetivo es presentar cartas que impresionen y entusiasmen a los jugadores. Aquí nunca se sabe lo que te puede tocar, pero el noveno espacio siempre será una carta con una estética interesante, aunque el significado de eso cambiará entre colección y colección. En los sobres de colección de El resurgir de Zendikar, esto se traduce en una carta común o poco común que puede ser una carta resaltada o una carta que utiliza un elemento sensacional de esta colección del que aún no hemos hablado.

Espacios 10 y 11: cartas de rareza aleatoria

Estos dos espacios están reservados para todo tipo de cartas, desde comunes hasta raras míticas. Además, en ellos pueden conseguirse versiones resaltadas de cartas raras y raras míticas (las cartas resaltadas comunes y poco comunes usan el espacio anterior). Ninguno de estos espacios ocupa el de la carta rara, así que las cartas raras o raras míticas que consigas en ellos serán adicionales. La rareza de cada espacio es independiente, así que pueden conseguirse hasta dos cartas raras míticas en ellos. He aquí los porcentajes (en este caso, una carta “rara” puede ser rara o rara mítica):

Común y común: 49 % de las veces.

Común y poco común: 24,5 % de las veces.

Común y rara: 17,5 % de las veces.

Poco común y poco común: 3,1 % de las veces.

Poco común y rara: 4,3 % de las veces.

Rara y rara: 1,6 % de las veces.

Esto significa que el 23,4 % de los sobres de colección (o sea, casi uno de cada cuatro) contendrá al menos una carta rara o rara mítica extra. Y eso solamente gracias a los espacios de rareza aleatoria, porque enseguida veremos otra forma de conseguir una carta rara extra.

Espacio 12: carta rara o rara mítica

Aquí nos adentramos en el capítulo del colofón, que está pensado para garantizar cartas jugosas. Su primer espacio es el de la carta rara o rara mítica. Este es el aspecto más emocionante de los sobres de Draft, así que no podíamos ignorarlo. Este espacio funciona igual que el que todos conocemos y adoramos en los sobres de Draft.

No obstante, la frecuencia de aparición de las cartas raras míticas cambiará con El resurgir de Zendikar. Hasta ahora, 1 de cada 8 cartas raras se sustituía por una rara mítica. A partir de El resurgir de Zendikar, la proporción cambiará y 1 de cada 7,4 cartas raras se reemplazarán por una rara mítica. Este cambio también se producirá en los sobres de Draft.

Espacio 13: carta foil

A muchos jugadores les encantan las cartas foil, así que decidimos asignarles un espacio que garantice una en cada sobre. Estas cartas pueden ser de cualquier rareza, por lo que, en efecto, se trata de otra oportunidad de conseguir una carta rara o rara mítica.

Espacio 14: carta de ficha o publicitaria

Estas cartas son similares a las que contienen los sobres de Draft...

Pero aún nos guardábamos un as en la manga: el 25 % de las veces, la carta publicitaria o la ficha se sustituirá por una carta procedente de la Lista. ¿Que qué es eso de la Lista? Pues bien, uno de los aspectos más sensacionales de Magic es su larga historia, por lo que vamos a repetir un truco que usamos en Espiral del tiempo y los Mystery Booster. Hemos formado una lista con 300 cartas interesantes del pasado de Magic. Al igual que en los Mystery Booster, estas cartas se imprimirán exactamente como aparecieron en su debut (incluyendo el arte, el marco y el símbolo de la expansión), con la excepción de que lucirán un pequeño símbolo de Planeswalker en la parte inferior izquierda.

La Lista contiene cartas comunes, poco comunes, raras y raras míticas que tendrán sus respectivas frecuencias de aparición. Formar parte de la Lista no las vuelve legales en Estándar, sino que serán legales en los formatos que ya les corresponda. Estas cartas pueden provenir de cualquiera de los 27 años de historia de Magic. Nuestro plan es realizar cambios sutiles a la Lista en cada colección, para así incorporar cartas que encajen con ellas, pero normalmente permanecerá intacta, de modo que los jugadores podrán ir descubriendo qué cartas forman la Lista.

He aquí una pequeña muestra de tres cartas de la Lista que aparecerán en los sobres de colección de El resurgir de Zendikar.

Como se puede ver, la Lista incluirá mecánicas populares, mundos divertidos, elementos creativos y cartas disparatadas del pasado. Esto significa que, cada vez que se abra un sobre de colección, pueden conseguirse todo tipo de cartas de Magic.

El meollo del asunto

Ahora que sabemos en qué consistirán los sobres de colección, hablemos de otros detalles.

En primer lugar, debo advertir de que los sobres de colección serán un poco más caros que los de Draft (estimamos 1 USD más por sobre, aunque la diferencia puede variar entre regiones), pero como existe la posibilidad de conseguir más cartas raras por sobre (hasta cuatro cartas raras o raras míticas, entre los dos espacios de rareza aleatoria, el de la carta rara y el de la carta foil, y eso sin tener en cuenta la Lista), esperamos que los jugadores consigan la misma cantidad de cartas raras o raras míticas que obtendrían gastando lo mismo en sobres de Draft.

Por otro lado, los sobres de colección vendrán en cajas de 30, en lugar de 36.

En cuanto a su aspecto, están diseñados para que sean muy diferentes de los sobres de Draft y resulte fácil distinguirlos. En El resurgir de Zendikar lucirán esta estética.

Los sobres de colección empezarán estando disponibles solo en inglés y en japonés, pero tenemos planes para lanzarlos en otros idiomas con el tiempo.

Si todavía tienes dudas respecto a estos sobres y quieres probar a abrir uno, podrás hacerlo en una Presentación de El resurgir de Zendikar, donde todos los participantes recibirán uno por jugar (hasta agotar las existencias).

Para terminar, quiero señalar que los sobres de colección de El resurgir de Zendikar serán nuestro primer experimento con ellos. Estamos probando unas cuantas ideas que creemos que gustarán a los jugadores, pero el auténtico examen llegará cuando todo el mundo pueda descubrirlos. Nos gustaría recibir opiniones, porque estamos más que dispuestos a realizar cambios y adaptarnos a lo que nos diga la comunidad. También contemplamos explorar nuevas formas de hacer que los sobres de colección sean una alternativa emocionante y atractiva para los jugadores que no estén interesados en usar sus sobres para jugar en formatos Limitados. Somos conscientes de que el diseño de estos sobres aún necesita bastantes años de ensayos y retoques para ponerse a la altura de los sobres de Draft, y que este solo es el punto de partida. De momento hemos plantado una bandera en la arena para afirmar que queremos diseñar sobres que resulten lo más divertidos posible al abrirlos. Ayúdanos a alcanzar ese objetivo.

Una cosa más

Ya que hemos revelado la imagen del sobre de colección, deberíamos incluir el resto. Pues bien, este es el aspecto que tendrán los envoltorios de El resurgir de Zendikar. En efecto, eso significa que Jace, Nissa y Nahiri serán los tres Planeswalkers protagonistas de la colección.

Variedad, hay de “sobre”

Esto es todo lo que puedo escribir por hoy. Espero que todo el mundo tenga ganas de descubrir esta novedad cuando El resurgir de Zendikar se lance en septiembre. Si tienes comentarios acerca de los sobres de colección, me encantaría recibirlos. Puedes escribirme por correo electrónico o contactar conmigo en cualquiera de mis perfiles en redes sociales (Twitter, Tumblr, Instagram y TikTok) para compartir tu opinión.

Volveré la semana que viene con más adelantos de Double Masters.

Hasta entonces, espero que abrir sobres de Magic te resulte tan divertido como jugar.