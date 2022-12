Hace cinco semanas se superaron las setecientas entregas de la columna Making Magic, que comenzó en enero de 2002. Cada cien artículos, siempre escribo uno en el que repaso el último centenar de publicaciones y las puntúo en una escala de una a cinco estrellas. Hago esto por dos motivos. El primero es que eso ayuda a la gente a recordar los artículos y quizá le apetezca releer algunos ahora que conoce mejor el proceso de diseño. El segundo es que los nuevos lectores podrían verse abrumados por setecientas semanas de contenido, pero con estos repasos pueden escoger mejor qué artículos les interesaría leer.

Esta es la séptima vez que hago un resumen así. Aquí tenéis las seis anteriores:

· "One Hundred and Counting"

· "Two Hundred and Counting"

· "Three Hundred and Counting"

· "Four Hundred and Counting"

· "Five Hundred and Counting"

· "Six Hundred and Counting"

Y como siempre, he aquí mi escala de cinco estrellas:

De lo mejor que he escrito, la crème de la crème. Si vais a poneros al día con los artículos antiguos, estos son los que conviene leer.

Puede que no sean obras maestras, pero están entre los mejores.

Entre mis artículos habituales. Nada del otro mundo, pero tampoco están mal.

En el mejor de los casos, una lectura pasable. En el peor, un experimento fallido.

El único motivo para leer esto es poder afirmar que habéis leído todos mis artículos. No estuve muy fino con estos.

Cada vez que escribo uno de estos especiales, la gente siempre me pregunta por qué hay tan pocos artículos mal valorados. En primer lugar, todos los artículos de "Hundred and Counting" utilizan la misma escala de medición. Como en el pasado escribí y publiqué artículos bastante peores que los actuales, no puedo deshacerme de las calificaciones más bajas y reajustar la escala. En segundo lugar, si percibo que estoy escribiendo un artículo que no fuese a calificar con un mínimo de tres estrellas, lo vuelvo a redactar hasta que mejore. También suelo hacer esto con artículos a los que pondría tres o cuatro estrellas, porque siempre intento conseguir las cinco. En tercer lugar, una de las cosas que suceden de forma natural después de setecientos artículos es que tu nivel mejora. Estoy convencido de que hoy en día escribo mejor material que hace trece años.

Una vez aclarado esto, pasemos a las columnas.

Semana #601 (15 de julio de 2013)—"Six Hundred and Counting"

Esta fue mi anterior columna de repaso. Se parece mucho a esta, así que echadle un vistazo si os gusta el artículo de hoy.

Semana #602 (22 de julio de 2013)—"Garfield of Play"

Acababa de ir a la fiesta del 50.º cumpleaños de Richard Garfield y había decidido que ya era hora dedicar un artículo entero al creador de Magic. Conté varias anécdotas y compartí algunas de las lecciones que aprendí del que considero mi mentor en diseño de juegos. Este artículo os ayudará a conocer mejor a Richard Garfield... y os enseñará algunas cosas acerca de los osos polares.

Semana #603 (29 de julio de 2013)—"Where in the Worlds?"

Aquí tuvimos otra Semana del Mundial (hay una al año), en la que decidí preparar una prueba de cultura general sobre el Campeonato Mundial. Si os gustan las competiciones de alto nivel y os interesa la historia de estos torneos, echadle un vistazo.

Liliana Vess | Ilustración de Aleksi Briclot

Semana #604 (5 de agosto de 2013)—"Twenty Things That Were Going to Kill Magic"

Estábamos en la Semana del 20.º Aniversario y las columnas del sitio web tuvieron el detalle simpático de tratar acerca de veinte cosas de algo. Yo pensé que sería divertido hablar sobre veinte de los mayores motivos de controversia en la historia del juego. Aquí los repasé uno a uno, expliqué en qué consistieron y cómo respondió la gente. Este es un muy buen artículo sobre la historia del juego, ya que habla de la mayoría de los grandes cambios que experimentó. Curiosamente, utilicé un título cargado de ironía ("Veinte cosas que iban a acabar con Magic") que molestó a algunos jugadores.

Semana #605 (12 de agosto de 2013)—"Un-Seen"

Hace muchos años diseñé una colección llamada Unglued 2 (nunca tuvo un nombre real) que se paralizó y nunca se sacó adelante. Esta columna mostró unos cuantos diseños (con ilustraciones finales incluidas) para que la gente viese qué tipo de cartas no llegó a ver.

Semana #606 (19 de agosto de 2013)—"Design 104"

En los primeros años había escrito una serie de artículos llamada "Design 101", en la que hablaba de lecciones de diseño básicas para diseñadores de Magic. Hacía tiempo que no escribía una entrega, así que decidí que iba siendo hora. Este artículo también menciona la secuela de mi libro favorito (A Whack on the Side of the Head, de Roger von Oech), llamada A Kick in the Seat of the Pants.

Semana #607 (26 de agosto de 2013)—"State of Design 2013"

Todos los años escribo un artículo en el que repaso la etapa más reciente en el diseño, la analizo y comento qué ha ido bien o mal. Este artículo trataba sobre el diseño del bloque Regreso a Rávnica. Estas entregas anuales ofrecen los análisis críticos más serios que hago sobre nuestro proceso de diseño, de modo que son una lectura obligatoria para la gente interesada en el diseño de Magic.

Semana #608 (2 de septiembre de 2013)—"A Theros by Any Other Name, Part 1"

Theros estaba en temporada de previews y había llegado el momento de que contase la historia del diseño de Theros. Os recomiendo leer esto si os encantó Theros (o si lo odiasteis, por algún motivo) y queréis saber cómo nació la colección.

Semana #609 (9 de septiembre de 2013)—"A Theros by Any Other Name, Part 2"

La segunda entrega sobre el diseño de Theros. Este artículo se centra más en la temática de encantamientos y en cómo se usó la mecánica de devoción para reflejar el vínculo con los dioses.

Semana #610 (16 de septiembre de 2013)—"A Theros by Any Other Name, Part 3"

El tercer artículo sobre el diseño de Theros trata sobre las mecánicas que creamos para los héroes y los monstruos.

La voluntad de los dioses | Ilustración de Mark Winters

Semana #611 (23 de septiembre de 2013)—"Theroses Are Red (and White, Blue, Black, and Green), Part 1"

La primera parte de mis historias de diseño carta por carta sobre Theros. Esta colección tenía muchas referencias al material de inspiración, así que este artículo podría ayudaros a saber de dónde procedían algunas cartas.

Semana #612 (30 de septiembre de 2013)—"Typecasting"

En esta ocasión escribí una obra de teatro sobre por qué se eligieron los encantamientos como temática para Theros. Los personajes éramos los diversos tipos de carta y yo. Si os gustan los artículos en los que doy voz a los conceptos de Magic, este os va a encantar.

Semana #613 (7 de octubre de 2013)—"Theroses Are Red (and White, Blue, Black, and Green), Part 2"

La segunda parte de mis historias de diseño carta por carta sobre Theros. Entre otras, en este artículo hablé de mi carta favorita de la colección: el Rescate del Inframundo.

Semana #614 (14 de octubre de 2013)—"Drawing Attention"

En este artículo hablé sobre el robo de cartas y luego analicé la función que cumple en diseño y cómo lo utilizamos en cada color. Os recomiendo encarecidamente que leáis esto si queréis entender mejor cómo se diseñan las cartas de Magic.

Semana #615 (21 de octubre de 2013)—"Hero Complex"

Estábamos en la Semana de Heroísmo y dediqué una entrega a explicar cómo creamos esa mecánica y de qué formas cambió durante el diseño y el desarrollo.

Semana #616 (28 de octubre de 2013)—"Your Wish Is My Commander"

Este artículo trata sobre el diseño de los mazos de Commander 2013 y presenta al equipo que trabajó en esa colección. Una buena lectura para los fans del formato.

Semana #617 (4 de noviembre de 2013)—"Unanswered Questions: Theros"

Este es un tipo de artículos que hago ocasionalmente, en los que respondo a preguntas acerca de la colección más reciente. En esta ocasión, trataba sobre Theros.

Semana #618 (11 de noviembre de 2013)—"Building a Better Monster"

Estábamos en la Semana de Monstruosidad y este artículo trataba sobre los elementos temáticos que necesitan los monstruos, y luego me centré en los aspectos mecánicos. También dediqué una parte del texto a hablar de las cinco criaturas emblemáticas de cada color (ángeles para el blanco, esfinges para el azul, demonios para el negro, dragones para el rojo e hidras para el verde) y a explicar por qué escogimos esas criaturas.

Semana #619 (18 de noviembre de 2013)—"Finding the One, Part 1"

Mi mujer y yo acabábamos de celebrar nuestro 15.º aniversario, así que escribí un artículo de dos partes en el que relaté nuestro noviazgo. Esto es otra entrega de lo que yo llamo "The Rosewater Files", en los que comparto historias muy personales y las entrelazo con el diseño de Magic.

Semana #620 (25 de noviembre de 2013)—"Finding the One, Part 2"

Este artículo es la continuación del anterior y concluye con mi petición de mano en Río de Janeiro, adonde habíamos viajado para acudir al segundo Magic Invitational (antes conocido como Duelist Invitational).

Merodeador de Mogis | Ilustración de Chase Stone

Semana #621 (2 de diciembre de 2013)—"I Second that Devotion"

En la Semana de Devoción, expliqué cómo recuperamos una mecánica que no había tenido éxito (croma) y la rehicimos para obtener una que se volvió muy popular.

Semana #622 (9 de diciembre de 2013)—"Live Like a Gamer"

Este fue mi último artículo de 2013, así que decidí escribir algo que tenía en mente desde hacía un tiempo. Había dado a un amigo un consejo que le resultó muy útil, así que decidí compartirlo con todo el mundo. Este texto tuvo una acogida magnífica y es uno de mis favoritos de este repaso.

Semana #623 (16 de diciembre de 2013)—SIN ARTÍCULO

Nos tomamos una semana libre para que Magic Online pudiese ofrecer una semana especial de contenido, así que no escribí nada para este día.

Semana #624 (23 de diciembre de 2013)—"Living in Synergy"—REPETIDO

En diciembre siempre dedicamos dos semanas a hacer un especial del tipo "Lo mejor de". Mi primera semana siempre es para volver a publicar mi artículo de diseño favorito del año. En esta columna hablé sobre la importancia de la sinergia y lo que aporta al diseño de juegos.

Semana #625 (30 de diciembre de 2013)—"Communications Theory"—REPETIDO

Este fue mi artículo favorito de los que escribí en 2013. En él hablé de algo que había aprendido en la universidad y expliqué cómo lo aplico al diseño de Magic. Este texto dio lugar a una serie de tres podcasts (los capítulos #60—Comfort, #61—Surprise y #62—Completion) y ha sido uno de los más influyentes que he escrito nunca. Este artículo es de los imprescindibles.

Semana #626 (6 de enero de 2014)—"Advanced Planning"

Este artículo trata sobre una de las mayores innovaciones que hemos hecho en el diseño en los últimos cinco años. En este texto lo denomino "planificación avanzada", pero ahora se conoce como "diseño preliminar". Este trabajo anticipado ha demostrado ser tan positivo que otros departamentos de I+D han empezado a utilizar procesos preliminares propios. El texto explica cómo surgió la idea y cómo la habíamos puesto en práctica hasta aquel momento, porque el diseño preliminar ha evolucionado bastante desde que escribí esa columna. (Mm, eso sería un buen tema para otro texto).

Semana #627 (13 de enero de 2014)—"The Born Identity"

Nacidos de los dioses había llegado a la temporada de previews, así que empecé a hablar sobre el diseño de la colección. Como siempre, primero presenté al equipo de diseño y luego pasé a comentar los retos que tuvo que solucionar.

Semana #628 (20 de enero de 2014)—"Born Legacy"

Este fue el segundo artículo sobre el diseño de Nacidos de los dioses, donde expliqué cómo se diseñaron las mecánicas de la colección.

Semana #629 (27 de enero de 2014)—"Born to be Compiled, Part 1"

Esta es la primera parte de mis historias de diseño carta por carta de Nacidos de los dioses.

Semana #630 (3 de febrero de 2014)—"Born to be Compiled, Part 2"

Y aquí tenéis la segunda.

Semana #631 (10 de febrero de 2014)—"Being Inspired, Part 1"

Estábamos en la Semana de Inspiración y se me había ocurrido repasar todos los bloques (empezando por Theros y volviendo hacia atrás) para explicar de dónde había surgido la inspiración para diseñar cada uno. Esta primera parte se llega hasta el bloque Rávnica original.

Semana #632 (17 de febrero de 2014)—"Being Inspired, Part 2"

La segunda parte comienza en Campeones de Kamigawa y se remonta al bloque más antiguo de todos: Era Glacial (bueno, técnicamente sería Espejismo, pero Era Glacial tenía más de una colección ambientada en el mismo mundo y sus mecánicas estaban mejor conectadas).

Semana #633 (24 de febrero de 2014)—"À La Mode"

Estábamos en la Semana de Tributo y para esta ocasión decidí revisar todas las mecánicas que utilizasen modos. Si os gustan mis artículos de investigación sobre la historia del diseño de Magic, este debería ser de vuestro agrado.

Semana #634 (3 de marzo de 2014)—"Nuts & Bolts: Iteration"

Todos los años escribo una entrega para mi serie "Nuts & Bolts", en la que proporciono consejos muy técnicos para la gente que quiera diseñar sus propias cartas. Este texto trataba sobre el uso de la reiteración. Aunque no tengáis interés en diseñar cartas, este artículo explica una parte fundamental de cómo funciona el diseño de Magic (y otras labores creativas).

Semana #635 (10 de marzo de 2014)—"Twist of Fate"

La Semana del Destino estaba dedicada a un ciclo de cartas de Nacidos de los dioses. Yo aproveché mi columna para revisar todos los predecesores que nos llevaron a diseñar las cartas "nefastas" de la colección. Este es otro texto histórico sobre el diseño de Magic, por si disfrutáis con ellos.

Semana #636 (17 de marzo de 2014)—"How to Write an Article"

Me gusta escribir textos sobre "cómo hacer cosas" y este es uno que llevaba años queriendo publicar, pero nunca había llegado a hacerlo. Pues bien, por fin me decidí a ello. Este es mi artículo sobre cómo escribir artículos. Si os interesa la redacción de textos, os aconsejo que lo leáis.

Semana #637 (24 de marzo de 2014)—"Modern Gods"

Había llegado la Semana de los Dioses y este artículo trataba sobre el diseño y el desarrollo de estas cartas. Lo llamativo del texto es que decidí centrarme en Heliod, el dios blanco de Theros, y repasé todas las encarnaciones de la carta desde el diseño inicial hasta la versión final. Esto es lo más parecido que veréis a un documental sobre la creación de una carta de Magic.

Semana #638 (31 de marzo de 2014)—"Lenticular Design"

Si me preguntáis cuál de mis artículos ha sido el más influyente en el diseño de juegos al margen de Magic, probablemente diría que fue el primero sobre los perfiles psicográficos de los jugadores ("Timmy, Johnny, and Spike"). Sin embargo, puede que este texto lo supere algún día. Este artículo trata sobre un cambio en mi forma de abordar el diseño, y probablemente haya influido más en mí que ninguna otra reflexión de mis veinte años trabajando en Magic.

Semana #639 (7 de abril de 2014)—"The Incredible Journey, Part 1"

Travesía hacia Nyx estaba a la vuelta de la esquina, así que presenté al equipo de diseño y comencé a explicar los retos que supone crear una tercera colección pequeña en un bloque y cómo influyeron en el diseño de Travesía hacia Nyx.

Semana #640 (14 de abril de 2014)—"The Incredible Journey, Part 2"

Este es el segundo artículo sobre el diseño de Travesía hacia Nyx. En él se habla mucho sobre las numerosas dificultades de crear la segunda mecánica para la colección y de cómo acabó elaborándose durante el desarrollo, y no en el diseño.

Semana #641 (21 de abril de 2014)—"Journey to the Center of the Set, Part 1"

Este es el primer artículo de historias de diseño carta por carta de Travesía hacia Nyx.

Eidolón de flores | Ilustración de Min Yum

Semana #642 (28 de abril de 2014)—"Twinkle, Twinkle Little Star"

En la Semana de Constelación, decidí dedicar un artículo a responder preguntas acerca de esta mecánica.

Semana #643 (5 de mayo de 2014)—"Journey to the Center of the Set, Part 2"

Este es el segundo artículo de historias de diseño carta por carta de Travesía hacia Nyx.

Semana #644 (12 de mayo de 2014)—"In My Day…"

En la Semana de Previews de Vintage Masters publiqué un artículo que hablaba sobre aspectos del juego que ya no existen, desde las interrupciones hasta las normas que determinaban cuándo había que girar el maná.

Semana #645 (19 de mayo de 2014)—"Conspiracy Talk"

Esta vez nos encontrábamos en la Semana de Conspiracy, de modo que presenté al equipo que la diseñó y respondí a unas cuantas preguntas sobre Conspiracy, una colección de Magic muy atípica. Este artículo también contiene un Vine mío (y de uno de los diseñadores de Conspiracy) que tiene más de un cuarto de millón de visualizaciones.

Semana #646 (26 de mayo de 2014)—"Conspiracy Talk"—REPETIDO

Esta fecha coincidió con el Día de los Caídos estadounidense y no hubo nueva entrega de Making Magic; en vez de eso, repetimos el artículo anterior.

Semana #647 (2 de junio de 2014)—"Two Truths and a Lie"

Mi hija pequeña había descubierto el juego "Two Truths and a Lie" ("Dos verdades y una mentira") y últimamente jugábamos mucho en casa. Eso me inspiró para escribir un artículo sobre diseño en el que jugué a eso con todos mis lectores.

Prímoc psicodirigido | Ilustración de Jeff Miracola

Semana #648 (9 de junio de 2014)—"Building a Better Mousetrap"

Esta vez nos encontrábamos en la Semana de Vintage Masters, así que hablé sobre el diseño en un entorno cerrado y con cartas ya existentes. Si sois aficionados al formato Cube, esta columna os interesará.

Semana #649 (16 de junio de 2014)—"A Touch of Magic"

Este probablemente sea el mejor artículo de los cien que estoy valorando hoy... y ni siquiera lo escribí yo. Un día, en mi blog (Blogatog), la gente empezó a compartir las influencias positivas que Magic había tenido en sus vidas. Aquello me caló tan hondo que entré en las redes sociales y pedí a la gente que me enviase sus historias en un máximo de doscientas palabras. Luego seleccioné las que más me gustaron y las publiqué. Este artículo puede hacerse un poco intenso, porque es largo, pero si no lo habéis leído, os recomiendo de todo corazón que lo hagáis. Os aseguro que os hará sonreír (o llorar, probablemente) y logrará que veáis con otra perspectiva este juego que tanto nos apasiona.

Semana #650 (23 de junio de 2014)—"Days of Core, Part 1"

Había llegado la primera Semana de Previews de Magic 2015, así que presenté al equipo de diseño y empecé a hablar sobre su labor. Además, aclaré en qué consistió la invitación a diseñadores externos para que creasen cartas en Magic 2015.

Semana #651 (30 de junio de 2014)—"Days of Core, Part 2"

Este es mi segundo artículo sobre el diseño de Magic 2015. Esta vez me centré en el vínculo entre la colección y el juego digital Duels of the Planeswalkers y también hablé sobre las mecánicas de la colección.

Semana #652 (7 de julio de 2014)—"Deberes con cartas, parte 1"

Este es el primer artículo con las historias de diseño carta por carta de Magic 2015.

Semana #653 (14 de julio de 2014)—"Deberes con las cartas, parte 2"

Y este es el segundo.

Semana #654 (21 de julio de 2014)—"Cueste lo que cueste"

Para la Semana de Convocar, decidí escribir un artículo sobre las mecánicas de reducción de costes y mencioné las numerosas formas de diseñarlas. Si os gustan los textos en los que me sumerjo en un tema específico, este artículo os gustará.

Semana #655 (28 de julio de 2014)—"Tiempo de historias"

La empresa Walt Disney Imagineering me había invitado a dar una charla sobre las dificultades de integrar la historia en el diseño de un juego. Fue una experiencia tan buena que decidí trasladarla a un artículo.

Semana #656 (4 de agosto de 2014)—"Cómo hacer enemigos"

Estábamos en la Semana de los Depredadores, en la que decidí hablar de cómo se diseñaron las cartas de algunos villanos famosos de Magic.

Semana #658 (11 de agosto de 2014)—"Actos de destrucción"

Esta vez nos encontrábamos en la Semana de la Destrucción, en la que expliqué las distintas habilidades destructivas de los colores.

Semana #659 (18 de agosto de 2014)—"State of Design 2014"

Había llegado el momento de escribir otro artículo de State of Design. En esta ocasión, el protagonista fue el diseño del bloque Theros.

Semana #660 (25 de agosto de 2014)—"Metamorfosis"

Magic estaba a punto de vivir un gran cambio, así que escribí un artículo para explicar a todo el mundo qué novedades nos esperaban y por qué. La reacción de la gente me sorprendió un poco, porque nunca había anunciado un cambio tan grande que tuviese tan buena acogida. Este probablemente sea el artículo más histórico de los 100 de hoy.

Semana #661 (1 de septiembre de 2014)—"Yes, we kan, parte 1"

Había llegado la temporada de previews de Kans de Tarkir, así que comencé a narrar la larga y enrevesada historia de cómo se diseñó.

Semana #662 (8 de septiembre de 2014)—"Yes, we kan, parte 2"

Aquí continué la historia del diseño de Kans de Tarkir. Este artículo se centraba en la creación de los clanes y en cómo se decidió incluir la metamorfosis en la colección.

Semana #663 (15 de septiembre de 2014)—"Pros y kantras, parte 1"

Esta es la primera parte de mis historias de diseño carta por carta de Kans de Tarkir.

Semana #664 (22 de septiembre de 2014)—"Pros y kantras, parte 2"

Y esta es la segunda parte.

Buscar el horizonte | Ilustración de Min Yum

Semana #665 (29 de septiembre de 2014)—"La supervivencia del más resistente"

La Semana Abzana me sirvió para reunir a los tres colores de la cuña abzana (Blanco, Negro y Verde) y hacerles una entrevista. Luego utilicé este formato con el resto de los clanes. Aunque me gustan estos cinco artículos, debo admitir que el patrón se volvió un poco monótono, así que os sugiero que no los leáis todos uno detrás de otro.

Semana #666 (6 de octubre de 2014)—"El control del volumen"

Aquí hablé sobre un concepto de diseño importante, conocido como el volumen. Este artículo ayuda a poner en contexto muchas ideas que había explicado anteriormente.

Semana #667 (13 de octubre de 2014)—"Formando equipos"

En la Semana del Multijugador decidí estudiar el diseño de las cartas creadas para formatos multijugador. También presenté al equipo de diseño de Kans de Tarkir, porque me había olvidado de hacerlo en las semanas de previews.

Semana #668 (20 de octubre de 2014)—"Las primeras impresiones"

Aquí estábamos en la Semana de las Cosas Que No Son Lo Que Parecen, en la que hablé sobre las malas primeras impresiones. Expliqué por qué creo que surgen y qué puede hacer un diseñador para prevenir este problema.

Semana #669 (27 de octubre de 2014)—"Comandante en jefe"

En la Semana de Previews de Commander (Edición 2014) hablé sobre el diseño de la colección y expliqué por qué estos mazos de Commander tenían Planeswalkers que podían servir de comandante.

Semana #670 (3 de noviembre de 2014)—"Pensando con sensatez"

Esta vez estábamos en la Semana Jeskai, así que entrevisté a Azul, Rojo y Blanco.

Semana #671 (10 de noviembre de 2014)—"Una que no vimos 2: el secuelón"

A los lectores les había gustado mi artículo del año anterior acerca de Unglued 2, así que escribí una secuela para mostrar más cartas e ilustraciones de esta colección que nunca llegó a publicarse.

Ilustración de Zoltan Boros & Bonnie Bruenderman

Semana #672 (17 de noviembre de 2014)—"Corriendo a por el primer puesto"

Había llegado la Semana Mardu, así que tocaba entrevistar a Rojo, Blanco y Negro.

Semana #673 (24 de noviembre de 2014)—"Historias de los 8 mejores y medio"

En la Semana de los 8 Mejores creé ocho listas de 8 mejores en diversos aspectos. Este artículo se inspiró en uno de hacía muchos años, en el que había escrito diez listas de 10 mejores.

Semana #674 (1 de diciembre de 2014)—"El Mundial es un escenario"

Había llegado una nueva Semana del Mundial, así que conté algunas anécdotas de los campeonatos de 1996 a 1999 y hablé de mi trabajo como productor de vídeo. Este artículo aborda los Campeonatos Mundiales desde una perspectiva que quizá no hayáis visto nunca.

Semana #675 (8 de diciembre de 2014)—"Dime cuándo"

A lo largo de los años he escrito una serie de columnas de tipo "saca de correos" (de Twitter) en las que respondo a preguntas que empiezan por la misma palabra. Esta vez, el término escogido fue "cuándo".

Semana #676 (15 de diciembre de 2014)—"Lenticular Design"—REPETIDO

Estábamos de nuevo en época de seleccionar lo mejor del año, así que escogí este artículo como mi mejor texto sobre diseño.

Semana #677 (22 de diciembre de 2014)—"A Touch of Magic"—REPETIDO

Y el mejor texto en general del año fue, por supuesto, el que no escribí yo.

Semana #678 (29 de diciembre de 2014)—"Los caprichos del Destino reescrito, parte 1"

La temporada de previews de Destino reescrito comenzó antes de que terminase 2014. Aquí presenté al equipo de diseño y revelé la mecánica de manifestar, además de explicar cómo se creó.

Semana #679 (5 de enero de 2015)—"Los caprichos del Destino reescrito, parte 2"

Este es el segundo artículo sobre el diseño de Destino reescrito, en el que hablo sobre las dificultades de crear una colección intermedia que se drafteará con dos colecciones grandes.

Semana #680 (12 de enero de 2015)—"Reescri-biendo historias, parte 1"

Esta es la primera entrega de las historias de diseño carta por carta de Destino reescrito.

Semana #681 (19 de enero de 2015)—"Reescri-biendo historias, parte 2"

Y esta es la continuación.

Semana #682 (26 de enero de 2015)—"Vuelta a empezar"

En la Semana de los Viajes en el Tiempo, aproveché la oportunidad para escribir un texto que tenía en mente desde hacía años. La idea era contar qué sucedería si pudiese viajar al pasado y hablar con Richard Garfield acerca de todas las cosas que me gustaría cambiar en Magic si pudiésemos empezar de cero otra vez. Este artículo fue muy popular y más tarde le dediqué un podcast.

Semana #683 (2 de febrero de 2015)—"Cueste lo que cueste"

Estábamos en la Semana Sultai, así que fue el momento de entrevistar a Negro, Verde y Azul.

Invocaciones de alma | Ilustración de Johann Bodin

Semana #684 (9 de febrero de 2015)—"El destino de manifestar"

Esta vez nos encontrábamos en la Semana de Manifestar, así que respondí a una serie de preguntas acerca de la mecánica.

Semana #685 (16 de febrero de 2015)—"Reyes y otros"

En la Semana de los Reyes, Presidentes y Kans, decidí hablar sobre el diseño de varias cartas que representaban a líderes de sus pueblos, desde el Chicken à la King hasta Sol'kanar, el rey del pantano.

Semana #686 (23 de febrero de 2015)—"Lo que no te mata te hace más fuerte"

En la Semana Temur me reuní con Verde, Azul y Rojo y concluí el ciclo de entrevistas a las cuñas.

Semana #687 (2 de marzo de 2015)—"Imagine Dragones, parte 1"

Ya habíamos llegado a la primera Semana de Previews de Dragones de Tarkir, así que presenté al equipo de diseño, expliqué los numerosos problemas que tuvo que resolver y luego revelé la megametamorfosis.

Semana #688 (9 de marzo de 2015)—"Imagine Dragones, parte 2"

En la segunda Semana de Previews de Dragones de Tarkir me centré en explicar cómo dimos con las cinco mecánicas de clan.

Semana #689 (16 de marzo de 2015)—"Enganchado a las dracónicas, parte 1"

Esta fue la primera tanda de historias de diseño carta por carta de Dragones de Tarkir.

Semana #690 (23 de marzo de 2015)—"Enganchado a las dracónicas, parte 2"

Y esta fue la segunda entrega.

Marca rúnica temur | Ilustración de Ryan Alexander Lee

Semana #691 (30 de marzo de 2015)—"Nuts & Bolts: las tres etapas del diseño"

Había llegado el momento de escribir un nuevo texto de "Nuts & Bolts". Esta vez expliqué cuáles son las tres etapas del diseño y cómo encaja cada una dentro del proceso general. Incluso si no soléis leer los artículos de "Nuts & Bolts", este contiene mucha información entre bastidores acerca de cómo creamos Magic.

Semana #692 (6 de abril de 2015)—"Difuminando con estilo"

Cuando hacemos semanas temáticas, a veces ocurre que yo ya he escrito sobre esos temas. Eso mismo sucedió en la Semana de los Dragones, así que decidí enfocar la cuestión desde un punto de vista distinto. En Dragones de Tarkir habíamos "difuminado" los dragones a los cinco colores, a pesar de que son las criaturas emblemáticas del rojo. Este artículo explica qué es el "difuminado", por qué lo hacemos y cuál es la forma correcta de utilizarlo.

Semana #693 (13 de abril de 2015)—"El Mandato de Maro"

En la Semana de los Mandatos intenté escribir mi artículo como si fuese un Mandato. El problema era que estructurar el texto resultó mucho más difícil de lo que esperaba, así que el resultado no fue tan bueno como esperaba. Si decidís leerlo, escoged dos modos y leedlos por orden antes de seguir con el resto. Este fue un artículo de cuatro estrellas con una realización de dos (y una lección de que debo crear cosas que realmente puedan hacerse), así que lo he puntuado con tres estrellas.

Semana #694 (20 de abril de 2015)—"El diseño paralelo"

En la Semana de Aprovechar expliqué que esta mecánica se parecía mucho a otra que habíamos creado en Embestida pero nunca llegamos a utilizar. También comenté lo habitual que es que dos diseñadores o equipos enteros lleguen a crear las mismas mecánicas o cartas. En resumen, este texto explica qué es el diseño paralelo y por qué ocurre con tanta frecuencia.

Semana #695 (27 de abril de 2015)—"Veinte cosas que quizá no supieseis sobre Tempestad"

En la Semana de Tempest Remastered me puse nostálgico acerca del primer diseño que lideré y decidí compartir unas cuantas anécdotas que la gente quizá no conociese.

Semana #696 (4 de mayo de 2015)—"Trabajando con el pasado"

Esta semana fueron las previews de Modern Masters Edición 2015, así que presenté al equipo de diseño y hablé sobre cómo se elaboró la colección.

Semana #697 (11 de mayo de 2015)—"Phooey"

Esta semana tuvimos temática libre y pensé que ya era hora de contar la historia de la colección de Kans de Tarkir que nadie llegaría a ver. Este artículo trata sobre Phooey, la colección de prueba que creamos para ver qué sucedería si la metamorfosis costase solo dos manás.

Mística fragua de piedra | Ilustración de Mike Bierek

Semana #698 (18 de mayo de 2015)—"Saca de correos de Modern"

Para la Semana de Modern, decidí responder a preguntas de diseño relacionadas con este formato.

Semana #699 (25 de mayo de 2015)—"Seis continentes, seis historias"

En la Semana de Magic Alrededor del Mundo conté seis historias, una de cada continente (Magic aún tiene que llevarme a la Antártida). Esta vez hubo anécdotas sobre jugadores enfermos, sobre cómo se creó un formato de draft, sobre el dominio de Finkel y Pirexia y sobre lo que sucede cuando dos jugadores con reputaciones cuestionables se cruzan en los cuartos de final de un Pro Tour.

Semana #700 (1 de junio de 2015)—"El origen (no tan) secreto de Maro"

En la Semana de los Orígenes en Magic conté la historia de cómo descubrí y acabé trabajando en el juego. Este artículo contiene enlaces a casi todos mis relatos personales, así que podéis acceder a ellos desde aquí.

El setecientos de la suerte

Cada vez que me siento a escribir uno de estos artículos de repaso, hay dos cosas que me sorprenden: una, que hayan pasado otras cien semanas, y dos, que haya tantos artículos que no recuerde y que al verlos piense "¡ah, es verdad, si también escribí esto!". Ahora que caigo, creo que en 2022 alcanzaré el millar de textos de repaso. Madre mía, pues no parece que haya pasado tanto tiempo desde mi primer artículo.

Como siempre, quiero dar las gracias a todas las personas que trabajan detrás del telón para hacer posible esta columna. Puede que yo sea la cara visible, pero hay todo un equipo de gente que se esfuerza muchísimo para hacerla realidad. También me gustaría dedicar una mención especial a Mike McArtor, mi editor en la mayoría de estos artículos, quien lamentablemente falleció este año. Era demasiado pronto... Te añoramos, Mike.

Como siempre, me interesa conocer vuestra opinión. ¿Cuál de estos artículos fue el mejor de los cien? ¿Cuál fue el peor? ¿He puntuado mal alguno de ellos? Me gustaría saber qué pensáis. Podéis escribirme por correo electrónico o en cualquiera de mis perfiles en redes sociales (Twitter, Tumblr, Google+ e Instagram).

Volved la semana que viene, en la que echaré mano del sural.

Hasta entonces, espero que tengáis ocasión de relajaros y recordar todas las cosas que habéis logrado.

"Drive to Work #240—Pro Tour with Melissa DeTora"

En esta entrega poco usual, hablo sobre los Pro Tour con mi invitada Melissa DeTora.

"Drive to Work #241—Avacyn Restored, Part 1"

Esta es la primera entrega de una serie de cuatro partes acerca del diseño de Avacyn restituida.