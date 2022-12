Hace dos meses escribí un artículo sobre los medios de comunicación y las redes sociales que utilizo. El texto de hoy tiene que ver con ese tema. Uno de los motivos por los que paso tanto rato en las redes sociales es comunicarme con vosotros. Si quiero que estéis contentos con nuestro juego, tengo que saber qué cosas os gustan; por tanto, recabar ese tipo de información es una parte esencial de mi trabajo. Cada vez que menciono esto, la gente siempre me hace la misma pregunta a continuación: ¿y qué es lo que quieren los jugadores? Precisamente de eso trata el artículo de hoy. ¿Cuáles son las peticiones más habituales?

Después de meditarlo un poco, he decidido agrupar las peticiones en tres categorías. Eso significa que no voy a seguir ningún orden de popularidad, sino que enlazaré las peticiones que traten sobre temas parecidos. Además, todas las cosas de las que voy a hablaros son muy populares.

Petición 1: Quiero que hagáis un bloque en el que...

Los jugadores sienten mucho interés por los mundos que visitamos y por eso me dicen dónde les gustaría que transcurriesen los bloques venideros.

... volvamos a un mundo que me encantó

Entre Cicatrices de Mirrodin, Regreso a Rávnica, La batalla por Zendikar y Sombras sobre Innistrad, está claro que no tenemos inconveniente en regresar a los mundos que ya conocemos. Mucha gente nos pide que volvamos prácticamente a todos los planos del juego. He aquí los que más me mencionan:

Kamigawa : no sé si es por la popularidad del formato Commander (todas las criaturas raras del bloque de Kamigawa eran legendarias) o por la ambientación de estilo japonés, pero Kamigawa es uno de los planos más añorados.

: no sé si es por la popularidad del formato Commander (todas las criaturas raras del bloque de Kamigawa eran legendarias) o por la ambientación de estilo japonés, pero Kamigawa es uno de los planos más añorados. Dominaria : este es el mundo con el que empezó Magic y hace más de una década que no lo visitamos. Dominaria es el plano que más solicitan los jugadores veteranos.

: este es el mundo con el que empezó Magic y hace más de una década que no lo visitamos. Dominaria es el plano que más solicitan los jugadores veteranos. Theros : he aquí el mundo preferido de los apasionados de la mitología griega y su adaptación en Magic, y de los fans de Elspeth que quieren saber qué ha sido de ella.

: he aquí el mundo preferido de los apasionados de la mitología griega y su adaptación en Magic, y de los fans de Elspeth que quieren saber qué ha sido de ella. Tarkir : el desenlace de este bloque dejó entrever que los clanes de Tarkir no desaparecieron por completo cuando Sarkhan alteró la línea temporal. Muchos fans quieren que retomemos ese hilo.

: el desenlace de este bloque dejó entrever que los clanes de Tarkir no desaparecieron por completo cuando Sarkhan alteró la línea temporal. Muchos fans quieren que retomemos ese hilo. Lorwyn/Páramo Sombrío : Lorwyn y su versión oscura no encandilaron a todo el mundo, pero sus admiradores se quedaron fascinados con estos planos.

: Lorwyn y su versión oscura no encandilaron a todo el mundo, pero sus admiradores se quedaron fascinados con estos planos. Rávnica : este es uno de los planos más adorados del juego, por no decir el que más. Y sí, hemos vuelto a él en una ocasión, pero me llegan muchas peticiones para que hagamos una tercera visita.

: este es uno de los planos más adorados del juego, por no decir el que más. Y sí, hemos vuelto a él en una ocasión, pero me llegan muchas peticiones para que hagamos una tercera visita. Alara : hemos descubierto las cuñas hace poco y a algunos jugadores les han entrado ganas de ver de nuevo los fragmentos.

: hemos descubierto las cuñas hace poco y a algunos jugadores les han entrado ganas de ver de nuevo los fragmentos. Ulgrotha: este es el mundo donde se ambienta Tierras Natales. Las peticiones para regresar aquí suelen venir acompañadas de un desafío para ver si ahora podríamos hacer un buen bloque.

... vayamos a un mundo que nos habéis mostrado, pero que nunca ha tenido su propio bloque

Estos mundos no son totalmente nuevos, porque los habéis visto en alguna ocasión, pero tampoco son del todo conocidos, ya que nunca han protagonizado un bloque. Estos son los que más me menciona la gente:

Kaladesh : el mundo natal de Chandra se mostró por primera vez en Magic Orígenes y tuvo un éxito rotundo. Muchos jugadores están ansiosos por ver cómo sería un mundo steampunk en Magic.

: el mundo natal de Chandra se mostró por primera vez en Magic Orígenes y tuvo un éxito rotundo. Muchos jugadores están ansiosos por ver cómo sería un mundo steampunk en Magic. Fiora : este mundo debutó en nuestros cómics (protagonizados por el Planeswalker Dack Fayden) y fue el trasfondo de Conspiracy. Mucha gente adora las intrigas de este plano y espera que ambientemos un bloque entero en él.

: este mundo debutó en nuestros cómics (protagonizados por el Planeswalker Dack Fayden) y fue el trasfondo de Conspiracy. Mucha gente adora las intrigas de este plano y espera que ambientemos un bloque entero en él. Shandalar : este mundo se remonta al videojuego de MicroProse publicado en 1997. También apareció en varias colecciones básicas y tiene un toque de fantasía épica que a los jugadores les gustaría ver en un bloque.

: este mundo se remonta al videojuego de MicroProse publicado en 1997. También apareció en varias colecciones básicas y tiene un toque de fantasía épica que a los jugadores les gustaría ver en un bloque. Vryn : este mundo apareció por primera vez en Planechase y más tarde lo conocimos un poco mejor, cuando Magic Orígenes desveló que es el plano natal de Jace. Nuestro Planeswalker es un personaje muy popular, así que muchos jugadores quieren conocer el lugar donde creció y saber qué son esos misteriosos anillos mágicos.

: este mundo apareció por primera vez en Planechase y más tarde lo conocimos un poco mejor, cuando Magic Orígenes desveló que es el plano natal de Jace. Nuestro Planeswalker es un personaje muy popular, así que muchos jugadores quieren conocer el lugar donde creció y saber qué son esos misteriosos anillos mágicos. Muraganda: este mundo solo ha aparecido en una carta desplazada en el tiempo de Visión del futuro. Se trata de un mundo prehistórico y hay un montón de jugadores que dicen que les fascinaría verlo.

... visitemos un plano con una temática del mundo real que nunca se haya visto en Magic

A los jugadores les gustan las cosas conocidas, pero también quieren ver mundos nuevos. Aquí tenéis los más populares con temáticas inspiradas en el mundo real:

Mundo vikingo : ya que hemos hecho un plano inspirado en la mitología griega, ¿por qué no uno basado en la nórdica? Magic tocó brevemente esta temática en Era Glacial, pero ese bloque salió en 1995, hace más de 20 años. Magic también ha demostrado que puede retratar dioses, e inspirarnos en las deidades nórdicas sería muy divertido.

: ya que hemos hecho un plano inspirado en la mitología griega, ¿por qué no uno basado en la nórdica? Magic tocó brevemente esta temática en Era Glacial, pero ese bloque salió en 1995, hace más de 20 años. Magic también ha demostrado que puede retratar dioses, e inspirarnos en las deidades nórdicas sería muy divertido. Mundo egipcio : la mitología egipcia también sería una fuente de ideas estupenda. Magic nunca ha bebido de ella, y eso que es muy habitual en la cultura popular.

: la mitología egipcia también sería una fuente de ideas estupenda. Magic nunca ha bebido de ella, y eso que es muy habitual en la cultura popular. Mundo hindú : la mitología hindú no es tan conocida, pero su estética y sus temas son muy particulares.

: la mitología hindú no es tan conocida, pero su estética y sus temas son muy particulares. Mundo mesoamericano: Magic se ha inspirado en culturas europeas, asiáticas e incluso africanas. ¿Por qué no en América Central?

... visitemos un mundo basado en un género narrativo

Innistrad es un plano inspirado en el terror gótico y se ha convertido en uno de los mundos más populares del juego. He aquí otros géneros que nos pedís con mucha frecuencia:

Mundo pirata : Magic ha coqueteado con esta temática, pero nunca se ha volcado en ella. ¿Y si hiciésemos un bloque al estilo Piratas del Caribe?

: Magic ha coqueteado con esta temática, pero nunca se ha volcado en ella. ¿Y si hiciésemos un bloque al estilo Piratas del Caribe? Mundo de cuentos de hadas : Magic ha rozado esta idea en los bloques Lorwyn e Innistrad, pero ¿por qué no crear uno que haga lo mismo que hizo Innistrad con el terror gótico? Hasta podríamos hacer las adaptaciones de Magic de los cuentos clásicos.

: Magic ha rozado esta idea en los bloques Lorwyn e Innistrad, pero ¿por qué no crear uno que haga lo mismo que hizo Innistrad con el terror gótico? Hasta podríamos hacer las adaptaciones de Magic de los cuentos clásicos. Mundo del Salvaje Oeste : muchos jugadores sienten curiosidad por saber qué haría Magic con un mundo inspirado en el wéstern.

: muchos jugadores sienten curiosidad por saber qué haría Magic con un mundo inspirado en el wéstern. Mundo prehistórico: dinosaurios, cavernícolas, flora y fauna salvajes... ¡y más dinosaurios! A nuestros jugadores les gustaría que Magic volviera la vista al pasado remoto.

Petición 2: Quiero que regrese...

Los jugadores de Magic tienen buenos recuerdos de las colecciones antiguas. Por ese motivo, muchas veces nos piden que volvamos a usar algún elemento que les gustó.

... esta mecánica

La gente me pregunta por un montón de mecánicas, pero estas son las más habituales:

Cartas de dos caras : esta mecánica fue muy polémica cuando debutó en Innistrad, pero los jugadores se han encariñado con ella y ahora me piden sin parar que volvamos a usarla.

: esta mecánica fue muy polémica cuando debutó en Innistrad, pero los jugadores se han encariñado con ella y ahora me piden sin parar que volvamos a usarla. Cartas partidas : al igual que las cartas de dos caras, las cartas partidas son muy novedosas y la gente suele preguntarme cuándo las veremos de nuevo.

: al igual que las cartas de dos caras, las cartas partidas son muy novedosas y la gente suele preguntarme cuándo las veremos de nuevo. Maná híbrido : esta es otra mecánica por la que me preguntan constantemente.

: esta es otra mecánica por la que me preguntan constantemente. Maná híbrido monocolor : esta mecánica se usó en el bloque Páramo Sombrío, donde había cartas con costes que se podían pagar con un maná de color o dos manás genéricos. No hemos vuelto a utilizarla desde entonces, pero los jugadores siempre nos preguntan cuándo lo haremos.

: esta mecánica se usó en el bloque Páramo Sombrío, donde había cartas con costes que se podían pagar con un maná de color o dos manás genéricos. No hemos vuelto a utilizarla desde entonces, pero los jugadores siempre nos preguntan cuándo lo haremos. Maná pirexiano : esta mecánica de maná también se menciona mucho en mis conversaciones.

: esta mecánica de maná también se menciona mucho en mis conversaciones. Retrospectiva : a los jugadores les encanta lanzar sus hechizos dos veces, sobre todo con esta mecánica.

: a los jugadores les encanta lanzar sus hechizos dos veces, sobre todo con esta mecánica. Desenterrar : esta variante de la anterior también se pide muy a menudo. A diferencia de retrospectiva, nunca hemos retomado la mecánica de desenterrar.

: esta variante de la anterior también se pide muy a menudo. A diferencia de retrospectiva, nunca hemos retomado la mecánica de desenterrar. Ciclo : esta mecánica ha regresado más veces que la mayoría de mecánicas no perennes, pero sigue siendo una petición popular.

: esta mecánica ha regresado más veces que la mayoría de mecánicas no perennes, pero sigue siendo una petición popular. Estímulo : a los jugadores les gusta invertir más maná en efectos adicionales.

: a los jugadores les gusta invertir más maná en efectos adicionales. Tormenta : esta mecánica me la piden tan a menudo que acabé inventando la Escala de tormenta, de la cual os hablé la semana pasada.

: esta mecánica me la piden tan a menudo que acabé inventando la Escala de tormenta, de la cual os hablé la semana pasada. Dragar : otra mecánica rotísima que encanta a los jugadores y que me piden todo el tiempo.

: otra mecánica rotísima que encanta a los jugadores y que me piden todo el tiempo. Bushido y ninjutsu : a los jugadores les gustan estas mecánicas, pero saben que sus nombres nos impiden usarlas en la mayoría de las colecciones. Aun así, muchas veces me sugieren que las retomemos aunque tengamos que cambiarles los nombres.

: a los jugadores les gustan estas mecánicas, pero saben que sus nombres nos impiden usarlas en la mayoría de las colecciones. Aun así, muchas veces me sugieren que las retomemos aunque tengamos que cambiarles los nombres. Empalmar : parece que nadie quiere que recuperemos la mecánica de empalmar con lo arcano, pero muchos jugadores querrían que se pudiese empalmar con instantáneos.

: parece que nadie quiere que recuperemos la mecánica de empalmar con lo arcano, pero muchos jugadores querrían que se pudiese empalmar con instantáneos. Infectar : no hay mecánica más divisiva que infectar. Es una de las mecánicas que más me piden que retomemos, pero también es una de las que más me piden que jamás regrese.

: no hay mecánica más divisiva que infectar. Es una de las mecánicas que más me piden que retomemos, pero también es una de las que más me piden que jamás regrese. Proliferar : esta es otra mecánica popular del bloque Cicatrices de Mirrodin. Curiosamente, lo más habitual es que me sugieran que la utilicemos de nuevo en un bloque, pero sin acompañarla de infectar.

: esta es otra mecánica popular del bloque Cicatrices de Mirrodin. Curiosamente, lo más habitual es que me sugieran que la utilicemos de nuevo en un bloque, pero sin acompañarla de infectar. Cambiaformas : muy pocos jugadores quieren que regresen las criaturas hechas de gelatina verde, pero muchos quieren volver a disponer de criaturas que sean de todos los tipos.

: muy pocos jugadores quieren que regresen las criaturas hechas de gelatina verde, pero muchos quieren volver a disponer de criaturas que sean de todos los tipos. Evocar : no sé hasta qué punto tendrá que ver esta petición con el Errante meditabundo, pero evocar es otra mecánica por la que me preguntan constantemente.

: no sé hasta qué punto tendrá que ver esta petición con el Errante meditabundo, pero evocar es otra mecánica por la que me preguntan constantemente. Caballería : imagino que solo es una broma, pero el regreso de esta mecánica (un sustituto para la habilidad de volar en Portal: Three Kingdoms) es un tema habitual en mi blog.

: imagino que solo es una broma, pero el regreso de esta mecánica (un sustituto para la habilidad de volar en Portal: Three Kingdoms) es un tema habitual en mi blog. Aparatos : ah, el buen Jefe azotador de vapor. Creo que ninguna carta ha sembrado tantas dudas como esta. Por si no conocéis la historia, en Visión del futuro incluimos una carta desplazada en el tiempo que hacía referencia a "ensamblar un Aparato" (durante el diseño era "erigir un Monumento"). Más adelante, Aaron Forsythe reveló en su columna de desarrollo (él era el columnista de Latest Developments hace muchos años) que solo era una broma y que no teníamos intención de usar esa mecánica. Cómo no, eso hizo que los jugadores nos lanzaran el guante para que algún día se puedan ensamblar aparatos. Como en un principio no esperábamos desarrollar esa mecánica, las reglas seguramente sean un obstáculo, pero he jurado que resolveré el rompecabezas de los aparatos antes de jubilarme (todavía queda mucho tiempo).

: ah, el buen Jefe azotador de vapor. Creo que ninguna carta ha sembrado tantas dudas como esta. Por si no conocéis la historia, en Visión del futuro incluimos una carta desplazada en el tiempo que hacía referencia a "ensamblar un Aparato" (durante el diseño era "erigir un Monumento"). Más adelante, Aaron Forsythe reveló en su columna de desarrollo (él era el columnista de Latest Developments hace muchos años) que solo era una broma y que no teníamos intención de usar esa mecánica. Cómo no, eso hizo que los jugadores nos lanzaran el guante para que algún día se puedan ensamblar aparatos. Como en un principio no esperábamos desarrollar esa mecánica, las reglas seguramente sean un obstáculo, pero he jurado que resolveré el rompecabezas de los aparatos antes de jubilarme (todavía queda mucho tiempo). Grandeza : creo que esta petición se debe a la popularidad de las criaturas legendarias (y de Commander). A muchos jugadores les gusta llenar sus mazos con ellas, así que agradecerían que recuperásemos una mecánica que pueda apoyarlas.

: creo que esta petición se debe a la popularidad de las criaturas legendarias (y de Commander). A muchos jugadores les gusta llenar sus mazos con ellas, así que agradecerían que recuperásemos una mecánica que pueda apoyarlas. Todas las mecánicas desplazadas en el tiempo (absorber, cambio de aura, predestinar, fortificar, frenesí, tormenta sepulcral, venenoso y transfigurar) excepto excavar: las mecánicas de Visión del futuro son auténticas golosinas, porque dejan en el aire la posibilidad de que algún día las recuperemos. Por eso, los jugadores nos las piden constantemente. Excavar ya no se menciona tanto porque al fin la hemos utilizado en dos colecciones (Kans de Tarkir y Destino reescrito).

... esta carta

A veces no nos piden que recuperemos mecánicas enteras, sino una carta. Estas son las más mencionadas:

Contrahechizo: como el Relámpago regresó en Magic 2010, desde entonces hay muchos jugadores que esperan que este otro clásico de Magic vuelva a Estándar.

Relámpago: bueno, si ya regresó una vez...

Cuervo de la tempestad: esto es una broma de Magic. Es como los chistes de Chuck Norris, pero sustituid a Chuck Norris por el Cuervo de la tempestad y sabréis por dónde van los tiros. Gracias a su extraña popularidad, mucha gente quiere que reeditemos esta carta.

Fuerza de voluntad: esta petición a menudo trae adjunta una larga explicación que argumenta por qué sería aceptable en Estándar (que no lo sería, por cierto).

Temporada duplicadora: a muchos les encantan las fichas. A muchos les encantan los contadores. A muchos les encanta duplicarlo todo (benditas sean sus intenciones). En resumen, esta carta es una petición popular.

Cartas relevantes en Modern : Modern sigue creciendo y se ha vuelto más difícil conseguir ciertas cartas populares en el formato. Por eso, cuando la temática de una colección ofrece un buen contexto para estas cartas (véase el caso de la Inquisición de Kozilek en El juramento de los Guardianes, protagonizada por ese titán), los jugadores se lanzan a las redes sociales para pedirnos que reeditemos las cartas en cuestión.

: Modern sigue creciendo y se ha vuelto más difícil conseguir ciertas cartas populares en el formato. Por eso, cuando la temática de una colección ofrece un buen contexto para estas cartas (véase el caso de la Inquisición de Kozilek en El juramento de los Guardianes, protagonizada por ese titán), los jugadores se lanzan a las redes sociales para pedirnos que reeditemos las cartas en cuestión. Planeswalkers poderosos : "¿Cómo? ¿Que Liliana aparece en la historia? Oye, ¿por qué no reeditáis a Liliana del Velo?". Pues sí, se ve que hay algunas similitudes entre la categoría anterior y esta.

: "¿Cómo? ¿Que Liliana aparece en la historia? Oye, ¿por qué no reeditáis a Liliana del Velo?". Pues sí, se ve que hay algunas similitudes entre la categoría anterior y esta. Cartas antiguas que no están en Modern : a veces nos piden que reeditemos cartas, pero no para que lleguen a Estándar, sino a Modern. Por ejemplo, el Contrahechizo y la Fuerza de voluntad también entrarían en esta categoría.

: a veces nos piden que reeditemos cartas, pero no para que lleguen a Estándar, sino a Modern. Por ejemplo, el Contrahechizo y la Fuerza de voluntad también entrarían en esta categoría. Cartas desplazadas en el tiempo: las cartas de Visión del futuro son tan interesantes como sus mecánicas. Cada vez que anunciamos una colección, los jugadores revisan la lista de cartas desplazadas en el tiempo y piden las que creen que encajarían en el contexto (un buen ejemplo sería la Corona del amanecer para el bloque Theros, basado en los encantamientos).

... esta temática

Otra petición popular es que retomemos una temática que gustó en su debut o que podría haber dado más de sí. Estas son las menciones más frecuentes:

Un bloque de encantamientos : este es un ejemplo del segundo caso. La Saga de Urza tenía una temática de encantamientos que pasó desapercibida por culpa de otras cartas rotas. Theros tenía una temática de encantamientos, pero estaba subordinado a la inspiración en la mitología griega. Hay muchos fans de los encantamientos a quienes les gustaría acaparar todo el protagonismo por una vez.

: este es un ejemplo del segundo caso. La Saga de Urza tenía una temática de encantamientos que pasó desapercibida por culpa de otras cartas rotas. Theros tenía una temática de encantamientos, pero estaba subordinado a la inspiración en la mitología griega. Hay muchos fans de los encantamientos a quienes les gustaría acaparar todo el protagonismo por una vez. Un bloque tribal : Embestida y Lorwyn pusieron de relieve las temáticas tribales. En el panorama actual, el único bloque donde hicimos algo parecido fue Innistrad, aunque sus elementos tribales eran mucho más ligeros que en los dos bloques que acabo de mencionar. Esto ha dado pie a que muchos jugadores pidan un bloque con una mayor orientación tribal.

: Embestida y Lorwyn pusieron de relieve las temáticas tribales. En el panorama actual, el único bloque donde hicimos algo parecido fue Innistrad, aunque sus elementos tribales eran mucho más ligeros que en los dos bloques que acabo de mencionar. Esto ha dado pie a que muchos jugadores pidan un bloque con una mayor orientación tribal. Veneno : las condiciones de victoria alternativas son bastante populares y la mecánica de veneno, que gozó de protagonismo en algunos formatos, tiene cierta demanda. Curiosamente, hay quienes quieren que veneno regrese junto con infectar, pero también hay gente que nos ha pedido específicamente que la retomemos sin infectar.

: las condiciones de victoria alternativas son bastante populares y la mecánica de veneno, que gozó de protagonismo en algunos formatos, tiene cierta demanda. Curiosamente, hay quienes quieren que veneno regrese junto con infectar, pero también hay gente que nos ha pedido específicamente que la retomemos sin infectar. Un bloque con otra condición de victoria alternativa : también hay jugadores que prefieren que nos centremos en otras condiciones de victoria alternativas, aparte de la mecánica de veneno.

: también hay jugadores que prefieren que nos centremos en otras condiciones de victoria alternativas, aparte de la mecánica de veneno. Un bloque de contadores -1/-1 : Magic normalmente utiliza contadores +1/+1, pero los bloques Páramo Sombrío y Cicatrices de Mirrodin demostraron que los contadores -1/-1 también pueden tener protagonismo. Al saber que existe esa opción, mucha gente me pide que hagamos otro bloque donde se utilice ese tipo de contadores.

: Magic normalmente utiliza contadores +1/+1, pero los bloques Páramo Sombrío y Cicatrices de Mirrodin demostraron que los contadores -1/-1 también pueden tener protagonismo. Al saber que existe esa opción, mucha gente me pide que hagamos otro bloque donde se utilice ese tipo de contadores. Un bloque de instantáneos y conjuros: hacer que el juego se centre más en las criaturas ha gustado a muchos jugadores, pero hay algunos veteranos que preferían la época en la que las criaturas eran mucho menos relevantes y la clave eran los hechizos. A menudo recibo peticiones para que recuperemos el estilo de juego antiguo.

Petición 3: Haced algo novedoso, como...

La última categoría es para las cosas que todavía no hemos hecho en Magic.

... una criatura legendaria del tipo...

Es bastante habitual que nos pidan crear criaturas legendarias de algún tipo que aún no tenga ninguna carta así (no, el Últimus nebuliforme no vale). Estos son los más mencionados:

Oso : no sé por qué hay tanta gente que quiere que hagamos un oso legendario, pero vaya si la hay. Fue una lástima no habernos fijado a tiempo en la temática osuna del bloque Kans de Tarkir, porque habríamos podido crear uno legendario. Seguro que el oso al que se enfrentó Surrak tenía nombre, ¿no?

: no sé por qué hay tanta gente que quiere que hagamos un oso legendario, pero vaya si la hay. Fue una lástima no habernos fijado a tiempo en la temática osuna del bloque Kans de Tarkir, porque habríamos podido crear uno legendario. Seguro que el oso al que se enfrentó Surrak tenía nombre, ¿no? Araña : esta es otra petición bastante popular. Si hace unos pocos años me hubieran preguntado si Magic tendría una araña legendaria, habría respondido que sí, pero ahora sé que me habría equivocado.

: esta es otra petición bastante popular. Si hace unos pocos años me hubieran preguntado si Magic tendría una araña legendaria, habría respondido que sí, pero ahora sé que me habría equivocado. Licántropo : todas las otras tribus de Innistrad tenían criaturas legendarias; por desgracia, los licántropos se quedaron sin ella debido a su naturaleza como cartas de dos caras. Todavía estamos a tiempo de enmendarlo.

: todas las otras tribus de Innistrad tenían criaturas legendarias; por desgracia, los licántropos se quedaron sin ella debido a su naturaleza como cartas de dos caras. Todavía estamos a tiempo de enmendarlo. Artífice azul-rojo: esta petición se debe al hecho de que los mazos azules-rojos de artefactos no tienen ningún comandante viable.

... terminar un ciclo incompleto

Como acostumbro a decir, los humanos somos seres completistas. La mayoría de los ciclos que mencionaré a continuación ni siquiera se diseñaron como ciclos, pero eso no importa. Estos son los que más me proponen que completemos:

... cartas de personajes que aún no tienen ninguna

Cuando se menciona a un personaje en la historia de Magic o en un texto de ambientación, hay jugadores que quieren que les hagamos una carta. Cuanto más relevante sea el personaje, mayor es la injusticia de que no tenga su carta propia. He aquí los candidatos favoritos del público:

Urza : en los albores de Magic, Urza era el pez gordo del Multiverso. ¿Cómo es que nunca le hicimos una carta?

: en los albores de Magic, Urza era el pez gordo del Multiverso. ¿Cómo es que nunca le hicimos una carta? Yawgmoth : si Urza era Superman, Yawgmoth era su Lex Luthor. Obviamente, los pirexianos han aparecido en muchas cartas, pero su antiguo líder nunca se ha mostrado.

: si Urza era Superman, Yawgmoth era su Lex Luthor. Obviamente, los pirexianos han aparecido en muchas cartas, pero su antiguo líder nunca se ha mostrado. Serra : la hacedora del Ángel de Serra fue mencionada en Limited Edition (Alpha) y luego apareció en la historia de Tierras Natales. Los jugadores siguen esperando que dediquemos una carta a Serra.

: la hacedora del Ángel de Serra fue mencionada en Limited Edition (Alpha) y luego apareció en la historia de Tierras Natales. Los jugadores siguen esperando que dediquemos una carta a Serra. Fblthp : ¿quién habría imaginado que el pequeño homúnculo de Perdido por completo (Intrusión) se convertiría en uno de los personajes más adorados de Magic? En serio, la gente no para de preguntarme cuándo haremos una carta para Fblthp. Hay quienes piden que sea una criatura legendaria, mientras que otros incluso esperan que sea un Planeswalker.

: ¿quién habría imaginado que el pequeño homúnculo de Perdido por completo (Intrusión) se convertiría en uno de los personajes más adorados de Magic? En serio, la gente no para de preguntarme cuándo haremos una carta para Fblthp. Hay quienes piden que sea una criatura legendaria, mientras que otros incluso esperan que sea un Planeswalker. Taigam : Dragones de Tarkir tenía un ciclo donde se mostraba a los kans de la línea temporal antigua. Sin embargo, Narset era una Planeswalker, mientras que los otros cuatro eran criaturas legendarias. Mucha gente pensó que el ciclo estaba incompleto e insistió para que hiciésemos otra criatura legendaria con Taigam, el personaje más lógico para representar al clan Ójutai.

: Dragones de Tarkir tenía un ciclo donde se mostraba a los kans de la línea temporal antigua. Sin embargo, Narset era una Planeswalker, mientras que los otros cuatro eran criaturas legendarias. Mucha gente pensó que el ciclo estaba incompleto e insistió para que hiciésemos otra criatura legendaria con Taigam, el personaje más lógico para representar al clan Ójutai. El Hombre Cuervo : este personaje fue importante en el pasado de Liliana, como vimos en Magic Orígenes, y desde entonces nos han pedido que tenga su propia carta.

: este personaje fue importante en el pasado de Liliana, como vimos en Magic Orígenes, y desde entonces nos han pedido que tenga su propia carta. Pluma : Pierakor az Vinrenn D'Rav, más conocida como Pluma, fue la compañera de Agrus Kos, el protagonista de la novela Rávnica. Pluma era un ángel melenafuego boros y mucha gente se llevó una decepción al ver que no tenía una carta propia.

: Pierakor az Vinrenn D'Rav, más conocida como Pluma, fue la compañera de Agrus Kos, el protagonista de la novela Rávnica. Pluma era un ángel melenafuego boros y mucha gente se llevó una decepción al ver que no tenía una carta propia. Arixmetes: Arixmetes es un kraken descomunal que aparece en un relato de Kiora y hay gente a la que le gustaría verlo como criatura legendaria.

Vosotros lo habéis querido

Eso es todo lo que puedo escribir por hoy. Un pequeño comentario antes de despedirme: muchas de las cosas que he mencionado van a aparecer en nuestro plan septenal actual, así que os animo a que debatáis entre vosotros cuáles podrían ser.

Espero que este vistazo a las cosas que me pedís haya sido instructivo y divertido. Como siempre, me encantaría recibir vuestras opiniones (sobre todo hoy que he hablado de vuestras opiniones) por correo electrónico o en cualquiera de mis perfiles en redes sociales (Twitter, Tumblr, Google+ e Instagram). ¿Os ha gustado el artículo de hoy y querríais ver otros así en el futuro?

Volved la semana que viene, en la que daremos inicio a las previews de Sombras sobre Innistrad.

Hasta entonces, espero que sigáis contándome qué cosas os gustaría ver.

"Drive to Work #310—Traveling"

Una de las ventajas de mi trabajo es que he tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo. Este podcast habla de muchos de mis periplos y ofrece unos cuantos consejos para viajeros.

"Drive to Work #311—Limited Edition, Part 4"

Este es el cuarto podcast de una serie de seis partes sobre el diseño de Limited Edition (también conocida como Alpha y Beta).