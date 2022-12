El año pasado, escribí un artículo (en inglés) en el que os enseñé un poco de una colección de Magic que no llegó a publicarse: Unglued 2, que no debemos confundir con Unhinged. Unglued 2 era una colección de parodia con borde plateado que iba a lanzarse dos años después de Unglued, pero los planes se frenaron y jamás los retomamos. Aun así, habíamos trabajado lo suficiente en la colección como para que ya tuviésemos el expediente de cartas al completo y las ilustraciones.

El primer artículo tuvo tanta acogida que decidí redactar una secuela. Como ya expliqué en el texto del año pasado, buena parte del expediente se aprovechó en Unhinged. El material restante se había quedado obsoleto, utilizaba temáticas que no se habían conservado o, simplemente, cambiamos de opinión seis años después. Ahora que he explicado esto, veamos unas cuantas cartas. Recordad también que estos diseños se hicieron hace mucho tiempo, así que las plantillas y las normas eran un poco distintas. De todos modos, he preferido enseñaros el texto de las cartas tal como está, para que las veáis en su hábitat natural.

Niño interior

Niño interior | Ilustración de Edward P. Beard, Jr.

CW01_U2

Niño interior

1W

Criatura – Espíritu

1/1

Contar algo sobre ti que otro jugador no sepa: El Niño interior gana las habilidades de volar y dañar primero hasta el final del turno.

T: Consigues un voto adicional. Activa esta habilidad solo cuando se vaya a votar, pero antes de que comience la votación.

Este diseño es un buen ejemplo de una carta que intentaba hacer dos cosas que no encajan bien. La primera habilidad era de carácter más social, porque obligaba a los jugadores a compartir anécdotas. Cuando retomé esta idea en Unhinged, en una carta llamada Moniker Mage, la cambié para que la información que revelases se pudiese utilizar en tu contra si el oponente conseguía una copia de la carta.

La segunda habilidad estaba relacionada con la mecánica de votaciones que incluimos en la colección. El problema era que la primera habilidad y la segunda no tenían nada que ver entre ellas. Imagino que me gustaba la segunda habilidad y quería ponérsela a alguna carta común blanca. No había ninguna opción ideal, así que decidí dársela a una carta que no tuviese demasiado texto. Quiero pensar que he aprendido algunas lecciones desde entonces.

Protectora de ipecacuana

Protectora de ipecacuana | Ilustración de Kaja Foglio

Protectora de ipecacuana

1W

Criatura – Clérigo

1/3

T: La próxima vez que fueses a obtener un contador de veneno, no obtienes ese contador.

Como expliqué en el artículo anterior sobre Unglued 2, el veneno estaba muy presente en esta colección. Esta carta era una de las que habíamos creado para hacerle frente. Fijaos en que yo no quería que los jugadores pudiesen quitarse contadores de veneno después de que los obtuviesen (como cuando retomamos la mecánica en Cicatrices de Mirrodin). Esta carta, en cambio, permite prevenir el envenenamiento. Esta criatura se parece mucho al Sanador samita (una criatura de Alpha que se giraba para prevenir 1 punto de daño), pero como la colección tenía algunas formas de envenenar sin hacerlo mediante criaturas (y había efectos que te envenenaban a ti mismo), esta carta tenía algunos usos más.

Rebajas blancas

Rebajas blancas | Ilustración de Quinton Hoover

RW03_U2

Rebajas blancas

WWW

Encantamiento

Cuando las Rebajas blancas entren en juego, lanza un dado de seis caras. Todos los hechizos tienen un coste de maná de X en lugar de sus costes de maná normales, donde X es el resultado de la tirada.

Cuando veo cartas antiguas, siempre intento imaginar cómo surgieron esos diseños. Obviamente, esto pretendía dar un nuevo uso a los dados de seis caras. Este encantamiento blanco es muy peculiar y parece que sería complicado utilizarlo como eje en un mazo. Aun así, me gusta, porque obliga a pensar en cómo queremos aprovecharlo. Fijaos en que el expediente contiene varias cartas que utilizan dados; se ve que me entusiasmaba aprovecharlos para crear efectos difíciles de predecir.

Cantantes bajo la marea

Cantantes bajo la marea | Art by Scott M. Fischer

CU01_U2

Cantantes bajo la marea

1U

Criatura – Tritón

2/2

Cuando los Cantantes bajo la marea entren en juego, elige una palabra de cuatro o más letras.

Al comienzo de tu mantenimiento, di el título de una película que contenga la palabra elegida. Si no lo haces, sacrifica a los Cantantes bajo la marea.

Otra pequeña temática que incluimos en las colecciones Un- fueron los minijuegos. La idea era que las cartas te obligasen a hacer algo simpático para poder utilizarlas. Esta criatura pide que participes en un juego al que yo solía jugar durante mi época en Hollywood: primero se decía una palabra y luego había que turnarse para nombrar películas que la incluyesen en su título. Para evitar que se usasen palabras como "el" y "de", una de las normas era escoger una palabra de cuatro o más letras. Cómo no, el nombre de la carta se inspira en la película Cantando bajo la lluvia.

Jeopardy

Jeopardy | Ilustración de Phil Foglio

RU06_U2

Jeopardy

2U

Encantamiento

Los jugadores deben hablar formulando preguntas.

Al final del turno de cada jugador, cada jugador que no hablase solo formulando preguntas obtiene dos contadores de veneno.

La mayoría de las cartas que os he mostrado no se utilizaron en Unhinged, pero esta es una excepción, más o menos. La mecánica de este encantamiento se basa en el juego de las preguntas que descubrí en la obra de teatro Rosencrantz y Guildenstern han muerto, de Tom Stoppard. En él, los jugadores tienen que hablar entre sí haciéndose preguntas, pero sin repetirlas, ni hacer preguntas retóricas ni formular cuestiones sin sentido. Cuando un jugador no habla en forma de pregunta, su rival consigue un punto y gana el primero en llegar a cuatro puntos. Hay gente que también lo llama el tenis de las preguntas y prefiere contar la puntuación como se hace en el tenis.

En Unglued 2, esta carta era un encantamiento. Más tarde, cuando la adaptamos en Unhinged, la convertí en esta criatura:

En la ilustración del encantamiento salen personajes de la saga El Vientoligero, así que estaba un poco anticuada (aunque algunos personajes de esa historia llegaron a aparecer en Unhinged). Además, decidí que era mejor hacer que la carta cambiase de controlador, en lugar de castigar a los jugadores con contadores de veneno (recordad que esa mecánica no se usaba en Unhinged). Voy a contaros una historia curiosa sobre esta carta.

Unglued solo se imprimió en inglés, pero Unglued 2 iba a publicarse también en el mercado japonés. Como habría que adaptar la colección, envié la lista de cartas al traductor, Ron Foster, que ahora trabaja en el departamento de juego organizado, y él me remitió una larga lista con comentarios. Entre ellos, decía que la carta Jeopardy no tendría sentido, porque aquel programa no se emitía en Japón y la referencia no se entendería. Por si no conocíais Jeopardy, es un concurso de televisión en el que los participantes deben responder formulando preguntas.

Tiburón de las cartas

Tiburón de las cartas | Ilustración de Randy Elliot

SU01_U2

Tiburón de las cartas

2U

Criatura – Tritón

1/1. Vuela

1/3. U: Endereza el Tiburón de las cartas.

6/3. Vuela

1/1. Vuela

3/3. U: Regresa el Tiburón de las cartas a la mano de su propietario.

0/1. T: El Tiburón de las cartas hace 1 punto de daño a la criatura o jugador objetivo.

2/2. El Tiburón de las cartas es imbloqueable.

1/4. 1U: La criatura objetivo gana la habilidad de volar hasta el final del turno.

1/1. U, sacrificar el Tiburón de las cartas: Roba una carta.

1/1. U, sacrificar el Tiburón de las cartas: Roba una carta.

0/1. U: Regresa el Tiburón de las cartas a la mano de su propietario.

3/3. U: Regresa el Tiburón de las cartas a la mano de su propietario.

1/4. 1U: La criatura objetivo gana la habilidad de volar hasta el final del turno.

0/1. U: Regresa el Tiburón de las cartas a la mano de su propietario.

1/3. U: Endereza el Tiburón de las cartas.

6/3. Vuela

0/1. U: Regresa el Tiburón de las cartas a la mano de su propietario.

0/1. T: El Tiburón de las cartas hace 1 punto de daño a la criatura o jugador objetivo.

1/1. U, sacrificar el Tiburón de las cartas: Roba una carta.

2/2. El Tiburón de las cartas es imbloqueable.

2/1

3/3. U: Regresa el Tiburón de las cartas a la mano de su propietario.

1/3. U: Endereza el Tiburón de las cartas.

2/1

0/1. T: El Tiburón de las cartas hace 1 punto de daño a la criatura o jugador objetivo.

1/4. 1U: La criatura objetivo gana la habilidad de volar hasta el final del turno.

2/1

1/1. Vuela

2/2. El Tiburón de las cartas es imbloqueable.

6/3. Vuela.

En el artículo del año pasado, ya dije que Unglued 2 iba a tener cartas con partes para rascar. En aquella ocasión, os enseñé un conjuro, así que esta vez os muestro una criatura. Cada carta de este tipo tenía tres líneas de texto para rascar, con lo que podían usarse tres veces. Además, cada carta tenía diez versiones distintas, para que los jugadores no supiesen cuál les había tocado. También diseñamos las cartas para que no se pudiese saber cuál de las diez versiones había salido con solo rascar una de las líneas. Obviamente, después de rascar dos, no había forma de evitar que se supiese cuál era la tercera, si los jugadores habían memorizado las diez combinaciones.

La idea era que las cartas para rascar generasen variedad gracias a un elemento de azar más original. De hecho, nos habíamos planteado en serio si incluir goma adhesiva en los sobres; como veis, Unglued 2 iba a saltarse los límites de muchas formas distintas. Habíamos pensado en imprimir un lote de prueba para asegurarnos de que las partes para rascar funcionarían con las cartas de Magic, pero el proyecto se frenó antes de realizar la prueba.

Ley de protección de especies

Ley de protección de especies | Ilustración de Randy Gallegos

UB03_U2

Ley de protección de especies

B

Conjuro

Inicia una votación. Si se aprueba, pon en juego todas las cartas de criatura de todos los cementerios. Cada jugador tiene un voto, más un voto adicional si tiene 5 o menos criaturas en su cementerio. La votación se aprueba si hay una mayoría.

En el artículo anterior sobre Unglued 2, os presenté una carta que interactuaba con las votaciones, pero no os mostré cómo funcionaban las cartas de votar. Todas ellas iniciaban una votación y luego daban votos adicionales a ciertos jugadores, según una serie de criterios. Los efectos solían beneficiar a los jugadores, pero como afectaban a todo el mundo, eran menos ventajosos para algunos, así que tal vez les interesase votar en contra. Estas cartas me vinieron a la mente cuando Shawn me preguntó si podía sugerirle mecánicas para Conspiracy .

Este conjuro me gusta bastante. La idea es que tenga un gran impacto en la partida y que beneficie más a unos jugadores que a otros. La única pega que le veo es que el efecto es demasiado grande para una carta infrecuente. Sin más contexto, yo la habría hecho rara. Ahora bien, sé que formaba parte de un ciclo de infrecuentes pensado para Limitado, y por eso se le había asignado ese nivel de rareza.

Bibliotecario pirexiano

Bibliotecario pirexiano | Ilustración de Kev Walker

RB01_U2

Bibliotecario pirexiano

1BB

Criatura – Torturador

2/2

Vuela

Siempre que un oponente diga el nombre de una carta de Magic en juego o que se vaya a jugar, ese jugador obtiene un contador de veneno.

Esta carta sí está en Unhinged... más o menos. Cuando nos preparamos para diseñar Unhinged, pedí a mi equipo que revisase Unglued 2 para ver qué podíamos aprovechar. La mecánica de esta carta no nos servía, porque en Unhinged no había contadores de veneno, pero el nombre y la ilustración eran tan buenos que diseñé una carta nueva para el Bibliotecario pirexiano. También quiero destacar que esta carta, que castigaba a los jugadores por decir ciertas palabras, fue una de las precursoras de la mecánica "gotcha".

Colinabo de la noche

Colinabo de la noche | Ilustración de Heather Hudson

RB04_U2

Colinabo de la noche

2BB

Criatura – Vegetal

*/*

Vuela, daña primero, prisa

Al comienzo de tu mantenimiento, obtienes un contador de veneno.

Tanto la fuerza como la resistencia de NOMBRE son iguales al número de contadores de veneno que tenga su controlador.

2BB: Pon NOMBRE en juego. Activa esta habilidad solo durante tu mantenimiento y solo si NOMBRE está en tu cementerio.

Esta carta pertenece al ciclo de vegetales animados que había en la colección. Esta criatura, como todas las demás, estaba relacionada con el veneno, pero esta te ponía contadores a ti, en vez de al oponente. Por si no lo sabíais, esta criatura es una parodia de esta otra carta de Espejismo:

El Colinabo de la noche trastea con una idea que probamos durante el diseño de Cicatrices de Mirrodin, pero que al final desechamos: crear cartas que te premien si estás envenenado. Decidimos no hacerlas porque, si hubiesen existido, no sabrías si convendría envenenar al oponente o si sería mejor no hacerlo. Al final, aprendimos que lo mejor es que las colecciones animen a usar ciertas estrategias, en lugar de hacer que los jugadores duden si deben utilizarlas.

¡¿Pero qué…?!

¡¿Pero qué…?! | Ilustración de Randy Gallegos

RR02_U2

¡¿Pero qué…?!

RRRR

Instantáneo

Hasta el final del turno, suma tres a todos los números (en cifras o forma escrita) de todos los recuadros de texto. (Por ejemplo, todos los 1 y "uno" se convierten en 4 y "cuatro".)

Durante varios años, intenté crear cartas con borde negro que modificasen los números, pero los chicos de desarrollo siempre me lo impidieron porque... bueno, porque serían peligrosas. Tampoco sé si las normas tratarían igual a la cifra 1 y a la palabra "uno", ¡pero en la tierra de las cartas plateadas puede pasar de todo! Cuando empecé a trabajar en Unhinged, esta carta me pareció demasiado bestial y creé Look at Me, I'm R and D como una versión más razonable. Look at Me, I'm R and D también permite reducir los números, así que puede usarse para perjudicar al oponente; en cambio, ¿¡Pero qué…?! no lo hacía.

Una última anécdota. Una de las cosas que me gustaban de las colecciones Un- era poner mucha puntuación en los nombres de las cartas. ¡En esta había puntos suspensivos, interrogaciones y exclamaciones!

Locura bestial

Locura bestial | Ilustración de Ron Spencer

RR05_U2

Locura bestial

2RR

Encantamiento

Al final del turno de cada jugador, cada jugador lanza un dado de seis caras. (Si hay empate, se vuelve a lanzar hasta que haya un ganador.) El jugador con el mayor resultado toma el siguiente turno.

Entre las cartas normales de Magic, suele haber encantamientos rojos raros que generan un poco de caos. Pues bien, las colecciones con borde plateado hacen lo mismo, pero a lo bestia. Hubo dos motivos por los que esta carta no se incluyó en Unhinged. El primero era que en Unhinged no se usaban dados. El segundo era que esta carta sería demasiado buena en mazos con cuatro Goblin Bookie (una criatura roja de Unglued que permitía volver a lanzar dados).

Elfos de Santawar

Elfos de Santawar | Ilustración de Anson Maddocks

CG01_U2

Elfos de Santawar

3G

Criatura – Elfo

2/2

2G,T: Elige una criatura y lanza un dado de seis caras. Si sacas un 6, sacrifica NOMBRE. De lo contrario, la criatura elegida obtiene +X/+X hasta el final del turno, donde X es el resultado de la tirada.

Esta criatura surgió porque un día me percaté de que hay muchos tipos de elfos en la cultura popular. ¿A que sería gracioso coger a un elfo de Magic (en concreto, a uno de Llanowar) y ponerlo en el lugar de otro tipo de elfo? Después de valorar las diversas opciones, me decanté por los elfos que ayudan a Santa Claus, según la cultura estadounidense.

Esta carta también jugaba con la mecánica de utilizar dados. Al igual que la Locura bestial, esta criatura no apareció en Unhinged por dos motivos. El primero, como ya he explicado, era que en Unhinged no se utilizaban dados. El segundo era que esta carta se parecía demasiado al Free-Range Chicken de Unglued. Lo que no entiendo hoy en día es por qué no se me ocurrió conservar el concepto y la ilustración para crear otra carta distinta.

Brécol

Brécol | Art by Mark Poole

UG01_U2

Brécol

1G

Criatura – Vegetal

1/1

Siempre que NOMBRE haga daño a un jugador, lanza un dado de seis caras. Si sacas un 1, un 2 o un 3, ese jugador obtiene un número de contadores de veneno igual al resultado de la tirada.

Este era uno de los conceptos más discutibles de la colección. Veréis, todas las criaturas que interactuaban con el veneno eran vegetales animados. El verde y el negro eran los que tenían más cartas de este tipo, porque el veneno siempre se había asociado con esos colores. Para crear una de estas cartas, me encantaba la idea de que fuese un simple vegetal, en vez de uno animado, y así nació el Brécol. Elegí esta planta porque es una de las verduras que menos les gustan a los niños.

Mientras trabajábamos en Unglued 2, yo me encargaba de escribir los conceptos de las cartas. Cuando terminé de crear el Brécol, pedí que preparasen la ilustración y, cuando llegó de vuelta, mis compañeros se quedaban mirando y me preguntaban qué era. Luego les enseñaba la carta y había dos posibilidades: o la gente se reía, o me decía que aquello no podía ser una criatura. Cuanto más investigaba el tema, más veía que las reacciones eran muy opuestas; a la gente le parecía una carta muy divertida o no le hacía gracia. En general, nos gusta que haya opiniones contrapuestas de vez en cuando, así que la dejé como estaba. Al final, la colección no se publicó, así que no llegué a descubrir qué pensaba el público.

Clonación ovina

Clonación ovina | Ilustración de Ron Spencer

UG03_U2

Clonación ovina

2GG

Conjuro

Lanza un dado de seis caras. Luego lanza tantos dados como el resultado de la tirada. Pon en juego tantas fichas de criatura Oveja verdes 0/1 como la suma de los resultados.

En Unglued, habíamos elaborado cartas que utilizaban fichas. Una de las fichas que yo quería crear era la de Oveja, para la carta Ovinomante, de Visiones. Ahora bien, para conseguirlo, tenía que incluir en Unglued otra carta que también utilizase fichas de Oveja, así que creé la Flock of Rabid Sheep.

Más adelante, decidí que las fichas de Oveja tenían que convertirse en un clásico de las colecciones Un-, así que elaboré esta carta. Viéndola hoy en día, no sé por qué hice que las ovejas fuesen 0/1, si las rabiosas eran 2/2 (vale, supongo que era porque tenían la rabia). Además, el coste era muy elevado para lo que hacía. Si volviese a crear la carta hoy en día, creo que haría lanzar un dado de seis caras y luego tantos dados más para ver cuántas ovejas se consiguen. De ese modo, podrías poner en juego un gran rebaño de ovejas 0/1 y sería posible construir un mazo alrededor de la carta.

Hombre de hierro

Hombre de hierro | Ilustración de Matthew Wilson

CA01_U2

Hombre de hierro

5

Criatura artefacto

6/4

Arrolla

Cuando el Hombre de hierro vaya al cementerio, rompe esta carta y remueve del juego los trozos.

He aquí otra broma interna de Magic que no resistió el paso del tiempo. Antes existía un formato de Magic llamado Iron Man (Hombre de Hierro), en el que había que romper las cartas en lugar de mandarlas al cementerio. Es decir, que los hechizos se hacían añicos nada más lanzarlos y que los permanentes destruidos en el juego también se iban al traste en la vida real. Creé esta carta por dos motivos: uno, para que pudiese sobrevivir a un par de partidas, y dos, porque como lector de cómics desde hacía años, quería tener una criatura llamada Hombre de hierro. Recordad que esta carta se hizo en una época en la que mucha gente no sabía quién es Tony Stark.

El motivo principal por el que no se incluyó en Unhinged (aparte de que se había quedado "anticuada") fueron los resultados de una encuesta que hicimos sobre Unglued. ¿Sabéis cuáles eran las dos cartas más odiadas según el sondeo? Blacker Lotus y Chaos Confetti. De hecho, no solo eran las cartas más aborrecidas, sino que lo eran con bastante diferencia.

La gente que hizo la encuesta dijo que habían comparado los datos recopilados sobre estas cartas y no veían nada en común entre ellas que explicase por qué gustaban tan poco. No era por las ilustraciones, ni por los nombres ni por el texto de ambientación. Recuerdo que sonreí cuando me lo dijeron y luego respondí: "A lo mejor deberíais leer el texto de reglas".

La otra espátula de las edades

La otra espátula de las edades | Ilustración de Melissa A. Benson

UA02_U2

La otra espátula de las edades

4

Artefacto

4,T: Regresa NOMBRE y todas las cartas que no sean de Unglued que no sean cartas de tierra básica a las manos de sus propietarios.

Unglued tenía esta carta:

Luego se me ocurrió que sería hacer otro artefacto a juego. Spatula of the Ages permitía poner cartas de las ediciones Un- de la mano en el campo de batalla. En cambio, su compañera hacía lo contrario (más o menos): regresaba todas las cartas que no fuesen Un- ni tierras básicas a las manos de sus propietarios. Fijaos en que el texto de reglas da a entender que todas las colecciones Un- iban a usar el nombre Unglued. Por aquel entonces, la idea era utilizar la palabra Unglued en todos los nombres de las colecciones, pero habría cambios que parodiarían los títulos de películas. Unglued 2: la secuela impepinable, Unglued contraataca, El hijo de Unglued, Unglued: el capítulo final, Unglued: un nuevo comienzo, etc.

Cinta ocultadora ilusoria

Cinta ocultadora ilusoria | Ilustración de Mark Brill

RA01_U2

Cinta ocultadora ilusoria

4

Artefacto

Mantén boca abajo todas las cartas en juego que controlas.

Cada vez que una carta que controlas sea girada, sea activada, ataque o bloquee, muestra esa carta. Vuelve a poner la carta boca abajo al final del turno.

Esta carta se creó antes que la mecánica de metamorfosis. Por aquel entonces, las cartas boca abajo eran lo que eran y el oponente no tenía forma de verlas hasta que sucediese algo. E incluso si interactuase con ellas, quizá no llegase a descubrir qué eran. Tal como funcionaba la carta, podía suceder algo como esto:

El otro: Le tiro un Relámpago a tu criatura boca abajo.

Tú: Vale.

El otro: ¿Le pasa algo?

Tú: Que recibe 3 puntos de daño.

El otro: ¿Y no se muere?

Tú: Pues no.

Al ver esta carta hoy en día, creo que las criaturas boca abajo deberían mostrarse cuando fuesen bloqueadas y no en cuanto atacasen, porque la gracia es que el oponente tome decisiones sin estar seguro. Por cierto, ahora las normas establecen que todas las cartas boca abajo son criaturas 2/2.

Cementerio de mascotas

Cementerio de mascotas | Ilustración de Todd Lockwood

RL01_U2

Cementerio de mascotas

Tierra

T, nombrar el tipo de criatura de todas las criaturas que has regresado de tu cementerio a tu mano este juego: Regresa la carta objetivo de un tipo de tu cementerio a tu mano.

Esta era otra carta con minijuego incluido. El Cementerio de mascotas se basa en un juego llamado Lo que me llevé de viaje. En él, la primera persona nombra un objeto que se llevó de viaje y que empiece por la letra A. Luego, el siguiente nombra el objeto por A y añade otro que empiece por B, y así seguido hasta que alguien no pueda acordarse de la lista completa. El Cementerio de mascotas obliga a su controlador a recordar todos los tipos de criatura que ya ha regresado hasta el momento.

Este diseño también sonaba muy bien en teoría, pero tenía algunas pegas. Para empezar, el juego memorístico funciona porque acabas intentando recordar más de lo que eres capaz, pero las partidas de Magic no son tan largas como para que no llegues a acordarte de toda la lista. Y eso, suponiendo que vayas a regresar un montón de tipos de criatura distintos. A menudo, esta carta recupera una y otra vez las mismas criaturas, así que es muy fácil recordarlas todas. Por si fuera poco, ni siquiera hay penalizaciones por equivocarse. Creo que habría sido mejor si hubiese que sacrificarla por no lograr lo que te pedía; de hecho, así era como funcionaban muchas cartas con minijuegos, como el Toy Boat o el Phyrexian Librarian, ambas de Unhinged.

Un Universo de diversión

Espero que hayáis disfrutado con este segundo vistazo a Unglued 2. Esta colección tenía muchas cosas divertidas que nunca vieron la luz, así que me alegro de compartirlas con todos vosotros. Como siempre, me encantaría recibir vuestros comentarios por correo electrónico o en cualquiera de mis perfiles en redes sociales (Twitter, Tumblr, Google+ e Instagram).

Volved la semana que viene, en la que entrevistaré a los colores del clan Mardu.

Hasta entonces, espero que os acordéis de cosas que hicisteis pero no llegaron a ver la luz.

