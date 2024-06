Une partie au format Archenemy consiste à avoir un joueur qui tient le rôle de l'archennemi et qui affronte une équipe de trois joueurs ou plus.

Chaque joueur de l'équipe apporte un deck Magic normal de 60 cartes ou plus. Chaque membre de l'équipe commence avec 20 points de vie.

Le joueur archennemi apporte un deck Magic normal de 60 cartes ou plus. Ce dernier apporte aussi un deck de machination qui doit contenir au moins 20 cartes de machination géantes, et ne doit pas contenir plus de deux exemplaires d'une même carte. L'archennemi débute avec 40 points de vie et joue toujours en premier. De plus, l'archennemi pioche une carte lors de sa première étape de pioche.

À chaque tour, au début de sa première phase principale, l'archennemi révèle la carte au-dessus de son deck de machination et met la machination à exécution. Les machinations peuvent fournir de puissants avantages à l'archennemi, ou entraver les héros. La plupart d'entre elles ont une capacité qui se déclenche immédiatement quand elles sont mises à exécution, après quoi elles sont mises au-dessous du deck de machination. Cependant, certaines machinations portent la mention « continue » : une fois l'une d'entre elles déclenchée, elle reste face visible et active jusqu'à ce qu'une capacité demande son « abandon ». La machination est alors mise au-dessous du deck de machination.

Les autres joueurs jouent leur tour simultanément. Ils jouent leur phase de début ensemble, puis leur phase principale, ensuite ils déclarent leurs attaques en même temps au cours de la phase de combat, et ainsi de suite.

Lorsque l'archennemi déclare ses attaquants, il doit choisir pour chaque attaquant quel joueur (ou planeswalker) cette créature attaquera. Les équipiers déclarent ensuite leurs bloqueurs ensemble, ils peuvent bloquer les attaques destinées à leurs alliés.

Si un des équipiers atteint 0 point de vie et perd la partie, retirez toutes ses cartes du jeu. Le jeu se poursuit jusqu'à ce que l'archennemi perde ou que tous les équipiers aient perdu la partie.

La variante Supervillain Rumble

Au lieu d'avoir un archennemi contre trois joueurs ou plus, cette variante de partie multijoueur voit s'affronter en chacun pour soi trois joueurs ou plus avec un deck de machination chacun.

Dans cette variante, chaque joueur interprète un archennemi avec son propre deck de machination. Chaque joueur commence avec 40 points de vie. Déterminez au hasard quel joueur joue en premier. Au début de la première phase principale de chaque joueur, ce joueur met à exécution une machination de son deck de machination.