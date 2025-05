L'Historique est le format Construit le plus important de MTG Arena et est rempli d'anciennes et de nouvelles cartes Magic. Les cartes uniquement numériques sont légales dans ce format, y compris les versions rééquilibrées de cartes déjà existantes. Mettez au point des stratégies originales, découvrez des synergies extraordinaires et construisez des decks uniques ! L'Historique est un format sans rotation et principalement numérique.

Votre deck doit contenir au moins 60 cartes.

Vous pouvez inclure jusqu'à quinze cartes dans votre réserve, et sept dans un match en 1 partie.

Ne mettez pas plus de quatre exemplaires d'une même carte dans votre deck principal et votre réserve combinés (à l'exception des terrains de base).