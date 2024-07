News / Annonces Premier aperçu de Mornebrune : La Maison de l'horreur Annonces 28 juin 2024 Jubilee Finnegan Osez pénétrer dans Mornebrune ! Le 27 septembre 2024, vous accéderez à un plan rempli de nouvelles créatures terrifiantes et de nouveaux traitements de carte éblouissants au côté d'une équipe composée d'anciens et nouveaux héros ! Préparez-vous grâce à un avant-goût des horreurs qui se cachent dans la Maison et vous réussirez peut-être à vous en sortir en vie… Illustration par : Andrey Kuzinskiy Nashi, le fils de la Planeswalker Tamiyo, a disparu à travers une porte mystérieuse. Il n'y a qu'un indice sur l'endroit où il se trouve : un enregistrement déformé et saccadé, parvenu depuis un nouveau monde terrifiant. Dans cette extension inspirée par les supports d'horreur des années 1980 à nos jours, vous rejoignez le groupe composé de Niko Aris, Tyvar Kell, Zimone Wola, Kaito Shizuki et de la Vagabonde alors qu'ils tentent de survivre dans un plan à nul autre pareil. Illustration par : Aurore Folny Illustration par : Oliver Bernard Illustration par : Ekaterina Burmak Illustration par : Joshua Raphael La Sauveteuse Vagabonde | Illustration par : Anna Pavleeva Au cours de son exploration de la Maison, l'équipe de sauvetage rencontrera de nombreux habitants inquiétants de Mornebrune : l'interprétation moderne d'un plan d'horreur par Magic, qui associe une esthétique effrayante aux mondes épiques que les joueurs connaissent et aiment tant. Mais même dans un plan aussi atroce se trouve toujours une lueur d'espoir. Illustration par : Martin de Diego Sádaba Illustration par : Bryan Sola Surmontez des probabilités impossibles, découvrez de nouvelles entités terrifiantes et survivez jusqu'à l'aube avec vos amis dans Mornebrune : La Maison de l'horreur lors de sa sortie le 27 septembre dans votre magasin de jeux local, chez les revendeurs en ligne comme Amazon et partout où sont vendus les produits Magic: The Gathering. Détails concernant Mornebrune : La Maison de l'horreur Symbole de l'extension DSK

Symbole de l'extension DSC Symbole de l'extension DSC

Symbole de l'extension SPG Symbole de l'extension SPG Code de l'extension Mornebrune : La Maison de l'horreur : DSK Code de l'extension Commander Mornebrune : La Maison de l'horreur : DSC Code de l'extension Invités spéciaux : SPG Légalité : Mornebrune : La Maison de l'horreur est une extension légale en Standard. Les extensions Mornebrune : La Maison de l'horreur Commander (DSC) et Invités spéciaux (SPG) sont légales en Commander, Legacy et Vintage. Les cartes individuelles sont également légales dans les autres formats où elles le sont déjà. Les boosters de jeu Mornebrune : La Maison de l'horreur contiennent des cartes des extensions DSK et SPG. Ces cartes sont jouables dans les événements en Booster Draft et Paquet scellé Mornebrune : La Maison de l'horreur lorsqu'elles proviennent de boosters de jeu. Site Web : Mornebrune : La Maison de l'horreur Vous pouvez précommander Mornebrune : La Maison de l'horreur dès maintenant pour obtenir des cartes promos exclusives et des cadeaux supplémentaires ! Les boosters de jeu, les boosters collector, les decks Commander, les bundles et les bundles Nightmare (plus d'infos à ce sujet bientôt) sont déjà disponibles. Boîte de boosters de jeu Mornebrune : La Maison de l'horreur Boîte de boosters collector Mornebrune : La Maison de l'horreur Faiseuse de miracles (blanc-bleu-noir) Hécatombe (noir-vert) Petite frayeur ! (vert-bleu) Châtiment éternel (noir-rouge) Bundle Mornebrune : La Maison de l'horreur Bundle Nightmare Mornebrune : La Maison de l'horreur Pack d'avant-première Mornebrune : La Maison de l'horreur Les précommandes ne sont pas si terrifiantes sir ça avec Mornebrune Précommandez les boosters de jeu Mornebrune : La Maison de l'horreur à partir d'aujourd'hui (28 juin) et jusqu'au 31 juillet sur Amazon US pour recevoir un code le 27 septembre à échanger contre un protège-cartes MTG Arena sur le thème de Mornebrune. ' * Rendu numérique. Il ne s'agit pas d'une carte réelle.

Conditions : Vous devez acheter des boosters de jeu directement sur Amazon US entre le 28 juin et le 31 juillet. Le code sera envoyé et sera utilisable dès le 27 septembre une fois votre commande expédiée ou finalisée. Les codes sont valides pendant un an (jusqu'au 27 septembre 2025) et ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Consultez les conditions générales supplémentaires ici.

De plus, les magasins de jeux locaux peuvent participer avec la carte promo Buy-a-Box Mornebrune : La Maison de l'horreur ! Dans la limite des stocks disponibles, vous pouvez recevoir une carte promo Buy-a-Box Premium traditionnelle à illustration étendue, avec une illustration exclusive de John Tedrick.

Poupée tressaillante (Promo Buy-a-Box)

Mais ce n'est pas tout, car cette promotion Buy-a-Box va vous donner la chair de poule : en plus de la carte promo, les clients qui achèteront une boîte de boosters de jeu ou de boosters collector scellée Mornebrune : La Maison de l'horreur recevront aussi un booster collector Mornebrune : La Maison de l'horreur.

Remarque : Cette promotion est uniquement réservée aux achats ou aux retraits de produits en magasin.

Vous pouvez aussi célébrer la saison de l'effroi dans votre magasin de jeux local avec une activité d'Halloween Trick or Treat WPN spéciale, des événements d'Open House Commander ou à la MagicCon: Vegas lors du weekend d'Halloween ! Vous en saurez plus à mesure que minuit approche, mais préparez-vous à un événement Magic à nul autre pareil !

Modèle réticent | illustration par : Chris Rallis

Vous avez hâte de vivre une expérience Magic effroyablement amusante ? Nous avons plein d'informations concernant Mornebrune : La Maison de l'horreur à vous partager pour vous préparer à la présentation de l’extension ! Vous pouvez suivre les révélations de la MagicCon: Amsterdam ici sur DailyMTG, comme pour le guide du Planeswalker de Mornebrune. Les aperçus seront dévoilés à partir du 1er septembre, alors soyez prêt à frissonner de plaisir !

Booster Fun Mornebrune : La Maison de l’horreur

Qui a dit que l’horreur n’avait rien de beau ? Avis aux fans de Booster Fun, Mornebrune : La Maison de l'horreur vous promet plein de superbes traitements ! Nous vous en dirons plus lors de la présentation, notamment concernant les artistes invités, les drops Secret Lair et d'autres offres horriblement savoureuses. Mais pour l'instant, découvrez une partie de ce que la Maison vous réserve !

Terrains Manoir pleine illustration

Cette Maison n'est pas un bâtiment ordinaire : il s'agit d'une entité vivante recouvrant tout le plan qui se nourrit des peurs de ses habitants. Ces pièces en mouvement constant sont mises en valeur sur les terrains Manoir pleine illustration de Mornebrune : La Maison de l'horreur. Chacun des terrains de base illustre une partie de la Maison dans sa gloire la plus terrifiante. Vous pouvez trouver ces terrains dans les boosters de jeu et les boosters collector Mornebrune : La Maison de l'horreur.

Plaine (terrain pleine illustration) Île (terrain pleine illustration) Marais (terrain pleine illustration)

Montagne (terrain pleine illustration) Forêt (terrain pleine illustration)

Cartes Double exposition ou Double exposition Premium texturées

Là, un flash d'appareil-photo dans la Maison… Et encore un ! En hommage au genre de la photographie d'horreur, ce traitement spécial apparaît sur certaines cartes de Mornebrune : La Maison de l’horreur. Illustrant les personnages du plan et les forces du mal qu'ils affrontent, vous trouverez ces cartes dans les boosters de jeu et les boosters collector de Mornebrune : La Maison de l’horreur

La Sauveteuse Vagabonde (Double exposition) Toby, apprivoiseur de bestioles (Double exposition)

Mais qu'est-ce donc ? Ces photographies ont une texture étrange et ectoplasmique. Ces cartes double exposition existent aussi en version Premium texturée, leur donnant une profondeur supplémentaire. Vous les trouverez exclusivement dans les boosters collector.

La Sauveteuse Vagabonde (rendu numérique du traitement Double exposition Premium texturé)

C'est presque comme si elles allaient vous sauter dessus ! (Ce ne sera pas le cas, promis.)

Cadre paranormal

On dirait que la caméra que nous avons utilisée pour faire les photos en double exposition est hantée ! Même lorsque les survivants utilisent la technologie pour combattre la Maison, celle-ci peut être retournée contre eux, comme le montrent ces cartes avec cadre paranormal. Avec ses visuels époustouflants et son crépitement statique spécial, vous pouvez trouver ce traitement sur des cartes comme Revenir à l’anormal, accompagné d'un message final mystérieux dans le texte d'ambiance. Vous pouvez trouver ces cartes dans les boosters de jeu et les boosters collector Mornebrune : La Maison de l'horreur.

Revenir à l’anormal (Cadre paranormal) Tronçonneuse (Cadre paranormal)

Reflets monstrueux

Maintenant que l'appareil photo est réparé, occupons-nous de ce monstre derrière vous. Les cartes Reflets monstrueux sont un autre traitement spécial à retrouver dans Mornebrune : La Maison de l’horreur Ces magnifiques illustrations sans bordure mettent en évidence les sujets de l'horreur avec la Maison. Ces traitements peuvent être retrouvés sur des cartes comme l’Effroyeur apocalyptique et la Némésis hurlante.

Effroyeur apocalyptique (Reflets monstrueux) Némésis hurlante (Reflets monstrueux)

Vous pouvez trouver les cartes Reflets monstrueux dans les boosters de jeu et les boosters collector Mornebrune : La Maison de l'horreur.

Japan Showcase

Nous avons la joie d'annoncer une nouveauté Booster Fun : les cartes Japan Showcase. Les cartes Japan Showcase ont des visuels d'artistes et illustrateurs japonais, rendant hommage à des styles artistiques mondialement reconnus et appréciés qu'on retrouve dans les magasins spécialisés japonais. Mais cela va bien au-delà : nous voulons des illustrations différentes de celles que vous avez l'habitude de voir sur les cartes Magic.

Suzerain de Hantebois (rendu numérique Japan Showcase Premium Fracture) Ténacité perpétuelle (Japan Showcase)

Les boosters collector en langue japonaise incluront des versions en japonais des cartes Japan Showcase Premium traditionnelles et Premium Fracture, alors que tous les autres boosters collector des autres langues contiendront des versions en anglais (67 % des paquets que vous ouvrez) ou en japonais (33 %). Les cartes Premium Fracture sont un nouveau type de cartes Premium qui rendent encore plus élégantes des cartes déjà magnifiques !

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'article d'annonce sur Magic.JP !

Invités spéciaux

Des personnages de tout le Multivers se sont rassemblés pour secourir Nashi, nous avons donc fait de même avec des cartes venant de tout l'univers Magic pour les cartes invités spéciaux de cette extension. Jetez un œil à cette version spéciale de Compagnie rassemblée qui vous présente l'équipe de secours.

Compagnie rassemblée (Invités spéciaux)

Ils en jettent, non ? Les cartes Invités spéciaux sont à retrouver dans les boosters de jeu et les boosters collectors.

Les mécaniques de Mornebrune : La Maison de l'horreur

Mornebrune : La Maison de l'horreur déborde de cartes qui vous feront assurément hurler d'excitation. Jetons un coup d'œil sur les nouvelles mécaniques et celles qui font leur retour dans cette extension.

Délire

Peur de rater quelque chose

Cette extension voit le retour de la mécanique du délire. Mécanique qui a fait son apparition dans Ténèbres sur Innistrad, le délire nécessite la présence de quatre cartes ou plus dans votre cimetière. De ce fait, l'extension compte un large éventail de types de cartes pour profiter d'une synergie avec cette capacité.

Pris au piège Ligne ley d’espoir Enregistrement maudit

Comme vu dans Peur de rater quelque chose, cette extension contient des créatures-enchantements, une autre ressource importante pour permettre d’obtenir le nombre de types de cartes nécessaires dans votre cimetière. Nous vous en dirons plus à l'approche de la date de sortie de Mornebrune : La Maison de l'horreur. En parlant d'approche, il y a quelque chose qui rôde dans les environs.

Imminence

Les horreurs de la Maison gagnent vos ennemis ! Avec la mécanique d’imminence, vos adversaires seront atteints par la sensation qu'un horrible monstre se dirige vers eux. Les cartes avec la mécanique imminence peuvent être lancées pour un coût alternatif et elles arrivent avec un nombre défini de marqueurs « temps » sur elles. Ce ne sont pas des créatures lorsqu'elles arrivent au début, et vous devez retirer les marqueurs « temps » à chacun de vos entretiens. Une fois tous les marqueurs « temps » retirés, les permanents deviennent des créatures !

Suzerain de Hantebois

Cartes de pièce

C'est étrange, cette pièce n'était pas ici avant. En fait, il semble que la Maison ait une conscience ! Nous cherchons toujours à savoir pourquoi (et comment) cet endroit change constamment, donc nous vous donnerons cette information à une date plus proche de la présentation. Mais pour l'instant, pourquoi ne pas jeter un œil à ces pièces ?

Illustration par : Carlos Palma Cruchaga

Illustration par : Helge C. Balzer

Le retour du format Archenemy

Dans les decks Commander de l’extension Mornebrune : La Maison de l'horreur, vous ne vous contentez pas d'affronter les horreurs de Mornebrune. Vous pouvez devenir une de ces horreurs avec le retour du format Archenemy. Nous avions sorti notre premier produit Archenemy en 2010, et nous le faisons revenir. Mais cette fois, pour le format Commander !

Je savourerai vos souffrances

Chaque deck Commander contient son propre deck de cartes de machination, vous permettant à vous, ou n'importe lequel de vos amis, de jouer le rôle de l'archennemi.

Le temps se plie à ma volonté

Pour réimaginer le format Archenemy en Commander, nous avons fait quelques ajustements à son fonctionnement. Gavin Verhey a écrit un article fantastique à ce sujet, que vous pouvez lire ici sur DailyMTG. Amusez-vous à devenir le méchant (ou le héros) de vos parties de Commander.

De nouvelles horreurs vous attendent

Merci de vous joindre à nous dans cette aventure dans les couloirs mystérieux de Mornebrune. Nous sommes impatients de vous faire découvrir ce plan où se mêlent horreur et espoir. Vous aurez un meilleur aperçu de l'extension lors de sa présentation le 31 août 2024. Il reste encore plein de secrets à découvrir, alors restez à l'affût ! Vous pouvez précommander l'extension Mornebrune : La Maison de l’horreur dans votre magasin de jeux local, auprès des vendeurs en ligne comme Amazon et là où sont vendus les produits Magic !

Encore une chose avant de vous laisser : il semblerait que nous ayons reçu quelque chose. C'est un appel qui vient de l'intérieur de la Maison !

Dates clés pour Mornebrune : La Maison de l’horreur

Événements d'aperçu Mornebrune : La Maison de l’horreur

L’histoire commence : 26 août

26 août Présentation : 31 août

31 août Aperçus : 31 août

31 août Sortie sur MTG Arena : 24 septembre

24 septembre Sortie de Mornebrune : La Maison de l’horreur : 27 septembre

27 septembre Sortie du Nightmare Bundle : 18 octobre

Événements de jeu Mornebrune : La Maison de l’horreur