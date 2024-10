Qu'il s'agisse de votre premier voyage à travers les plans du Multivers ou que vous soyez un Planeswalker aguerri, vous trouverez quelque chose de spécial dans Fondations de Magic: The Gathering, une compilation de tout ce que Magic a de passionnant et de fantastique. Avec des cartes Magic inédites et des réimpressions populaires, tous les joueurs trouveront leur bonheur dans Fondations. Et comme l'extension sera légale en Standard au moins jusqu'en 2029, vous pourrez profiter de ces cartes pendant de nombreuses années.

Illustration par : PINDURSKI

Si vous souhaitez connaître les détails clés, vous êtes au bon endroit ! Nous vous présentons les quatre choses les plus importantes à savoir pour collectionner Fondations juste ici.

1. Ouvrez vos cartes préférées avec des versions sans bordure.

Fondations offre une plongée dans ce qui rend Magic si incroyable, et nous voulions l'incarner dans ces cartes sans bordure. Des réimpressions emblématiques et une sélection de nouvelles cartes Magic arborent des illustrations uniques avec un cadre sans bordure.

0350_MTGFDN_BrdFaves: Niv-Mizzet, visionnaire

Les cartes sans bordure seront disponibles dans les boosters de jeu et les boosters collector Fondations.

2. Ajoutez un peu de brillant avec les Premium Mana.

Vous voulez agrémenter votre deck d'un peu plus de style ? Alors jetez un œil à ces cartes Premium Mana ! Toutes les cartes rares et rares mythiques sans bordure de Fondations possèdent aussi des versions Premium Mana, où les cinq symboles de mana sont superposés sur la carte sans bordure.

0395_MTGFDN_EclBdFav: Tyran pyrojumeau

Les cartes Premium Mana apparaissent uniquement dans les boosters collector Fondations. Ces cartes sont uniquement disponibles en anglais mais peuvent être trouvées dans les boosters collector de n'importe quelle langue.

3. Les cartes Japan Showcase font leur retour avec Fondations.

Ayant fait sa première apparition dans Mornebrune : la Maison de l'horreur, Japan Showcase est une collection de dix cartes avec un cadre spécial et une illustration réalisée par des artistes et illustrateurs japonais. Censées évoquer l'imagerie emblématique des magasins japonais de loisirs créatifs, ces cartes rendent hommage à une partie intégrale de la communauté de jeu.

0425_MTGFDN_JapanSh: Réfléchir à deux fois

Les cartes Japan Showcase sont exclusives aux boosters collector. Dans les boosters collector vendus en japonais, les cartes Japan Showcase seront toujours en japonais. Dans les boosters collector vendus dans d'autres langues que le japonais, elles seront en anglais les deux tiers du temps, et en japonais un tiers du temps.

4. Les cartes Invités spéciaux rappellent des traitements appréciés.

Les cartes Invités spéciaux sont un moyen unique de mettre en valeur le passé de Magic par le prisme d'une extension donnée. Comme Fondations donne à voir la beauté de Magic dans son ensemble, nous avons capturé cette intention en faisant revenir dix cadres Showcase du passé de Magic.

0082_MTGFDN_SpGsts2: Manipulation temporelle

Les cartes Invités spéciaux sont disponibles dans les boosters de jeu et les boosters collector Fondations.

Fondations de Magic: The Gathering est le moyen idéal de commencer à jouer au premier jeu de cartes à collectionner au monde, ou de mettre la main sur de puissantes cartes pour vos decks. Pour tout savoir de cette extension Magic fondatrice, poursuivez votre lecture !

Détails de Fondations de Magic: The Gathering

Code de l'extension Fondations : FDN

Code de l’extension Jumpstart Fondations : J25

Code de l’extension Invités spéciaux : SPG

Légalité :

Fondations de Magic: The Gathering (FDN) est une extension légale en Standard et restera dans le Standard jusqu’en 2029 au moins.

Les extensions Jumpstart Fondations (J25) et Invités spéciaux (SPG) sont légales en Commander, Legacy et Vintage. Les cartes individuelles sont également légales dans les autres formats où elles le sont déjà.

Les cartes Commander Fondations (FDC) de la collection de démarrage sont légales dans tous les formats où elles sont déjà disponibles et ne sont pas légales en Standard.

Les boosters de jeu Fondations Magic: The Gathering contiennent des cartes de FDN et de SPG. Ces cartes sont jouables dans les événements en Booster Draft et Paquet scellé Fondations de Magic: The Gathering lorsqu'elles proviennent de boosters de jeu.

Précommandez

Les produits Fondations de Magic: The Gathering sont disponibles en précommande dès maintenant et incluent les boosters de jeu, les boosters collector, les boosters Jumpstart, les collections de démarrage et bien plus encore ! Vous pouvez trouver ces incroyables nouveautés auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon, et partout où les produits Magic: The Gathering sont vendus.

Cartes promos pas si solennelles

0729_MTGFDN_BaBPromo: Simulacre solennel

Fondations est dédiée aux cartes fondamentales de Magic, et vous pouvez récupérer une carte emblématique dans votre magasin de jeux local avec cette promo Buy-a-Box. Vous recevrez une carte Solemn Simulacrum Premium traditionnelle à illustration étendue (disponible uniquement en anglais) pour tout achat d'une boîte de boosters de jeu ou de boosters collector Fondations, dans la limite des stocks disponibles. Cette promotion ne s'applique pas aux boîtes de boosters Jumpstart Fondations.

En parlant de cartes fondatrices pour vos decks, vous pouvez aussi recevoir cette carte promo Anneau solaire dans la limite des stocks disponibles pour tout achat d'une boîte de boosters de jeu ou de boosters collector Fondations. Comme pour la promo Simulacre solennel, cette offre ne s'applique pas aux boîtes de boosters Jumpstart Fondations.

Contactez votre magasin de jeux local pour en savoir plus sur ces cartes promos.

Comment commencer à collectionner

S'il s'agit de votre première incursion dans Magic ou que vous souhaitez récupérer des produits pour vos amis et votre famille, Fondations est l'extension qu'il vous faut ! Les joueurs de tout niveau peuvent profiter de Magic avec cette extension.

Boîte d’apprentissage Fondations de Magic: The Gathering

La boîte d'apprentissage est conçue pour être la première expérience de quelqu'un avec Magic. Avec dix decks Jumpstart préparés spécifiquement pour montrer aux nouveaux joueurs comment jouer, elle vous donne tout ce dont vous avez besoin pour apprendre ou enseigner Magic: The Gathering.

Collection de démarrage Fondations de Magic: The Gathering

Une fois que vous aurez appris à jouer, la collection de démarrage vous offrira un excellent moyen de donner un coup de boost à votre collection de sorts. Il s'agit d'une collection de plus de 350 cartes qui met à votre disposition tout le nécessaire pour commencer à construire vos propres decks. Elle inclut même des incontournables du Commander comme l'Anneau solaire et la Tour de commandement, pour vous permettre d'essayer le plus populaire des formats Construits.

Boîte de boosters de jeu Fondations de Magic: The Gathering

Une fois que vous saurez ce qui vous plaît, les boosters de jeu seront le moyen parfait d'obtenir de nouvelles cartes pour vos decks. Ils incluent des cartes de Fondations et vous donnent un avant-goût de ce à quoi vous pouvez vous attendre avec Magic.

Booster Fun Fondations

Fondations célèbre certains des éléments les plus emblématiques de Magic: The Gathering avec des personnages, des sorts et des lieux issus des nombreux plans du jeu. Les cartes Booster Fun accentuent ces éléments, en agrémentant des cartes incroyables d'illustrations fantastiques.

Terrains de personnage

Les Planeswalkers, puissants individus dotés de la capacité d'arpenter le Multivers à leur guise, constituent un pilier de Magic depuis de nombreuses années. Les aventures de ces personnages sont mises à l'honneur sur ces terrains de personnage, des terrains de base qui affichent l'un des cinq Planeswalkers correspondants.

0282_MTGFDN_MbarLnds: Plaine 0285_MTGFDN_MbarLnds: Île 0286_MTGFDN_MbarLnds: Marais 0288_MTGFDN_MbarLnds: Montagne 0291_MTGFDN_MbarLnds: Forêt

Il y a aussi un cycle de terrains de personnage présentant cinq personnages qui ne sont pas des Planeswalkers : Giada, Zimone, Titos, Kellan et Rapine. Ces terrains offrent des vues emblématiques de tout le Multivers et sont un excellent moyen de mettre en valeur vos personnages préférés.

0283_MTGFDN_MbarLnds: Plaine 0284_MTGFDN_MbarLnds: Île 0287_MTGFDN_MbarLnds: Marais 0289_MTGFDN_MbarLnds: Montagne 0290_MTGFDN_MbarLnds: Forêt

Les terrains de personnage se trouvent dans les boosters de jeu et dans les boosters collector. De plus, un exemplaire de chaque terrain de personnage, en versions Planeswalker et non-Planeswalker, est inclus dans la collection de démarrage.

Cartes sans bordure et Premium Mana

Les cartes sans bordure mettent à l'honneur les illustrations emblématiques de Magic, donnant vie à des moments phares du Multivers. Les cinq cartes de planeswalker principales de l'extension possèdent toute des versions sans bordure, tout comme certaines autres cartes de l'extension principale. Ces cartes sans bordure se trouvent dans les boosters de jeu et dans les boosters collector.

0294_MTGFDN_BrdFaves: Arahbo, le premier croc 0322_MTGFDN_BrdFaves: Arène phyrexiane

De plus, chaque carte rare ou rare mythique sans bordure de Fondations possède une version Premium Mana ! Ces cartes présentent un motif Premium spécial des cinq symboles de mana estampillé sur elles, qui leur octroie ce prestige dont seul Magic a le secret.

0395_MTGFDN_EclBdFav: Tyran pyrojumeau

Les cartes Premium Mana apparaissent uniquement dans les boosters collector Fondations. Ces cartes sont uniquement disponibles en anglais mais peuvent être trouvées dans les boosters collector de n'importe quelle langue.

Invités spéciaux

Les cartes Invités spéciaux rassemblent des pans du Multivers, avec des illustrations et des textes d'ambiances sur la thématique de leur extension. Pour une extension telle que Fondations, nous ne pouvions donc pas nous contenter de mettre un seul style ou un seul plan à l'honneur. Nous voulions représenter fidèlement le Multivers et piocher dans notre réserve de traitements Showcase populaires du passé.

0082_MTGFDN_SpGsts2: Manipulation temporelle

Les cartes Invités spéciaux non-Premium apparaissent dans les boosters de jeu, tandis que les cartes Invités spéciaux Premium traditionnelles apparaissent dans les boosters collector.

Japan Showcase

Japan Showcase prend dix cartes de Fondations et leur offre des cadres spéciaux et des illustrations réalisées par des artistes et illustrateurs japonais. Ces cartes rendent hommage aux magasins japonais de loisirs créatifs, et au rôle vital qu'ils ont pour le jeu. Pour cette extension, nous mettons à l'honneur des réimpressions et des cartes Magic inédites : les populaires Elfes de Llanowar et le puissant Tyran pyrojumeau ont droit à un traitement Japan Showcase.

0429_MTGFDN_JapanSh: Elfes de Llanowar 0427_MTGFDN_JapanSh: Tyran pyrojumeau

Les cartes Japan Showcase sont exclusives aux boosters collector. Dans les boosters collector vendus en japonais, les cartes Japan Showcase seront toujours en japonais. Dans les boosters collector vendus dans d'autres langues que le japonais, elles seront en anglais les deux tiers du temps, et en japonais un tiers du temps.

Cartes anime

Vous trouvez une carte avec une illustration anime dans chaque booster Jumpstart Fondations Ce traitement est disponible pour des cartes de personnages nouveaux comme anciens, et offre une touche anime à vos parties de Jumpstart. 51 cartes à illustration anime différentes peuvent être trouvées dans les boosters Jumpstart Fondations.

Il y a 27 cartes anime inédites dans Magic, qui sont toutes des créatures légendaires. Chacune propose une illustration épique réalisée par un artiste japonais et est parfaite pour prendre la tête de votre prochain deck Commander.

Une carte avec une illustration anime apparaît dans chaque booster Jumpstart Fondations. Veuillez noter que les cartes anime ne sont pas incluses dans les boosters Jumpstart de la boîte d'apprentissage.

Guide produit

Boosters de jeu

Boîte de boosters de jeu Fondations de Magic: The Gathering

Contenu d’un booster de jeu :