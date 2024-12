Code de l'extension Innistrad Remastered : INR

Légalité :

Les cartes Innistrad Remastered (INR) sont légales dans les autres formats où elles le sont déjà.

Site Web : Innistrad Remastered

Explorez Innistrad avec les événements d'aperçu et les précommandes

0492_MTGINR_Promo: Deadeye Navigator

Vous voulez prendre une longueur d'avance sur vos proies et découvrir Innistrad Remastered avant tout le monde ? Vous pouvez jouer avec les cartes de cette extension en avance lors des événements d'aperçu WPN Premium du 17 au 23 janvier. L'extension sera disponible partout dans le monde le 24 janvier 2025, et vous pourrez la découvrir avec vos amis lors de la Launch Party de votre magasin de jeux local ! Les personnes qui participeront aux événements d'aperçu et/ou aux Launch Parties du WPN recevront une carte promo Navigateur morne-œil Premium à cadre rétro, dans la limite des stocks disponibles. Pour en savoir plus, contactez votre magasin de jeux local !

Vous pouvez précommander les boosters de jeu et les boosters collector Innistrad Remastered dansvotre magasin de jeux local, auprès de revendeurs en ligne comme Amazon, et partout où les produits Magic: The Gathering sont vendus.

Les traitements Booster Fun d'Innistrad Remastered

Nous savons que les fans de Magic adorent le plan d'Innistrad, et nous voulions leur rendre hommage avec toutes sortes de traitements exceptionnels, des cartes Premium éblouissantes, et des cartes qui vous feront froid dans le dos. Voici ce que vous pourrez voir dans Innistrad Remastered.

Cartes sans bordure et cartes Affiche de film

0301_MTGINR_BrdlsFav: Thraben Inspector

Les cartes sans bordure s'échappent du cadre traditionnel de la carte pour que l'illustration soit vraiment mise en valeur. Avec de toutes nouvelles illustrations qui montrent toute la beauté et la terreur de ce plan gothique, ces traitements sont un excellent moyen d'afficher vos cartes préférées. Ce traitement est présent sur 4 cartes courantes, 2 inhabituelles, 16 rares et 3 rares mythiques de l'extension.

Ces cartes sans bordure se trouvent dans les boosters de jeu et dans les boosters collector Innistrad Remastered.

0481_MTGINR_Movie: Emrakul, the Promised End

Lumière, caméra, action ! Les cartes Affiche de film confèrent un style spécial à 10 cartes rares et rares mythiques de l'extension. Ce traitement transforme vos cartes préférées en véritables films d'horreur, et donne un aperçu de ce à quoi pourraient ressembler les débuts d'Emrakul sur le grand écran.

Il existe 10 cartes Affiche de film, et elles se trouvent uniquement dans les boosters collector Innistrad Remastered.

Les traitements Showcase Équinoxe et Crocs font leur retour

0325a_MTGINR_Harvest: Huntmaster of the Fells 0326_MTGINR_Fang: Blood Artist

Les extensions Innistrad : chasse de minuit et Innistrad : noce écarlate ont été les premières à présenter respectivement les traitements Showcase Équinoxe et Crocs. Ceux-ci ont contribué à capturer le mystère et la théâtralité du plan, nous savions donc que nous devions les faire revenir. Les cartes arborant les traitements Showcase Équinoxe et Crocs font leur retour dans Innistrad Remastered, et apparaîtront sur des cartes n'ayant encore jamais reçu ce traitement.

Le traitement Showcase Équinoxe apparaît sur 1 carte inhabituelle, 1 rare et 1 rare mythique, tandis que le traitement Showcase Crocs apparaît sur 1 carte inhabituelle et 2 rares mythiques. Vous trouverez des cartes arborant les traitements Showcase Équinoxe et Crocs dans les boosters de jeu et les boosters collector Innistrad Remastered.

Cartes à cadre rétro et cartes recto-verso

0449a_MTGINR_RetroDFC: Archangel Avacyn 0387_MTGINR_Retro: The Meathook Massacre

Les cartes à cadre rétro font leur retour et, cette fois, elles confèrent un look vintage du plus bel effet à Innistrad. Plus de 120 cartes de l'extension disposent de versions à cadre rétro, allant de cartes courantes comme Réfléchir à deux fois à des rares mythiques comme Le massacre au croc de boucher ! Par ailleurs, cette extension possède les premières cartes recto-verso à cadre rétro, où le cadre rétro est présent sur les deux côtés de la carte. Cette extension compte 35 cartes courantes, 76 inhabituelles, 24 rares et 12 rares mythiques à cadre rétro.

0478_MTGINR_RetOnly: Snapcaster Mage

De plus, 5 cartes rares mythiques, comme le Mage lancevif, apparaissent uniquement avec un cadre rétro. Innistrad et les cadres rétro forment un duo qui fait froid dans le dos !

Ces cartes à cadre rétro se trouvent dans les boosters de jeu et dans les boosters collector Innistrad Remastered. Vous trouverez une carte à cadre rétro dans tous les boosters de jeu et boosters collector, tandis que les cartes à cadre rétro Premium apparaissent uniquement dans les boosters collector Innistrad Remastered.

Edgar Markov est sous les feux de la rampe

0234_MTGINR_Main: Edgar Markov 0428_MTGINR_Retro: Edgar Markov

Innistrad Remastered tient son rôle principal, ou plutôt son vampire principal : Edgar Markov. Edgar Markov, qui apparaît pour la première fois dans des boosters, existe en quatre versions différentes dans l'extension. L'illustration classique d'Edgar apparaît sur les versions standard et à cadre rétro de la carte.

0328_MTGINR_Fang: Edgar Markov

Vous cherchez quelque chose qui rappelle davantage les vampires ! Alors, la carte Edgar Markov avec le traitement Showcase Crocs est faite pour vous ! Elle arbore une nouvelle illustration qui met en avant l'ancêtre des vampires d'Innistrad.

Les versions standard, à cadre rétro et Showcase Crocs d'Edgar Markov se trouvent dans les boosters de jeu et les boosters collector Innistrad Remastered.

0491_MTGINR_Headline: Edgar Markov

Rendu numérique. Il ne s'agit pas d'une carte réelle.

Pour les srânes fans les plus dévoués d'Edgar Markov, le traitement Affiche de film sérialisé fait monter l'adrénaline à la vue de ce chevalier vampire. Disponibles avec un traitement Premium double arc-en-ciel et Affiche de film, chacun des 500 exemplaires de cette carte possède un numéro de série unique.

Les cartes Affiche de film sérialisées d'Edgar Markov se trouvent uniquement dans les boosters collector Innistrad Remastered. Ces cartes sont uniquement disponibles en anglais dans les boosters collector de n'importe quelle langue. Les versions Edgar Markov non sérialisées sont mécaniquement identiques à leurs versions sérialisées. Consultez l’emballage du produit pour plus de détails. Les images sont des rendus numériques, il ne s'agit pas de cartes réelles.

Vue d'ensemble des produits Innistrad Remastered

Boosters de jeu

Boîte de boosters de jeu Innistrad Remastered

Chaque booster de jeu contient ce qui suit :

14 cartes Magic: The Gathering 5 cartes courantes à une face 1 carte courante recto-verso 3 cartes inhabituelles Vous avez 0,6 % de chances de trouver une carte inhabituelle à traitement Équinoxe ici ou dans l'emplacement de joker. 1 joker de n’importe quelle rareté Vous avez 3 % de chances de trouver une carte courante sans bordure. Vous avez 0,7 % de chances de trouver une carte inhabituelle sans bordure. Vous avez 0,3 % de chances de trouver une carte inhabituelle Showcase Crocs. 1 carte rare ou rare mythique Vous avez 2,8 % de chances de trouver une carte rare Booster Fun ici ou dans l'emplacement de joker. Vous avez 0,5 % de chances de trouver une carte rare mythique Booster Fun ici ou dans l'emplacement de joker. 1 carte à cadre rétro de n'importe quelle rareté 1 carte Premium traditionnelle de n'importe quelle rareté Vous avez 2,7 % de chances de trouver une carte courante Booster Fun Premium traditionnelle. Vous avez 0,1 % de chances de trouver une carte inhabituelle Booster Fun Premium traditionnelle. Vous avez 0,9 % de chances de trouver une carte rare Booster Fun Premium traditionnelle. Vous avez 0,1 % de chances de trouver une carte rare mythique Booster Fun Premium traditionnelle. Exclut les cartes à cadre rétro 1 terrain de base (20 % de chances de trouver un terrain de base Premium traditionnel)

1 carte de jeton ou carte d'illustration

Veuillez noter qu'un petit nombre de boosters de jeu Innistrad Remastered en anglais contiennent une carte recto-verso dépareillée. Ces cartes peuvent être jouées comme si elles étaient mécaniquement identiques à leur recto. Vous ne pouvez pas jouer la face dépareillée d'une carte recto-verso dépareillée. Elles ne représentent ni des impressions mécaniquement uniques ni des traitements Booster Fun uniques.

Boosters collector

Boîte de boosters collector Innistrad Remastered

Chaque booster collector contient ce qui suit :

15 cartes Magic: The Gathering 4 cartes courantes Premium traditionnelles 3 cartes inhabituelles Premium traditionnelles 1 terrain de base à cadre rétro Premium traditionnel 2 cartes courantes ou inhabituelles Booster Fun non-Premium Les traitements Booster Fun incluent les cartes à cadre rétro, les cartes Showcase Crocs, les cartes Showcase Équinoxe et les cartes sans bordure. Chaque emplacement a 44,3 % de chances de contenir une carte courante à cadre rétro. Chaque emplacement a 48,1 % de chances de contenir une carte inhabituelle à cadre rétro. Un emplacement a 5,1 % de chances de contenir une carte courante Booster Fun différente. Un emplacement a 2,5 % de chances de contenir une carte inhabituelle Booster Fun différente. Un emplacement contiendra une carte à cadre rétro à coup sûr. 1 carte courante ou inhabituelle Booster Fun Premium traditionnelle La répartition est identique à celle des traitements Booster Fun ci-dessus. 1 carte rare (86,2 %) ou rare mythique (13,8 %) à traitement par défaut Premium traditionnelle 2 cartes rares ou rares mythiques Booster Fun non-Premium Chaque emplacement a 8,7 % de chances de contenir une carte Affiche de film non-Premium. Chaque emplacement peut contenir une carte rare (41,7 %) ou rare mythique (14,8 %) à cadre rétro. Chaque emplacement peut contenir une carte rare (29,6 %) ou rare mythique (5,2 %) Booster Fun différente. 1 carte rare ou rare mythique Booster Fun Premium traditionnelle Vous avez 10 % de chances de trouver une carte Affiche de film Premium traditionnelle. Cette carte est remplacée par une carte Edgar Markov Affiche de film Premium double arc-en-ciel sérialisée dans moins d'1 % des boosters collector. Vous avez 41,1 % de chances de trouver une carte rare à cadre rétro Premium traditionnelle. Vous avez 14,6 % de chances de trouver une carte rare mythique à cadre rétro Premium traditionnelle. Vous avez 29,2 % de chances de trouver une carte rare sans bordure, Showcase Équinoxe ou Showcase Crocs. Vous avez 5,1 % de chances de trouver une carte rare mythique sans bordure, Showcase Équinoxe ou Showcase Crocs.

1 jeton recto-verso Premium traditionnel

La nuit tombe... et Innistrad Remastered émerge !

Préparez-vous pour la peur de votre vie avec Innistrad Remastered ! Cette extension regorge de cartes issues de l'histoire de ce plan et est idéale pour les fans de vampires, les gardiens de loups-garous ou les nécromanciens zombifiés de votre entourage. L'extension sortira partout dans le monde le 24 janvier 2025, et vous pouvez précommander les boosters de jeu et les boosters collector Innistrad Remastered dès maintenant dansvotre magasin de jeux local, auprès de revendeurs en ligne comme Amazon, et partout où les produits Magic: The Gathering sont vendus.