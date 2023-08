Wizards of the Coast

Nous avons commencé à fêter le 30e anniversaire de Magic l'année dernière et nous poursuivrons les célébrations avec notre événement majeur final de l'année lors de la MagicCon: Las Vegas. Mais il y a un moment en particulier au cours duquel nous souhaitions célébrer Magic avec vous : la plus grande et plus ancienne convention de jeu sur table en Amérique du Nord, la Gen Con !

En plus des cosplays et des parties entre amis, nous avions envie de faire quelque chose de spectaculaire que nous faisons rarement : nous plonger en profondeur dans l'avenir de Magic. Nous sommes ravis de pouvoir en dévoiler plus sur le reste de notre programme pour 2023 aux fans de jeu sur table rassemblés à Indianapolis, et même de partager des aperçus pour 2024, 2025 et plus encore.

Notre table ronde des 30 ans de Magic est désormais accessible à tous :

De plus, comme annoncé lors de la Gen Con, les fans de Magic prêts à se plonger dans cet univers ou à en revisiter les moments épiques peuvent emmener nos histoires les plus récentes partout avec eux grâce à la collection numérique complète de l'arc phyrexian.

Des rencontres féroces sur Kaldheim à un Multivers commençant à peine à se reconstruire, la dernière histoire de Magic est disponible aujourd'hui pour les fans aux formats e-pub et PDF :

Revenez le 8 août pour le lancement de notre prochain arc narratif Magic : Les friches d'Eldraine.

Nous remercions à nouveau les fans, les amis et tous les participants de la Gen Con. À bientôt, pour la MagicCon: Las Vegas du 22 au 24 septembre !