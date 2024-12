Note de l'éditeur : les détails du booster du jeu et de la carte de présentation ont été mis à jour.

La ville de Ghirapur est en effervescence, alors que les moteurs rugissent et les pilotes se préparent pour l'événement de toute une vie. Vous pourrez participer aux festivités le 14 février 2025, avec la sortie d'Aetherdrift ! Alors que nous lançons une année qui s'annonce mémorable en matière d'extensions légales en Standard, vous pourrez suivre Chandra Nalaàr et le Grand Prix de Ghirapur, une course sur trois plans pour une récompense bouleversante.

Illustration par : Svetlin Velinov

Prenez le volant et écrasez la pédale de vitesse aux côtés de l'une des dix écuries de course différentes, chacune disposant de ses stratégies accrocheuses (et parfois contraires aux règles). Ce jeu est une course de vitesse (et aussi Magic: The Gathering), alors voyez si vous pouvez faire franchir la ligne d'arrivée à votre deck et remporter la récompense du Grand Prix de Ghirapur.

La course commencera le 13 janvier 2025, avec la sortie de l'histoire d'Aetherdrift sur DailyMTG. Lorsque vous aurez lu l'histoire, vous pourrez découvrir l'action effrénée par vous-même dès la sortie de l'extension le 14 février 2025, ou lors des événements d'Avant-première de votre magasin de jeux local, à partir du 7 février. Nous révélerons plus d'informations concernant l'extension dans le futur, mais pour le moment, voici un premier aperçu d'Aetherdrift.

Informations concernant Aetherdrift

Code de l'extension Aetherdrift : DFT

Code de l'extension Commander Aetherdrift : DRC

Code de l’extension Invités spéciaux : SPG

Légalité :

L'extension Aetherdrift (DFT) est légale en Standard.

(DFT) est légale en Standard. Les extensions Commander Aetherdrift (DRC) et Invités spéciaux (SPG) sont légales en Commander, Legacy et Vintage. Les cartes individuelles sont également légales dans les autres formats où elles le sont déjà.

(DRC) et (SPG) sont légales en Commander, Legacy et Vintage. Les cartes individuelles sont également légales dans les autres formats où elles le sont déjà. Les boosters de jeu Aetherdrift contiennent des cartes de DFT et SPG. Ces cartes sont jouables dans les événements en Booster Draft et Paquet scellé Aetherdrift lorsqu'elles proviennent de boosters de jeu.

Site Web : Aetherdrift

Hashtag : #MTGAetherdrift

Les prix conseillés pour Aetherdrift seront les suivants :

Booster de jeu : 5,49 $

Booster collector : 24,99 $

Deck Commander : 44,99 $

Bundle : 53,99 $

Bundle Finish Line : 79,99 $

Dates clés :

The Magic Story Podcast: Racing into Aetherdrift : 10 janvier

: 10 janvier Histoire d'Aetherdrift : du 13 au 20 janvier

: du 13 au 20 janvier Présentation et aperçus : 21 janvier

21 janvier Visuels complets des cartes : 31 janvier

: 31 janvier Événements d'Avant-première Aetherdrift : du 7 au 13 février

: du 7 au 13 février Sortie sur MTG Arena : 11 février

: 11 février Sortie sur table : 14 février

: 14 février Événements Magic Academy : du 14 février au 3 avril

: du 14 février au 3 avril Standard Showdown : du 14 février a 3 avril

: du 14 février a 3 avril Commander Party, round 1 : du 21 au 27 février

: du 21 au 27 février Championnat en magasin Aetherdrift : du 8 au 30 mars

: du 8 au 30 mars Commander Party, round 2 : du 14 au 20 mars

Prenez une longueur d'avance avec les précommandes

Tout le monde trouvera son bonheur avec Aetherdrift, quelle que soit votre vitesse de course. Avec les boosters de jeu classiques, les boosters collector et les bundles, il existe bien des manières de découvrir cette extension. Si vous souhaitez faire crisser vos pneus lors de votre prochain événement Commander, les decks Commander Énergie vivante et Puissance éternelle sont un ajout exceptionnel à votre garage.

Pour ajouter un peu de strass et paillettes à votre bécane, le Bundle Finish Line vous permet de découvrir Aetherdrift dans toute sa gloire effrénée. Nous vous communiquerons davantage d'informations dans le futur, ainsi que la carte promo Buy-a-Box et l'extension, mais cela vaut le coup d'attendre, croyez-nous.

Vous pouvez précommander les produits Aetherdrift maintenant dans votre magasin de jeux local, auprès de revendeurs en ligne comme Amazon, et partout où sont vendus les produits Magic.

Encouragez Chandra dans l'histoire d'Aetherdrift

« Quelqu'un se souviendra de moi, se dit-elle. Quelqu'un saura que j'avais raison. Et quand ils trouveront l'Étincelle Éthérique, mon étincelle, ils en feront quelque chose d'extraordinaire »

—« The Dashing and the Desperate », K. Arsenault Rivera

La récompense du Grand Prix de Ghirapur est à couper le souffle : l'Étincelle Éthérique, un appareil théoriquement capable d'exploiter le pouvoir de l'étincelle d'un Planeswalker. Si Chandra veut la remporter pour sa partenaire, Nissa, elle va devoir affronter les meilleurs pilotes lors de cette course sur Muraganda, Amonkhet et son monde natal d'Avishkar.

Illustration par : Elle Kurtz

Nous avons abordé les raisons ayant mené au changement de nom d'Avishkar, dans l'univers et en dehors, sur WeeklyMTG et dans cet article. Si vous voulez en apprendre davantage sur le Grand Prix de Ghirapur, son histoire, et les événements actuels du plan, n'hésitez pas à consulter le Guide du Planeswalker d'Aetherdrift. Nous sommes impatients de partager ces visions audacieuses de certains des plans plus populaires de Magic avec vous, et nous avons hâte de vous voir sur le bitume !

Le premier épisode de l'histoire d'Aetherdrift sortira le 13 janvier 2025, ici même, sur DailyMTG. Si vous voulez ajouter un peu plus d'essence à votre moteur d'histoire, écoutez The Magic Story Podcast le 10 janvier prochain, date à laquelle ils recevront Miguel Lopez, concepteur du jeu et fan inconditionnel d'Aetherdrift pour parler de l'extension.

Détails sur les produits Aetherdrift

Boosters de jeu

Boîte de boosters de jeu Aetherdrift

Les boîtes de boosters de jeu contiennent chacune un booster de présentation contenant 1 des 10 terrains de base Premium Première place pleine illustration et 1 des 127 cartes Premium Première place. (Nous vous en dirons bientôt plus sur ces cartes !) Veuillez noter qu'à compter d'Aetherdrift, les boîtes de booster de jeu contiendront 30 boosters de jeu.

Chaque booster de jeu contient :

14 cartes Magic: The Gathering 6 à 9 cartes courantes 3 à 5 cartes inhabituelles 1 à 4 cartes rares ou rares mythiques 1 carte Premium traditionnelle de n'importe quelle rareté

1 jeton non-Premium ou carte d'illustration

Boosters collector

Boîte de boosters collector Aetherdrift

Les boîtes de boosters collector Aetherdrift contiennent 12 boosters collector et une carte de présentation Premium Première place.

Chaque booster collector contient :

15 cartes Magic: The Gathering 10 à 12 cartes Premium traditionnelles Inclut 5 cartes de rareté rare ou supérieure, 3 à 5 inhabituelles, 4 à 6 courantes et 1 terrain Une carte Tête d'affiche dans moins de 1 % des boosters

1 jeton recto-verso Premium traditionnel

Decks Commander

Énergie vivante (vert-bleu-rouge) Puissance éternelle (blanc-bleu-noir)

Chaque deck Commander contient :

1 deck Commander de 100 cartes prêt à jouer qui renferme : 1 carte de commandant principal sans bordure Premium traditionnelle 1 carte de commandant secondaire sans bordure Premium traditionnelle

10 jetons recto-verso

1 booster collector échantillon

1 fiche de référence

1 boîte de deck

Bundle

Bundle Aetherdrift

Chaque bundle Aetherdrift contient les produits suivants :

9 boosters de jeu Aetherdrift

1 carte Premium traditionnelle à illustration alternative

40 terrains de base

2 fiches de référence

1 dé Spindown

1 boîte de rangement de cartesAetherdrift

Bundle Ligne d'arrivée

Bundle Aetherdrift Finish Line

Qu'est-ce qui se cache dans ce prix digne des meilleurs ? Nous révélerons plus d'informations à ce sujet dans le futur mais, pour le moment, voici ce à quoi vous pouvez vous attendre :

6 boosters de jeu Aetherdrift

2 boosters collector Aetherdrift

20 terrains de base Inclut 15 terrains de base Premium traditionnels Inclut 5 terrains de base Premium traditionnels Première place

3 cartes promos du Bundle Finish Line Chacune d'entre elles est une carte Premium traditionnelle à illustration étendue et arborant une nouvelle illustration.

1 carte de présentation Première place

5 autocollants

1 dé Spindown géant

1 boîte de rangement de cartes Aetherdrift

Pack d'avant-première

Pack d'Avant-première Aetherdrift

Voici le contenu de chaque Pack d'avant-première :

6 boosters de jeu Aetherdrift

1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle avec un tampon marquant l'année

1 carte d'aide

1 boîte de deck

1 dé Spindown (parmi cinq variantes de couleur possibles)

Vous pensez avoir le niveau pour gagner ? Vous pourrez mettre vos compétences à l'épreuve sur la piste quand Aetherdrift sortira le 14 février 2025. Vous pouvez d'ores et déjà précommander l'extension auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon et partout où se vend Magic. Et n'oubliez pas : roulez à tombeau ouvert, mais ne le fermez pas.