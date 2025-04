Ces dernières semaines, nous avons présenté toutes les nouvelles cartes palpitantes, les superbes traitements Booster Fun et les histoires épiques de Tarkir : la tempête des dragons. Mais si vous découvrez Magic, vous vous demandez probablement par où commencer. Fondations de Magic: The Gathering est le produit dédié aux nouveaux joueurs, mais Tarkir : la tempête des dragons parle de dragons, et personne ne peut résister à un dragon. Alors, par où devriez-vous commencer ?

Booster de jeu Tarkir : la tempête des dragons Booster de jeu Fondations

Bonne nouvelle : ces deux produits sont d'excellents moyens de commencer à jouer à Magic. Et mieux encore : ces produits sont excellents quand vous les combinez ! Vous pouvez combiner vos cartes Fondations et Tarkir : la tempête des dragons pour construire de nouveaux decks, essayer des stratégies novatrices, et jouer à Magic comme bon vous semble.

Nous vous avons concocté un petit guide, qui explique comment combiner les produits Fondations et Tarkir : la tempête des dragons, juste ici. Il vous aidera à vous préparer pour la sortie prochaine de l'extension le 11 avril 2025. L'extension est disponible à la précommande dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.

Apprenez à jouer avec Fondations et Tarkir : la tempête des dragons

L'un des aspects principaux de Fondations réside dans sa gamme de produits dédiés aux nouveaux joueurs. Ceux-ci sont conçus pour vous apprendre à jouer à Magic grâce à des mécaniques simples et abordables, et vous présenter progressivement tous les aspects palpitants du jeu. Mais ce ne sont pas que de simples didacticiels, ce sont des éléments de l'immense écosystème Magic que vous pouvez combiner avec votre collection globale.

Boîte d’apprentissage Fondations de Magic: The Gathering

La boîte d'apprentissage Fondations inclut un didacticiel pas à pas, tour par tour. Ensuite, vous pouvez combiner les 10 decks Jumpstart thématiques de la boîte d'apprentissage, ce qui permet d'essayer toutes sortes de stratégies révolutionnaires. L'un de ces decks Jumpstart, Fournaise, contient des cartes qui gagnent en puissance à mesure que vous jouez des dragons. C'est l'une des leçons principales que vous enseignera la boîte d'apprentissage : les types de créatures ont une synergie entre eux, quelque chose que les nombreuses cartes de types Dragon perpétue dans Tarkir : la tempête des dragons.

Une fois que vous aurez appris comment jouer, il est temps de construire votre propre deck. La collection de démarrage Fondations inclut 387 cartes issues de toute l'histoire de Magic. Cette sélection de cartes a été conçue pour vous montrer toutes les options que vous propose Magic, et vous donner tous les outils nécessaires pour construire un deck. Elle perpétue même le thème draconique de la boîte d'apprentissage, avec des cartes comme Lathliss, reine des dragons .

En combinant vos cartes préférées de Tarkir : la tempête des dragons avec les incontournables de la gamme de produits Fondations, vous serez en bonne voie pour construire votre propre deck. Et si vous voulez en savoir plus sur la construction de decks, allez voir certains des événements à venir dans votre magasin de jeux local !

Apprenez et jouez en magasin avec Tarkir : la tempête des dragons

Dans le cadre de la sortie de Tarkir : la tempête des dragons, les magasins WPN participants organiseront plusieurs événements idéaux pour les nouveaux joueurs. Pour une liste complète des lieux où jouer à Tarkir : la tempête des dragons, consultez cet article dédié. Mais pour le moment, en voici un aperçu.

Événements d'Avant-première Tarkir : la tempête des dragons (du 4 au 10 avril)

Pack d'avant-première

Tarkir : la tempête des dragons

(Abzan) Pack d'avant-première

Tarkir : la tempête des dragons

(Jeskaï) Pack d'avant-première

Tarkir : la tempête des dragons

(Sultaï)

Pack d'avant-première

Tarkir : la tempête des dragons

(Mardu) Pack d'avant-première

Tarkir : la tempête des dragons

(Temur)

Vous voulez être parmi les premiers à jouer avec les nouvelles cartes de dragon de Tarkir : la tempête des dragons ? Alors, rendez-vous aux événements d'Avant-première de votre magasin de jeux local ! Vous y construirez un deck à partir de cinq boosters de jeu et d'un booster d'Avant-première de clan pour affronter d'autres joueurs de Magic. Si vous voulez savoir comment participer à une Avant-première, consultez notre Guide de l'Avant-première Tarkir : la tempête des dragons.

Magic Academy avec Tarkir : la tempête des dragons (du 11 avril au 5 juin)

Magic Academy est la meilleure façon d’apprendre à jouer au meilleur jeu de cartes à collectionner de stratégie au monde, et vous pouvez le faire dans votre magasin de jeux local. Vous apprendrez les bases du jeu aux événements Learn to Play, puis vous construirez votre propre deck aux événements Deck Building. Ces événements peuvent être organisés avec des produits Fondations, Tarkir : la tempête des dragons, ou les deux !

Les joueurs achetant un produit d'initiation pendant les événements Magic Academy recevront une carte promo Butin du dragon Premium traditionnelle à cadre rétro, dans la limite des stocks disponibles. Contactez votre magasin de jeux local pour tous les détails concernant leurs événements Magic Academy.

Les decks Commander Tarkir : la tempête des dragons sont encore meilleurs avec Fondations

Armure des Abzans

(blanc-noir-vert) Assaut des Jeskaï

(blanc-rouge-bleu) Sultaï ressuscités

(noir-bleu-vert)

Déferlement des Mardu

(rouge-blanc-noir) Rugissement des Temur

(vert-bleu-rouge)

Tarkir : la tempête des dragons comporte cinq decks Commander prêts à jouer, qui sont un bon moyen de commencer à jouer au format le plus populaire de Magic. Comme tous les produits Magic, vous pouvez ajouter des cartes de votre collection à ces decks Commander. Prenez le commandement de votre deck et essayez d'y ajouter des cartes de Fondations.

0010_MTGTDM_CommBord: Zurgo Stormrender 0200_MTGFDN_MainRep: Goblin Surprise

Chaque deck Commander possède sa propre stratégie qui donne vie à l'un des cinq clans de Tarkir. Par exemple, Déferlement des Mardu vous encourage à jouer de manière agressive et à créer beaucoup de jetons de créature. La Surprise gobeline de Fondations (qui représente les gobelins de Tarkir) peut créer des jetons Gobelin ou renforcer vos créatures pendant un tour, ce qui en fait un ajout polyvalent et thématique.

0009_MTGTDM_CommBord: Ureni of the Unwritten 0097_MTGFDN_MainNew: Twinflame Tyrant

Mais peut-être que la partie « dragon » de Tarkir : la tempête des dragons vous intéresse davantage. Le commandant secondaire du deck Rugissement des Temur, Uréni des Imprévisibles , est conçu pour mener un deck Commander Dragon typique. Fondations contient beaucoup de dragons qui peuvent intégrer ce deck, mais si vous cherchez le nec plus ultra, vous ne devriez pas vous tromper avec le Tyran pyrojumeau . Mettez-le sur le champ de bataille avec Uréni et infligez deux fois plus de blessures. Ne serait-ce pas un peu excessif ? Peut-être. Est-ce génial ? Bien sûr.

Prenez votre envol et commencez à jouer à Magic

Que vous appreniez à jouer avec Ajani, meneur de la bande ou Elspeth, tueuse de tempêtes , il n'y a jamais eu de meilleur moment pour se mettre à Magic. Vous pouvez jouer à Magic lors des événements Tarkir : la tempête des dragons, qui auront lieu du 4 au 10 avril dans les magasins de jeux participants.

Tarkir : la tempête des dragons sortira dans le monde entier le 11 avril 2025. Les produits de l'extension, ainsi que les produits Fondations abordés ici, sont disponibles auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon, et partout où les produits Magic: The Gathering sont vendus.