Retournez sur le plan de Tarkir et rejoignez l'un des cinq clans dans Tarkir : la tempête des dragons ! Nous avons récemment terminé les aperçus de cette extension aux proportions draconiques, et elle s'annonce comme un retour naturel dans l'un des décors les plus appréciés de Magic. Si vous cherchez à lancer d'immenses dragons et à assembler des armées de valeureux guerriers, quoi de mieux pour commencer que les événements d'Avant-première Tarkir : la tempête des dragons de votre magasin de jeux local.

Les événements d'Avant-première sont une façon amicale et sans enjeu d'obtenir un premier aperçu d'une nouvelle extension de Magic. Ils sont généralement organisés au format Paquet scellé, où vous construisez un deck à partir du contenu d'un Pack d'avant-première et d'un certain nombre de terrains de base. Tarkir : la tempête des dragons ajoute une petite surprise, que nous aborderons un peu plus loin.

Lorsque vous vous inscrivez à un événement d'Avant-première Tarkir : la tempête des dragons, vous recevrez l'un des cinq Packs d'avant-première différents. Chaque Pack d'avant-première Tarkir : la tempête des dragons contient :

5 boosters de jeu Tarkir : la tempête des dragons

1 booster d’Avant-première de clan Tarkir : la tempête des dragons Contient 14 cartes Magic: The Gathering

1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle avec un tampon marquant l'année

1 boîte de deck

1 dé Spindown (correspondant au clan du Pack d’avant-première)

Lors d'un événement d'Avant-première, tout le monde joue avec ces nouvelles cartes pour la première fois. Que les joueurs présents jouent depuis longtemps ou pas, c'est le premier contact avec Tarkir : la tempête des dragons pour tout le monde. N'hésitez pas à poser des questions, à essayer de nouvelles choses et à faire preuve d'audace ! Les Avant-premières sont un moment palpitant pour tous les fans de Magic, et nous espérons vous voir participer aux festivités dans votre magasin de jeux local.

Construire votre deck pour l’Avant-première

Il existe cinq Packs d'avant-première différents pour Tarkir : la tempête des dragons, chacun est centré autour d'un des cinq clans de Tarkir. Selon l'événement, vous recevrez un Pack d'avant-première au hasard ou vous pourrez choisir l'un des cinq clans. Les seules différences entre les Packs d'avant-première sont le dé Spindown et le booster d'Avant-première.

Chaque booster d'Avant-première contient quatorze cartes, dont une carte rare ou rare mythique, centrées sur le clan que vous avez choisi. Même si vous ne devez pas construire de deck autour du clan de votre Pack d'avant-première, votre booster d'Avant-première vous donnera les bases pour construire un deck de ce clan. Lorsque vous ouvrez vos boosters de jeu, réfléchissez à la synergie entre ces cartes et le thème de votre Pack d'avant-première.

Tous les decks ont besoin d'une façon de gagner. Les premières cartes que vous devriez chercher sont les menaces qui vous mèneront à la victoire. Une menace désigne n'importe quelle carte qui confronte votre adversaire à un problème qu'il doit résoudre. Il peut s'agir d'une énorme créature avec une capacité d'évasion, un effet qui augmente la force, ou une source de pioche constante. Il s'agit souvent de cartes rares ou rares mythiques.

Dans Tarkir : la tempête des dragons, de nombreuses menaces sont bicolores ou tricolores. Vous aurez donc peu de chances de pouvoir jouer toutes vos menaces principales. Votre deck doit se baser sur trois couleurs de mana, idéalement les trois couleurs du clan de votre Pack d'avant-première. Si vous avez une puissante carte tricolore comme le Rugissement du Chant sans fin , vous devriez construire un deck vert-bleu-rouge. Cependant, si vous avez obtenu plusieurs menaces monochromes, par exemple plusieurs exemplaires du Gardetombe yathan , vous pourriez envisager de construire un deck noir, même si les menaces individuelles sont moins palpitantes qu'une seule carte multicolore.

Le retrait dans Tarkir : la tempête des dragons

Une fois que vous avez choisi vos menaces principales, il est temps de déterminer l'autre élément majeur de votre deck : le retrait et l'interaction. Vos adversaires joueront également leurs menaces les plus puissantes, et le retrait vous permet de contrecarrer leurs plans.

Le retrait peut prendre plusieurs formes. Le blanc et le noir disposent des options les plus directes en matière de retrait direct de créatures, avec des sorts parfaits pour vous débarrasser même des dragons les plus redoutables.

Le rouge et le bleu disposent de formes de retrait plus conditionnelles, qui leur permettent de gérer une menace dans des conditions spécifiques. Le rouge peut se débarrasser de créatures via des blessures directes, ce qui rend les créatures à endurance élevée problématiques. Le bleu peut renvoyer les créatures dans la main de leur propriétaire, les empêcher de les dégager ou réduire leur force, mais il a du mal à trouver des solutions permanentes aux menaces.

Le vert peut détruire les artefacts et les enchantements tout en se fiant à ses propres créatures pour retirer les créatures adverses. En utilisant vos propres créatures massives, vous pouvez surclasser même le plus puissant des dragons de Tarkir.

Pour référence, nous avons concocté une liste des cartes de retrait courantes et inhabituelles dans Tarkir : la tempête des dragons. N'hésitez pas à la consulter lorsque vous construirez votre deck d'Avant-première ou que vous jouerez des parties sur MTG Arena pour garder l'ascendant lors de vos parties en Limité.

Cartes de retrait courantes et inhabituelles dans Tarkir : la tempête des dragons

Blanc : (Sélectionnez pour voir la liste des cartes) Nom Valeur de mana Manœuvre coordonnée 2 Souffle osseux 2 Détention de la plaine des tempêtes 3 Ralliement au monastère 4 Collet statique 5 Bleu : (Sélectionnez pour voir la liste des cartes) Nom Valeur de mana Maîtrise de la frappe sonnante 1 Déni spectral 1 Souffle dispersant 2 Nouveau départ 2 Rebuffade d’Uréni 2 Technique de marcheflot 4 Serpent de crêteglace 5 Dragon de l’Île de Dirgur 6

Noir : (Sélectionnez pour voir la liste des cartes) Nom Valeur de mana Juste coût 1 Mesures désespérées 1 Souffle caustique 1 Trahison stratégique 2 Gémissement de guerre 3 Proie du dragon 3 Escarmouche de la Route du sel 4 Rakshasa de Gurmag 6 Rouge : (Sélectionnez pour voir la liste des cartes) Nom de la carte Valeur de mana Feu des dragons canalisé 1 Souffle en fusion 2 Maître de frappe du couchant 2 Éclairs jumeaux 2 Lanceuse de foudre prodigue 3 Déferlement écrasant 3 Blâme de Narset 5

Vert : (Sélectionnez pour voir la liste des cartes) Nom de la carte Valeur de mana Restauration d’héritage 2 Souffle perçant 2 Détermination de Sarkhan 2 Léoparde du sous-bois 2 Manœuvre de K.O. 3 Multicolore (Sélectionnez pour voir la liste des cartes) Nom de la carte Valeur de mana Chasse au dragon glaciale 2 Être à l’affût 3 Couvée de la tempête écaillerune 4 Couvée de la tempête disruptive 5 Hurleur sonique 5 Courant défibrillateur 6 Rupture de l'arbre-parent 6 Balayage de Noria 6 Couvée de la tempête jumegueule 6

La courbe de mana dans Tarkir : la tempête des dragons

Survivre sur Tarkir signifie tirer le maximum de ce que vous avez, et c'est exactement ce que la courbe de mana vous aide à faire en Limité. Ce concept vous aider à lancer efficacement vos sorts. Si le coût de mana de votre sort moyen se situe autour de deux à trois manas, vous pouvez lancer des sorts sans problème en début de partie, tout en gardant des sorts plus puissants pour la suite. En Paquet scellé, votre courbe de mana devrait ressembler à ceci :

1 mana : 1 à 2 cartes

2 manas : 7 à 8 cartes

3 manas : 5 à 6 cartes

4 manas : 3 à 4 cartes

5 manas : 2 à 3 cartes

6 manas : 0 à 1 carte

et 17 terrains !

En temps normal, vous calculez la valeur de mana d'un sort en additionnant le nombre de symboles de mana dans son coût en mana. Par exemple, un sort dont le coût de mana est a une valeur de mana de 3. Mais Tarkir : la tempête des dragons contient deux aspects qui viennent ajouter un peu de substance : les présages et le mana hybride.

0021_MTGTDM_Main: Riling Dawnbreaker 0051_MTGTDM_Main: Marang River Regent

Les cartes avec des sorts de présage ont deux coûts : le grand sort de créature Dragon et le petit sort de présage. Pour cette raison, le Régent du fleuve Marang doit-il compter comme une carte à quatre manas ou comme une carte à six manas sur votre courbe de mana ?

0208_MTGTDM_Main: Monastery Messenger 0217_MTGTDM_Main: Reputable Merchant

De plus, il existe un cycle de créatures courantes avec des coûts de mana hybrides. Ces symboles, communément appelés mana « double hybride », peuvent être payés avec deux manas génériques ou un mana de la couleur indiquée. Cela signifie que vous pourriez payer trois à six manas en fonction des terrains que vous avez. Alors, où devriez-vous placer ces cartes sur votre courbe de mana ?

En fait,...… ça dépend ! La réponse peut ne pas vous satisfaire, mais cela dépend vraiment du type de deck que vous avez. Lorsque vous placez ces cartes sur votre courbe de mana, demandez-vous à quel moment vous avez le plus de chances de lancer ces sorts. Si votre deck est centré autour du blanc et du noir, et que vous n'avez que peu de sources de mana vert, vous avez peu de chances de lancer la Marchande réputée en payant trois manas. Vous devriez plutôt la compter comme une carte à quatre manas.

Faites de même avec les cartes de présage. Si votre deck se concentre sur l'accumulation autant de mana que possible avec des cartes comme l'Orage des dragons empiétant , vous devriez considérer le Régent du fleuve Marang comme une créature à six manas. Mais si vous l'utilisez pour piocher des cartes, alors vous devriez considérer cette carte comme un sort à quatre manas.

Archétypes de draft de Tarkir : la tempête des dragons

La plupart des decks au format Limité de Tarkir : la tempête des dragons tourneront autour de l'un des cinq clans, chacun d'entre eux étant centré sur trois couleurs. Chacune de ces combinaisons tricolores possède sa propre stratégie, appelée archétype de draft. Par ailleurs, chaque paire de deux couleurs partagée par les clans possède son propre archétype de draft.

Voici un guide rapide de chacune des combinaisons tricolores mises en vedette dans l'extension. Il s'agit d'un aperçu général de leurs thèmes, qui vous enseigne la stratégie du clan, certaines cartes, ainsi que quelques astuces que vous pouvez utiliser dans votre deck.

Endurance des Abzans

0168_MTGTDM_Main: Armament Dragon 0227_MTGTDM_Main: Stalwart Successor

Les Abzans affrontent leurs plus redoutables ennemis en se renforçant et en renforçant leurs alliés avec des marqueurs +1/+1, soit via la mécanique Endurer, soit avec des cartes comme le Dragon d’armement . Foncez vers la victoire en boostant votre champ de bataille avec l'Héritière vaillante et d'autres cartes ayant des effets liés aux marqueurs +1/+1. Si vous n'avez pas de créature sur laquelle mettre des marqueurs, n'oubliez pas qu'endurer vous permet de créer des jetons Esprit !

Rafale Jeskaï

0195_MTGTDM_Main: Jeskai Brushmaster 0175_MTGTDM_Main: Cori Mountain Stalwart

L'objectif de ces decks consiste à lancer deux sorts en un seul tour. Il s'agit par exemple de sorts à faible coût ou d'effets qui vous fournissent du mana supplémentaire au prix fort. Le Blâme de Narset ouvre la voie tout en vous donnant le mana nécessaire pour un deuxième sort, que vous pouvez utiliser pour renforcer votre Maître-pinceau jeskaï .

Renouveau Sultaï

0199_MTGTDM_Main: Kheru Goldkeeper 0201_MTGTDM_Main: Kishla Skimmer

Les cartes avec le renouveau ou l'harmonisation quitteront votre cimetière comme un groupe de dragons prenant leur envol, et les Sultaï exploitent cela en conférant un avantage. Commencez par remplir votre cimetière avec les Cruelles vérités , puis piochez des cartes à chaque tour avec l'Écumeur de Kishla , l'Agente de Kotis , et bien plus encore. Une fois que vous avez surpassé vos adversaires, visez la victoire avec l'Avaleur de cadavres sauvage !

Mobilisation Mardu

0173_MTGTDM_Main: Bone-Cairn Butcher 0191_MTGTDM_Main: Hardened Tactician

La mobilisation vous confère un déluge de jetons de créature à chaque fois que vous attaquez. En temps normal, vous les sacrifieriez à la prochaine étape de fin, mais vous pouvez gagner une valeur ajoutée grâce à des cartes comme la Tacticienne endurcie . Envoyez vos jetons vers une mort noble, les armes à la main, alors que vous les sacrifiez pour le Juste coût et que vous aspirez la vitalité vos adversaires avec le Chanteur d’orage vénéré .

Harmonisation Temur

0205_MTGTDM_Main: Mammoth Bellow 0188_MTGTDM_Main: Glacial Dragonhunt

Voyez les choses en grand avec les Temur en lançant des sorts depuis votre cimetière, grâce à la puissance de vos créatures massives. L'harmonisation fonctionne bien avec les cartes rafale des Jeskaï et avec les effets des Sultaï qui se déclenchent lorsqu'une carte quitte le cimetière. Des créatures très puissantes à faible coût, comme le Maître de frappe du couchant peuvent alimenter de puissants sorts, comme le Barrissement de mammouth , et donner naissance à un deck qui frappe fort.

0030_MTGTDM_Main: Teeming Dragonstorm

Si vous êtes à la recherche d'un défi supplémentaire dans Tarkir : la tempête des dragons en Limité, essayez de construire un deck de type Dragon. Il existe un cycle d'orages des dragons qui vous permet de les rejouer après qu'un dragon que vous contrôlez arrive, ce qui conférera une valeur ajoutée aux habitants les plus puissants de Tarkir.

Les terrains et le mana de Tarkir : la tempête des dragons

0266_MTGTDM_Main: Sandsteppe Citadel 0262_MTGTDM_Main: Mystic Monastery 0264_MTGTDM_Main: Opulent Palace 0263_MTGTDM_Main: Nomad Outpost 0256_MTGTDM_Main: Frontier Bivouac

Tarkir : la tempête des dragons propose un format Limité intense et palpitant, où les joueurs tirent parti des trois couleurs de leurs clans. Pour vous aider à jouer toutes ces couleurs, nous avons inclus diverses cartes : des terrains bicolores, des terrains tricolores et des producteurs de mana (des artefacts qui génèrent du mana), qui vous fournissent une ressource inestimable au format Limité de Tarkir : la tempête des dragons : vous laisser jouer toutes vos cartes géniales !

L'Avant-première prend son envol du 4 au 10 avril

Maintenant que vous avez découvert les secrets du format Limité de Tarkir : la tempête des dragons, préparez-vous à affronter la communauté de votre magasin de jeux local lors des événements d'Avant-première de l'extension, qui auront lieu du 4 au 10 avril ! Nous avons hâte de voir tous les decks uniques que vous construirez au cours de ce week-end d'Avant-première. Montez sur le dos d'un dragon (ou prenez les transports en commun) et rendez-vous à l'Avant-première de votre magasin de jeux local !

Bravez la tempête et rejoignez l'un des clans du plan lorsque Tarkir : la tempête des dragons sortira dans le monde entier le 11 avril 2025 !