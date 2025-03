Wizards of the Coast

Êtes-vous prêts à obtenir les pouvoirs de l'Araignée ? Magic: The Gathering® | Marvel's Spider-Man arrive le 26 septembre 2025 et marquera l'arrivée des nombreux Spider-héros de l'univers Marvel dans Magic: The Gathering. Suivez Peter Parker, Miles Morales, Gwen Stacy et d'autres visages (masqués) connus issus de l'histoire de Marvel.

Illustration par : Javier Charro

Nous avons récemment révélé un premier aperçu de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man, et nous avons à présent tissé toute une toile de révélations pour vous. L'extension est disponible à la précommande dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.

Détails de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

Code de l'extension Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man : SPM

Codes des extensions légales en Eternal Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man : SPE and MAR

Légalité :

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man (SPM) est une extension légale en Standard.

Les extensions Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man légales en Eternal (SPE et MAR) sont des extensions légales en Commander, Legacy et Vintage, et leurs cartes individuelles sont aussi légales dans les autres formats où elles sont déjà disponibles.

Les boosters de jeu Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man contiennent des cartes de SPM et MAR. Ces cartes sont jouables en Booster Draft et Paquet scellé Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man quand elles sont obtenues dans les boosters de jeu.

Site Web : Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

Visuels des cartes : visuels des cartes Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

Les prix conseillés pour Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man seront les suivants :

Booster de jeu : 6,99 $

Booster collector : 37,99 $

Bundle : 69,99 $

Boîte scénique : 41,99 $

Lancez-vous dans les précommandes

Prêts à vous lancer dans l'action quand Spider-Man arrivera dans Magic ? Les joueurs qui précommanderont une boîte de boosters de jeu ou une boîte de boosters collector auprès de leur magasin de jeux local sympa du quartier recevront une carte promo Buy-a-Box spéciale dans la limite des stocks disponibles. Vous en saurez davantage sur ce qui sera disponible à l'approche de la sortie de l'extension.

Vous pouvez précommander les boosters de jeu, boosters collector, bundles et autres produits Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man auprès de votre magasin de jeux local, auprès de revendeurs en ligne comme Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.

Spider-Man est là !

Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man propose des personnages et moments emblématiques de plusieurs décennies d'histoires de Spider-Man. Vous verrez des super-héros se balancer à travers les rues de New York tout en affrontant d'ignobles super-vilains. N'oubliez pas : tout le monde peut porter le masque, et tout le monde peut être un super-héros.

0021_MTGSPM_SceneNew: Tentacules saisissants 0022_MTGSPM_SceneNew: Venom, dévoreur mortel 0023_MTGSPM_SceneNew: Bouffon vert, ennemi juré 0024_MTGSPM_SceneNew: Doc Ock, inventeur malveillant 0025_MTGSPM_SceneNew: Le sensationnel Spider-Man 0026_MTGSPM_SceneNew: Bombes citrouilles

La malchance légendaire de Peter Parker fait de Spider-Man l'outsider par excellence. Nous avons immortalisé l'un de ses affrontements épiques entre bien et mal dans la boîte scénique Affrontement spectaculaire de Spider-Man, qui inclut six cartes Premium traditionnelles inédites dans Magic.

Dans le cadre de nos efforts de simplification, nous retirons le cadre Univers infinis et unifions tous les cadres Magic: The Gathering dans le style Magic standard. Les fans les plus alertes remarqueront que, à compter de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man, les cartes Univers infinis n'afficheront plus le triangle inversé qui remplace le tampon de sécurité ovale standard pour les cartes rares et rares mythiques, ni le tampon argenté sur les cartes Univers infinis courantes et inhabituelles.

Nous partagerons davantage de détails sur l'extension à l'approche de sa sortie. Pour l'instant, préparez-vous pour une sortie incroyable, spectaculaire et époustouflante!

Détails des produits Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

Boosters de jeu

Chaque boîte de boosters de jeu inclut 30 boosters de jeu, contenant chacun :

14 cartes Magic: The Gathering : 6 à 7 cartes courantes 3 cartes inhabituelles 1 joker de n’importe quelle rareté 1 carte rare ou rare mythique 1 carte Premium traditionnelle de n'importe quelle rareté 1 terrain de base 0 à 1 carte MAR

1 jeton recto-verso non-Premium

Boosters collector

Chaque boîte de boosters collector inclut 12 boosters collector, contenant chacun :

15 cartes Magic: The Gathering : 5 cartes courantes Premium traditionnelles 4 cartes inhabituelles Premium traditionnelles 1 terrain de base Premium traditionnel 1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle 2 cartes rares ou rares mythiques Booster Fun non-Premium 1 carte MAR 1 carte rare ou rare mythique Booster Fun Premium traditionnelle

1 carte d'illustration ou jeton recto-verso Premium traditionnel

Bundles

Chaque bundle Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man contient :

9 boosters de jeu Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

30 terrains de base

1 carte promo à illustration alternative

2 fiches de référence

1 dé Spindown

1 boîte de rangement de cartes Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

Boîte scénique Affrontement spectaculaire de Spider-Man

Affrontement spectaculaire de Spider-Man

Lancez-vous dans l'action avec la boîte scénique Affrontement spectaculaire de Spider-Man ! Chaque boîte scénique contient :

3 boosters de jeu Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

6 cartes scéniques sans bordure Premium traditionnelles : Tentacules saisissants Venom, dévoreur mortel Bouffon vert, ennemi juré Doc Ock, inventeur malveillant Le sensationnel Spider-Man Bombes citrouilles

6 cartes d'illustration Rassemblez-les pour révéler l'histoire complète !

1 chevalet de présentation

Decks de bienvenue

Deck de bienvenue (blanc) Deck de bienvenue (bleu) Deck de bienvenue (noir)

Deck de bienvenue (rouge) Deck de bienvenue (vert)

Balancez-vous jusqu'à votre magasin de jeux local et apprenez à jouer à Magic avec les decks de bienvenue Spider-Man ! Les decks de bienvenue arriveront dans les magasins de jeu WPN et seront disponibles pour les événements dédiés aux nouveaux joueurs dans la limite des stocks disponibles.

Chaque boîte contient :

2 demi-decks de 30 cartes : L'un des demi-decks correspond à ce qui est affiché sur la boîte du deck de bienvenue. L'autre est inclus aléatoirement parmi les autres options. 5 demi-decks monochromes différents sont disponibles.

2 fiches de référence

1 boîte de deck

Packs d'avant-première

De fil en aiguille, découvrez l'extension avec les événements d'Avant-première Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man ! Voici le contenu de chaque Pack d'avant-première :

6 boosters de jeu Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man

1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle avec un tampon marquant l'année

1 boîte de deck

1 dé Spindown (parmi cinq variantes de couleur possibles)

Préparez-vous pour le Spider-septembre

Les super-héros arachnéens les plus emblématiques de Marvel débarquent avec Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man le 26 septembre 2025. Les boosters de jeu, boosters collector, bundles et autres produits sont disponibles à la précommande auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon et partout où sont vendus les produits Magic.