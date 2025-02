Les orages des dragons, des confluences d’énergie magique brute, se répandent dans le Multivers. Tandis que ces forces draconiques menacent de consumer tout sur leur passage, les peuples de Tarkir ont commencé à préparer leur propre résistance face à ces ennemis gigantesques. Découvrez ce qui réside véritablement au cœur de cette tempête et ce que cela signifie pour l’avenir de Magic dans Tarkir : la tempête des dragons.

En avril, retournez sur le plan de Tarkir dans sa forme la plus pure. Rejoignez l’un des cinq clans et envolez-vous sur les ailes de dragons sauvages. Vous retrouverez tout ce que vous adorez dans ce plan, dans sa forme la meilleure et la plus audacieuse. Rejoignez-nous pour la sortie mondiale de Tarkir : la tempête des dragons le 11 avril 2025.

Vous cherchez quelque chose pour satisfaire votre appétit draconique ? Nous avons présenté un aperçu de l'extension lors de la MagicCon : Chicago. Mais si vous êtes chez vous, ne vous en faites pas. Nous avons pensé à vous. Vous pouvez regarder la vidéo et rugir avec le public sur la chaîne YouTube Magic: The Gathering officielle ou sur twitch.tv/magic, ou encore voir les révélations directement ici sur DailyMTG.

Code de l’extension Tarkir : la tempête des dragons : TDM

Code de l’extension Commander Tarkir : la tempête des dragons : TDC

Code de l’extension Invités spéciaux : SPG

Légalité de l’extension :

Tarkir : la tempête des dragons (TDM) est une extension légale en Standard.

(TDM) est une extension légale en Standard. Les extensions Commander Tarkir : la tempête des dragons (TDC) et Invités spéciaux (SPG) sont légales en Commander, Legacy et Vintage. Les cartes individuelles sont également légales dans les autres formats où elles le sont déjà.

(TDC) et (SPG) sont légales en Commander, Legacy et Vintage. Les cartes individuelles sont également légales dans les autres formats où elles le sont déjà. Les boosters de jeu Tarkir : la tempête des dragons contiennent des cartes de TDM et SPG. Ces cartes sont jouables dans les événements en Booster Draft et Paquet scellé Tarkir : la tempête des dragons lorsqu'elles proviennent de boosters de jeu.

Site web : Tarkir : la tempête des dragons

Les prix conseillés pour Tarkir : la tempête des dragons seront les suivants :

Booster de jeu : 5,49 $

Booster collector : 24,99 $

Deck Commander : 44,99 $

Bundle : 53,99 $

Dates importantes :

Le Podcast Magic Story : Les cinq clans de Tarkir : la tempête des dragons : le 7 mars

: le 7 mars L’histoire de Tarkir : la tempête des dragons : 10-17 mars

: 10-17 mars Présentation et aperçus : le 18 mars

le 18 mars Visuels complets des cartes : 28 mars

: 28 mars Événements d'Avant-première Tarkir : la tempête des dragons : du 4 au 10 avril

du 4 au 10 avril Standard Showdown : du 4 avril au 5 juin

du 4 avril au 5 juin Magic Academy : du 4 avril au 5 juin

: du 4 avril au 5 juin Date de sortie sur MTG Arena : 8 avril

: 8 avril Sortie monde entier sur table : le 11 avril

le 11 avril Commander Party, round 1 : du 11 au 17 avril

: du 11 au 17 avril Magic présente : Abondance printanière : du 18 avril au 4 mai

: du 18 avril au 4 mai Championnat en magasin Tarkir : la tempête des dragons : du 3 mai au 1er juin

: du 3 mai au 1er juin Commander Party, round 2 : du 16 au 22 mai

Envolez-vous vers votre magasin de jeux local et précommandez Tarkir : la tempête des dragons

Tarkir : la tempête des dragons contient une véritable horde draconique de cartes magnifiques, et vous pourrez faire partie des premiers à jouer avec en précommandant Tarkir : la tempête des dragons ! En bonus spécial pour tous les dragons (et les humanoïdes) qui précommandent une boîte de boosters de jeu ou de boosters collector auprès de leur magasin de jeux local, vous recevrez une carte promo spéciale Buy-a-Box, dans la limite des stocks disponibles.

Les boosters de jeu, boosters collector, decks Commander et bundles Tarkir : la tempête des dragons sont, entre autres produits, déjà disponibles en précommande dans votre magasin de jeux local, auprès de revendeurs en ligne comme Amazon, et partout où les produits Magic sont vendus.

Entrez dans l'œil du cyclone avec l’histoire de Tarkir : la tempête des dragons

« 'Cinq silhouettes lumineuses émergèrent de l’orage des dragons. Des silhouettes draconiques aux traits inexistants. Elles n’étaient que puissance incarnée, attendant de naître’, dit Narset, sentant à nouveau comment Shiko s’était formé sous elle, comment il avait enfoncé ses crochets dans ses pensées, en quête d’une voie à suivre. »

—« Les histoires et leurs ossements », Cassandra Khaw

Les orages des dragons et leurs effets se sont répandus sur d’autres plans (Bloomburrow, Mornebrune, Amonkhet, et bien au-delà) laissant le Multivers à la merci des seigneurs-dragons. Aujourd’hui, certains des personnages les plus puissants de Magic convergent sur Tarkir, chacun à ses propres fins. Les dragons rugiront, les clans s’élèveront, et les secrets seront révélés. L’histoire de Tarkir : la tempête des dragons en sept épisodes commence ici sur DailyMTG à partir du 3 mars, accompagnés de livres audio sur le podcast Magic Story.

Illustration par : Joshua Raphael

Pour les historiens aussi dévoués que les moines jeskaï les plus religieux, , nous avons ce qu'il vous faut. La première partie du Guide du Planeswalker de Tarkir : la tempête des dragons est déjà disponible. Puis, le 7 mars, le podcast Magic Story couvrira la construction du monde de l’extension avec Lauren Bond, responsable du design narratif du jeu, et Forrest Schehl, directeur artistique. Préparez-vous pour une saison remplie de détails amusants !

Voici les traitements Booster Fun pour Tarkir : la tempête des dragons

0171_MTGTDM_Main: Barrensteppe Siege 0384_MTGTDM_BrdlsFav: Barrensteppe Siege

Nous avons révélé des cartes vraiment superbes lors de la MagicCon : Chicago, et ce n’est que le début de ce qu’on vous réserve ! Nous partagerons davantage de détails lorsque l’extension sera présentée le 18 mars, mais en attendant, voici un petit aperçu.

Récupérez le trésor du dragon : le Mox de jaspe sérialisé

0419_MTGTDM_Headline: Mox Jasper

Mox de jaspe

(Premium irisée double sérialisée) *Rendu numérique interactif. Il ne s'agit pas d'une carte réelle.

Le Mox de jaspe, une pierre précieuse qui vient nous rappeler les Mox originaux, est la tête d’affiche de cette extension, et nous lui avons donné un traitement digne de ce titre. Vous pourrez trouver des versions Premium double irisées sérialisées à bordure rétro du Mox de jaspe dans les boosters collector Tarkir : la tempête des dragons. Ces exemplaires ont une illustration exclusive signée Dan Frazier que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Les versions sérialisées du Mox de jaspe peuvent apparaître dans les boosters collector de n'importe quelle langue, mais la carte sera toujours en anglais. Elles sont mécaniquement identiques aux exemplaires non sérialisés.

Maîtrisez le feu avec les cartes à cadre draconique

0302_MTGTDM_ShowDrag: Sarkhan, Dragon Ascendant 0325_MTGTDM_ShowDrag: Mox Jasper

Les cartes à cadre draconique montrent l’incroyable présence des dragons de Tarkir sur une sélection de cartes de l’extension. Avec des illustration à thème de dragon spéciales associées au cadre, elles seront parfaites pour vos decks de clan Dragon et bien d’autres. Les cartes à cadre draconique sont disponibles dans les boosters de jeu et les boosters collector Tarkir : la tempête des dragons.

Canalisez la magie mystérieuse d’Ugin avec les cartes Ectofeu

0403_MTGTDM_UginTen: Sarkhan, Dragon Ascendant 0408_MTGTDM_UginTen: Skirmish Rhino

Dix cartes de Tarkir : la tempête des dragons recevront des versions Ectofeu spéciales, avec un cadre mettant en valeur la forme de magie unique d’Ugin : l’ectofeu !

0413_MTGTDM_EUginTen: Sarkhan, Dragon Ascendant 0418_MTGTDM_EUginTen: Skirmish Rhino

Mais ce n’est pas tout ! Vous pourrez également trouver des cartes Ectofeu Premium Halo. Cette technique de brillance a fait ses débuts dans L'invasion des machines et fait ici un retour épique. Nous vous partagerons les autres cartes qui ont reçu des versions Ectofeu le mois prochain, mais nous vous faisons cette promesse : elles sont parfaitement dignes de ce traitement.

Vous pourrez trouver des cartes Ectofeu Premium traditionnelles et Premium Halo dans les boosters collector Tarkir : la tempête des dragons. Les cartes Ectofeu apparaissent en japonais dans les boosters collector japonais et en anglais et en japonais dans tous les autres boosters collector.

Le cœur de la tempête cache encore bien des choses

0024_MTGTDM_Main: Smile at Death 0194_MTGTDM_Main: Inevitable Defeat 0223_MTGTDM_Main: Shiko, Paragon of the Way

Nous avons bien des surprises cachées dans l’orage des dragons. Mais vous devrez attendre qu’elles soient prêtes à ouvrir leurs ailes et à prendre leur envol de Tarkir à la table de jeu. Restez à l’écoute ! Nous déchaînerons un véritable orage d’aperçus, de produits Magic et bien plus encore pour la présentation de l’extension le 18 mars !

Produits Tarkir : la tempête des dragons

Boosters de jeu

Boîte de boosters de jeu Tarkir : la tempête des dragons

Les Boîte de boosters de jeu Tarkir : la tempête des dragons contiennent 30 boosters de jeu, chacun d’eux contenant ce qui suit :

14 cartes Magic: The Gathering 7 cartes courantes 3 cartes inhabituelles 1 joker de n’importe quelle rareté 1 carte rare ou rare mythique 1 carte Premium traditionnelle de n'importe quelle rareté 1 terrain

1 carte d'illustration ou jeton non-Premium recto-verso

Boosters collector

Boîte de boosters collector Tarkir : la tempête des dragons

Les boîtes de boosters collector Tarkir : la tempête des dragons contiennent 12 boosters de jeu, chacun d’eux contenant ce qui suit :

15 cartes Magic: The Gathering 7 cartes courantes ou inhabituelles Premium traditionnelles 1 terrain 1 Carte Booster Fun courante ou inhabituelle 1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle 1 carte Commander Booster Fun Tarkir : la tempête des dragons 2 cartes rares et/ou rares mythiques Booster Fun non-Premium 1 carte rare ou rare mythique Booster Fun Premium

1 jeton recto-verso Premium traditionnel

Decks Commander

Armure des Abzans (blanc-noir-vert) Assaut des Jeskaï (blanc-rouge-bleu) Sultaï ressuscités (noir-bleu-vert)

Déferlement des Mardu (rouge-blanc-noir) Rugissement des Temur (vert-bleu-rouge)

Choisissez votre clan et décidez de votre destin ! Chaque deck Commander Tarkir : la tempête des dragons contient :

1 deck Commander de 100 cartes prêt à jouer qui renferme : 1 carte de commandant principal sans bordure Premium traditionnelle 1 carte de commandant secondaire sans bordure Premium traditionnelle

10 jetons recto-verso

1 booster collector échantillon

1 boîte de deck

Bundle

Bundle Tarkir : la tempête des dragons

Chaque Bundle Tarkir : la tempête des dragons contient :

9 boosters de jeu Tarkir : la tempête des dragons

1 carte promo à illustration alternative Premium traditionnelle

40 terrains de base

2 fiches de référence

1 dé Spindown

1 boîte de rangement de cartes

Pack d'avant-première

Pack d'avant-première

Tarkir : la tempête des dragons

(Abzan) Pack d'avant-première

Tarkir : la tempête des dragons

(Jeskaï) Pack d'avant-première

Tarkir : la tempête des dragons

(Sultaï)

Pack d'avant-première

Tarkir : la tempête des dragons

(Mardu) Pack d'avant-première

Tarkir : la tempête des dragons

(Temur)

Il existe cinq packs d’avant-première Tarkir : la tempête des dragons différents, chacun ayant pour thème un des cinq clans et contenant :

5 boosters de jeu Tarkir : la tempête des dragons

1 booster d’Avant-première de clan Tarkir : la tempête des dragons Contient 14 cartes Magic: The Gathering

1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle avec un tampon marquant l'année

1 boîte de deck

1 dé Spindown (correspondant au clan du Pack d’avant-première)

Rejoignez-nous quand nous révélerons cette nouvelle vision de Tarkir pendant la présentation de l’extension le 18 mars 2025. Bravez les orages des dragons et maîtrisez la puissance draconique quand Tarkir : la tempête des dragons sortira le 11 avril. Vous pouvez précommander les produits Tarkir : la tempête des dragons maintenant dans votre magasin de jeux local, auprès de revendeurs en ligne comme Amazon, et partout où sont vendus les produits Magic.