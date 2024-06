Tanière d’horizon de la grenouille psychique sur MTG Arena MTG Arena 28 mai 2024 Lee Sharpe

Nous vous proposons une nouvelle façon de gagner davantage de récompenses de jeu pour les extensions qui ne sont pas légales en Standard ou en Alchemy, et ce dès la sortie de l'extension Horizons du Modern 3, le 11 juin ! Arrivée de la Tanière d’horizon de la grenouille psychique ! Qu'est-ce que la Tanière d’horizon de la grenouille psychique ? La Tanière d’horizon de la grenouille psychique est une boutique MTG Arena à durée limitée avec des récompenses spéciales Horizons du Modern 3, comme des boosters, des avatars, des protège-cartes, et bien plus ! Après la sortie de l'extension Horizons du Modern 3, le 11 juin, vous pourrez trouver cette boutique dans l'onglet à droite de l'onglet Objets cosmétiques. Vous pouvez débloquer tout le contenu de la Tanière d'horizon pour un coût d'accès de 2 800 gemmes, puis vous pourrez faire valoir vos tickets de Tanière d'horizon pour récupérer des récompenses. Gagner des tickets de Tanière d'horizon Vous pouvez gagner des tickets en accomplissant des quêtes et des victoires quotidiennes : Source Tickets obtenus Quête 45 1 à 5 victoires quotidiennes 2 par victoire 6 à 10 victoires quotidiennes 1 par victoire

Les tickets de Tanière d'horizon sont des récompenses en plus de l'or et de l'EXP de maîtrise que vous rapportent les quêtes et les victoires quotidiennes. Vous pouvez commencer à gagner des tickets de Tanière d'horizon après la sortie de l'extension Horizons du Modern 3 sur MTG Arena, le 11 juin, et seulement jusqu'à la sortie de Bloomburrow, le 30 juillet. Pendant cette période, vous gagnerez des tickets de Tanière d'horizon même si vous n'avez pas payé le coût d'accès à la Tanière d'horizon de la grenouille psychique ; vous pourrez toujours acheter l'accès plus tard si vous décider de profiter de la boutique, mais seulement jusqu'à la sortie de Bloomburrow, le 30 juillet.

S'il ne sera plus possible de gagner des tickets de Tanière d'horizon ou de débloquer l'accès à la Tanière d'horizon de la grenouille psychique après la sortie de Bloomburrow, ceux qui auront acheté l'accès avant cela pourront toujours échanger leurs tickets restants jusqu'à la sortie de Mornebrune : la Maison de l'horreur (date de sortie annoncée bientôt).

Échanger les tickets de Tanière d'horizon

Vous pourrez voir le nombre de tickets en votre possession dans l'onglet de la Tanière d'horizon de la grenouille psychique. Vous y trouverez également toutes les récompenses disponibles, et le nombre de tickets nécessaires pour débloquer chacune d'elles. Ce qui signifie que vous pouvez choisir quelles récompenses récupérer en premier !

Quelles récompenses trouverez-vous dans la Tanière d'horizon ? Vous faites bien de le demander ! Regardez le tableau ci-dessous pour toutes les informations sur les récompenses. Notez également que chaque article a une limite de disponibilité ; lorsque vous aurez récupéré tous les exemplaires disponibles d'un article, il vous faudra utiliser vos tickets pour récupérer d'autres récompenses. Pour les objets avec une limite de disponibilité supérieure à 1, le nombre d'exemplaires encore disponibles sera affiché.

Récompense Coût en tickets Limite de disponibilité Avatar Ulamog 85 1 Avatar Kaalia 70 1 Avatar Cendreline 70 1 Avatar Grist 70 1 Avatar Six 70 1 Splendide protège-carte Voleur d’existence 100 1 Protège-carte Emrakul, le Monde Renouvelé 55 1 Protège-carte Phelia, bergère exubérante 55 1 Protège-carte Arna Kennerüd, capitaine céleste 55 1 Protège-carte Shilgengar, père de la famine 55 1 Protège-carte Herigast, escouflannul en éruption 55 1 Protège-carte Éladämri, Korvecdal 55 1 Jeton de Draft contre joueurs 300 1 Booster Horizons du Modern 3 95 8 Carte rare mythique Horizons du Modern 3 70 10 Style d’emphase illustrative pour carte rare mythique

(6 cartes différentes) 12 par style 1 par style Style d’emphase illustrative pour carte rare

(13 cartes différentes) 6 par style 1 par style Style d’emphase illustrative pour carte inhabituelle

(16 cartes différentes) 4 par style 1 par style Style d’emphase illustrative pour carte courante

(15 cartes différentes) 2 par style 1 par style

Nous espérons que la Tanière d'horizon de la grenouille psychique vous permettra de profiter encore plus de l'extension Horizons du Modern 3 ! N'oubliez pas que vous pouvez déjà précommander Horizons du Modern 3, et l'extension sortira le 11 juin !