Collectionnez les cartes sérialisées à cadre Showcase TARDIS des treize docteurs ! Ces versions individuellement numérotées de votre Time Lord préféré sont uniquement disponibles dans les boosters collector.

Serialized Doctor cards are localized in English only and are available in Magic: The Gathering® – Doctor Who™ Collector Boosters of any language. Non-serialized Doctor cards are mechanically identical to their Serialized versions. See product packaging for details. Images are digital renderings, not actual cards.