Soldat : submergez votre adversaire sous des attaques terrestres et aériennes.

Essaim bagarreur : les créatures ayant une valeur de mana inférieure ou égale à trois ont plus d’un tour dans leur sac.

Force de pioche : piochez une multitude de cartes dans votre deck pour renforcer vos créatures !

Aggro prouesse : utilisez des artefacts, des éphémères et des rituels bon marché pour prendre l’avantage.

Sacrifice d’artefacts : les lithoforces peuvent être sacrifiées pour plus de force !

Marqueur cimetière : les créatures qui dépendent d'un cimetière rempli gagneront en force à la fin de la partie.

Piétinement mécanisé : utilisez des lithoforces pour déployer vos menaces les plus imposantes et soutenez-les avec des sorts qui boostent la force.

Aggro exhumation : lancez les hostilités dès le début, et la seconde vague qui reviendra grâce à l’exhumation vous vaudra peut-être la victoire.

Les artefacts arrivent sur le champ de bataille : rassemblez vos créatures et améliorez-les avec des artefacts. Ensuite, utilisez des lithoforces, des jetons Soldat et des créatures exhumées pour renforcer vos attaques.

Rampe lithoforce : accumulez des lithoforces pour aider à bâtir votre défense.