AJANI CRINIÈREDOR

Ajani est un guerrier léonin qui aide ses alliés grâce à ses puissants pouvoirs de soin et de protection. Connu dans tout le Multivers comme un héros noble et un ami charitable, Ajani se consacre à protéger les plus faibles et à combattre quiconque tente d’opprimer autrui. Membre des Sentinelles, Ajani tient souvent le rôle de mentor auprès de ses compagnons planeswalkers, tâchant de les aider à maîtriser leurs talents et à donner le meilleur d’eux-mêmes.