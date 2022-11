Les cinq éclats d'Alara sont à nouveau réunis, déchaînant magies et destruction. Tout se déroule comme Nicol Bolas l'a prévu. Mais peut-il être arrêté avant que le plan ne soit totalement détruit ?

Les cinq éclats d'Alara ont existé séparément pendant des siècles, chacun d'eux uniquement alimenté par trois couleurs de mana. Ces mondes et leurs cultures ont évolué de façon indépendante : Bant, un royaume d'ordre baigné de soleil ; Esper, une hégémonie de sorciers et de sphinx ; Grixis, un lieu infernal infesté par les morts-vivants ; Jund, un terrain de chasse primordial dominé par les dragons ; et Naya, une jungle paradisiaque luxuriante.

Mais ils ont aujourd'hui fusionné, et les cinq couleurs de mana circulent à nouveau dans ce plan reformé. Des vagues de pouvoir à l'état brut déferlent depuis les anciennes frontières planaires, apportant aux éclats des magies depuis longtemps oubliées, qui fusionnent de manières imprévisibles.

Et tandis que les frontières entre les éclats se dissolvent, les cultures s'affrontent et la guerre éclate.

Les forces d'Esper envahissent les autres éclats à la recherche de carmot, un élément nécessaire à la création de l'étherium, dont leurs réserves s'amenuisent. Les hordes mortes-vivantes de Grixis partent à l'assaut des autres éclats pour mutiler, asservir et absorber leur énergie vitale. Les guerriers de Jund étendent leur « chasses à la vie » au nouveau gibier rencontré sur les vastes terrains de chasse d'Alara. Les forces de Naya suivent les décrets des elfes et quittent la jungle à la recherche des réponses aux visions prophétiques d'Anima. Et les armées de Bant affrontent les horreurs qui colonisent leurs frontières, défendant leur patrie au nom de leurs anges gardiens.

Sur chaque front, les légions des éclats s'affrontent avec de puissantes magies, invoquant tous les sorts à leur disposition pour vaincre les autres éclats.

Nicol Bolas, l'ancêtre dragon Planeswalker, avait planifié cela depuis le début. Sa stratégie multiplanaire l'a mené sur Alara pour absorber son riche mana lors d'un intense rituel qui restaurera sa puissance. Seul un autre Planeswalker pourrait percer à jour ses manœuvres, mais il mourrait sans doute en essayant de l'arrêter.

Alara est redevenu un seul et unique plan.