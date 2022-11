D'immenses monuments incrustés d'or rompent la monotonie des étendues de sable brûlées par le soleil qui se perdent à l'horizon. De formidables dieux à têtes d'animaux évoluent au sein du peuple, leur assurant soin et protection face aux horreurs du désert. La vie prospère grâce aux dons abondants d'un large fleuve, satisfaisant tous les besoins matériels. Les habitants, heureux et plein d'espoir, s'offrent en sacrifice dans de grands temples dédiés aux dieux bienveillants qui pourvoient à leurs besoins spirituels. Ils savent que cette vie, aussi merveilleuse soit-elle, n'est que le début, le prélude à la perfection qui les attend dans l'au-delà promis par leur Dieu-Pharaon.

Amonkhet est un plan dichotomique. Par-delà la vallée luxuriante du fleuve s'étend un désert brûlant à perte de vue. Des momies desséchées, maudites, errent dans le désert, tandis que d’autres, soigneusement embaumées, répondent aux besoins des vivants dans la glorieuse cité. Les habitants ont tout ce qu'il leur fautils sont protégés de la chaleur et des momies vagabondes du désert par une barrière magique, et ils passent leur vie à s'entraîner, affûtant leur corps et leur esprit pour atteindre la perfection. Pourtant, ils attendent avec impatience le moment où ils pourront mourir au combat et laisser ce monde derrière eux.

Les dieux sont les gardiens de la voie menant à l'au-delà, établie par le Dieu-Pharaon afin de purifier et de perfectionner ceux qui la suivent et en surmontent les épreuves. Chaque dieu supervise l'une des cinq épreuves et forme les adeptes qui se préparent à la traverser, en les aidant à cultiver l'une des cinq qualités de la perfection mortelle : solidarité, connaissance, force, ambition et zèle.

À première vue, Amonkhet semble un merveilleux endroit où vivre, mais quelque chose de troublant et d'infâme se trame. Le sage et bienveillant Dieu-Pharaon, qu'on dit occupé à préparer l'au-delà merveilleux promis aux valeureux, est en réalité Nicol Bolas, le maléfique dragon Planeswalker, dont les manigances ne se limitent pas à Amonkhet.