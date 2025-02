Derniers événements

Avishkar est le nouveau nom du plan anciennement appelé Kaladesh. Le Consulat qui était à la tête de Kaladesh a également été démantelé suite à une révolte populaire, où les effusions de sang étaient minimes. Le plan a été unifié sous l'égide d'un nouveau gouvernement planaire, l'Assemblée d'Avishkar, et la ville de Ghirapur en demeure la capitale.

Événements survenus avant la Guerre des Planeswalkers

Le monde de Kaladesh est une œuvre d'art vivante dont l'existence est due à la présence manifeste d'Éther, l'énergie magique brute qui circule dans l'espace séparant les plans du Multivers. Bien qu'elle soit aussi présente sur de nombreux plans, elle occupe une place cruciale dans l'écosystème de Kaladesh. Cette énergie insuffle la vie à la nature, sculptant la terre, traçant les sinuosités des cours d'eau, enchevêtrant arbres et plantes complémentaires, et attirant les créatures sauvages comme un champ magnétique.

Depuis l'invention du procédé permettant le raffinage de l'Éther brut volatile par la géniale inventrice Avaàti Vya, cette énergie est une ressource précieuse pour tous les créateurs du plan. Le Consulat, l'instance dirigeante de Kaladesh, a rapidement compris l'intérêt énergétique de l'Éther et a mis en place un immense réseau de distribution afin d'assurer son accessibilité à tous. Sous son autorité, le plan connaît une véritable renaissance des inventeurs, une période d'espoir, d'optimisme et de créativité sans limite. Désormais, des automates mécaniques arpentent les boulevards, des mécanoptères volettent au-dessus des marchés et d'élégants mécanismes à engrenages relèvent et abaissent les rues et bâtiments des villes.

Pour autant, tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes sur Kaladesh. Une faction, qu’on appelle les « renégats », soupçonne le Consulat de menacer leur liberté individuelle. Refusant de se plier aux normes de sécurité et aux quotas éthériques, ils sapent toutes les tentatives de mise en place du cadre juridique voulu par le Consulat. Cependant, hormis les actions de ces renégats, l'heure est à la fête sur le plan. Le Consulat a récemment annoncé la tenue de la Foire des inventeurs, un festival célébrant les innombrables inventions de l'Essor de l’Éther. Au cours de ce mois de festivités, aéronefs, constructions et brillants esprits s'affrontent ; la créativité règne.

Le juge suprême de la foire a nommé inspecteur en chef Dovin Baàn, un vedalken méticuleux qui s'est engagé à organiser des festivités sans anicroche. Pour ce faire, il s'est adressé aux Sentinelles, les priant de l'aider à endiguer toute menace des renégats. Rien ne doit empêcher le peuple de Kaladesh d'admirer le génie des merveilleuses créations.