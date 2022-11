Dakkon Lamenoire

D’après la version la plus fiable de son histoire à circuler, Dakkon était un guerrier et un forgeron dont le talent attira l’attention d’une Planeswalker démone appelée Geyadrone Dihada. Sentant en lui la braise de son étincelle latente, elle lui offrit de faire de lui un Planeswalker s’il forgeait pour elle une épée se nourrissant d’âmes. Dakkon accepta, et dix années durant, il travailla sans relâche, trempant la lame encore et encore dans le sang de ses esclaves. Quand l’épée fut terminée, Dihada revint pour la prendre. Elle tint parole, embrasant l’étincelle de Dakkon et activant son pouvoir de Planeswalker. Mais elle le trahit aussitôt en absorbant son ombre (et son âme) dans sa lame.