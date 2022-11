Abritant une grande variété de terrains (montagnes glacées, vastes plaines, jungles, déserts, îles), ce plan jouit aussi d'innombrables lieux historiques : du continent volcanique de Shiv à l'île érodée de Tolaria, en passant par l'île dévastée d'Urborg.

C'est aussi la terre natale des deux frères Urza et Mishra, les maîtres artificiers qui découvrirent les antiques pierres de puissance dans les Cavernes de Koïlos. Avides de pouvoir, les frères se livrèrent une guerre sans merci, dévastant Dominaria et plongeant le plan dans une ère glaciaire. Au terme de cette guerre, Urza découvrit le plan obscur de Phyrexia, un enfer de chair, de métal et de graisse, où la limite entre vivant et artificiel était ténue.

Phyrexia aurait envahi Dominaria si l'Aquilon et son équipage ne s'étaient pas trouvés sur place. Ce célèbre vaisseau volant contenait une technologie magique ancienne qui lui permettait de se transplaner. L'Aquilon, son équipage de héros, et une collection d'artefacts appelée l'Héritage (dont le Planeswalker Karn) furent mis à contribution afin de repousser l'invasion.

Dominaria fut aussi l'épicentre des fractures plano-temporelles qui menacèrent plus tard tous les plans. Une série de cataclysmes, la plupart déclenchés par les Planeswalkers, laissèrent Dominaria dans un tel état de désolation que la trame du Multivers fut affectée. Les dégâts subis par le temps et l'espace ne s'arrêtèrent pas à Dominaria et commencèrent à se propager sur les autres plans. Une poignée de puissants Planeswalkers durent intervenir pour rétablir l'équilibre de ces plans.

Aujourd'hui, après des générations de développement paisible, Dominaria a réussi en grande partie à reconstruire ses cultures passées. Bénalia, la Nouvelle Argive, les Académies tolarianes et Fémeiref s'épanouissent dans des sociétés principalement humaines tandis que les ondins de l'Empire vodalian, les elfes de Llanowar et les sylvins de la Yavimaya prospèrent également depuis quelques décennies.

Cependant, alors que le culte de la Coterie gagne en puissance, désormais sous le contrôle du Seigneur démon Belzenlok, Dominaria doit faire face à de nouvelles menaces... et a besoin de héros, anciens et nouveaux, pour les affronter.