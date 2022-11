Plan en perpétuelle renaissance, Fiora abrite de magnifiques cités célèbres dans tout le Multivers pour leur architecture à couper le souffle et l'ingéniosité de leurs inventeurs. Malgré ses panoramas époustouflants, Fiora est l'un des plans les plus dangereux qu'un Planeswalker puisse visiter. Dans chaque manche se cache une dague, et derrière chaque sourire, un mensonge. Dans la capitale de Fiora, Paliano, la Haute cité, le meurtre et la ruse sont monnaie courante. Ici, les petits caractères en bas des contrats ont eux-mêmes d'autres petits caractères. Sous une mince couche de courtoisie, les factions politiques et les étrangleurs impitoyables luttent pour contrôler Paliano. Ceux qui siègent à l'Assemblée législative de la Haute cité manipulent les suffrages, et les lois de Paliano lient la population d'une manière occulte. Les Planeswalkers voyageant sur Fiora doivent être conscients que le meurtre, l'homicide et la violence n'y ont jamais été illégaux. Au contraire, ce sont des techniques largement utilisées par les politiciens.

En dehors de Paliano, la population vit dans de petites villes dirigées par des administrations locales. Bien qu'elles ne soient pas directement impliquées dans les machinations de Paliano, elles sont tout de même gangrenées par la corruption et le marché noir. Le massacre de Drakeston est un rappel de cette sinistre vérité. Bien que distant de la Haute cité et proche des étendues sauvages, ce village fut décimé et tous ses habitants sauvagement massacrés sans aucune raison apparente. Les vastes étendues sauvages de Fiora sont inexplorées. L'exploratrice Selvala fut la première à franchir la frontière, à la recherche d'un monde au-delà de la débauche des nobles. Même si la magie de la Haute cité dicte toujours ses actions à un citoyen, les anciennes forêts renferment une promesse de paix, un répit face aux traîtrises et aux franchises de la politique de Fiora.