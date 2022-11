Geyadrone Dihada

Dihada était une conquérante — fourbe, assoiffée de pouvoir et traître. Elle utilisait ses capacités de changeforme pour manipuler son entourage, posant souvent les bases de ses plans des années à l’avance. Lorsque la situation ne jouait pas en sa faveur, elle était prompte à négocier, et encore plus prompte à trahir sa parole une fois qu’elle avait repris le dessus. Si ses motivations étaient plus profondes que l’avidité pure et la soif de pouvoir, elle les aura bien cachées à l’histoire.