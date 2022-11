Poétesse guerrière renommée d’Ixalan, Huatli est une cavalière guerrière hors pair capable d’invoquer des dinosaures alliés et de les diriger lors d’assauts destructeurs. Après avoir passé de nombreuses années piégée sur son plan natal par un artefact magique, Huatli s’est récemment libérée, et explore désormais ses pouvoirs de Planeswalker. Cependant, elle a déjà prouvé son courage et sa valeur en défendant des innocents face à certaines des menaces les plus dangereuses du Multivers. Huatli espère rentrer chez elle avec des récits d’un univers plus vaste afin d'enrichir la vie de son peuple sur Ixalan.