Jace Beleren est probablement le mage de l'esprit le plus talentueux du Multivers. Capable de lire dans les pensées, d'effacer la mémoire, de provoquer le sommeil et d’immerger autrui dans des illusions, ce stratège de génie est doté d'une intelligence exceptionnelle et d'une curiosité insatiable. Pendant des années, Jace n’avait aucun souvenir de son enfance. Bien qu’il ait à présent retrouvé la mémoire, sa quête de son passé a fait naître en lui une fascination pour les mystères et les énigmes. Elle l’a également rendu prudent, méfiant et parfois un peu trop cérébral. Jace pourrait facilement lire les véritables intentions de ceux qui l’entourent, mais il sait que le faire endommagerait la confiance de ses amis et le priverait des relations sincères qu’il désire.