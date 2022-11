Jaya Ballard fait partie des Planewalkers les plus anciens du Multivers. Née sur Dominaria il y a plus de 1 500 ans, c’était une héroïne impulsive et sarcastique qui joua un rôle important dans l’histoire du plan avant de disparaître pendant plusieurs siècles. Récemment, elle a refait apparition, plus vieille et plus sage, en tant que mentor des pyromanciens en devenir, au rang desquels son élève la plus prometteuse : Chandra Nalaàr.