Karn est un golem d'argent intelligent disposant d'une maîtrise presque totale des artefacts. Il peut comprendre le fonctionnement de la plupart des appareils technologiques d’un simple toucher et créer rapidement des artefacts ou des automates sans nécessiter de composants ou de matières premières. Créé il y a plus de 1 200 ans par le Planeswalker Urza, l’existence de Karn a été définie pendant des siècles par « l’objectif » que lui avait attribué son père. Après avoir rencontré de vrais amis, sauvé le Multivers et être devenu un Planeswalker, Karn est parti créer son propre destin. Il a créé son propre monde, devant ainsi le « père » d’un plan tout entier. Tragiquement, et à cause de ses propres actions malheureuses, ce monde a été corrompu par l’influence de Phyrexia. Déterminé à empêcher les Phyrexians d’usurper son héritage, rien n’arrêtera Karn tant qu’ils ne seront pas détruits.