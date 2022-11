Sur Mirrodin , tout est fait de métal : des forêts aux montagnes, en passant par l'herbe. Cinq soleils éclairent ce plan, un pour chaque couleur de mana.

Jadis, ce plan métallique fut créé par Karn , le golem d'argent construit par le Planeswalker Urza. Mais Karn commit une erreur lors de la création de son œuvre. Il introduisit sans s'en rendre compte une sombre contagion : le pétrole phyrexian. Pendant des siècles, le pétrole s'infiltra dans le sol, infectant les terres et engendrant des vagues successives d'horreurs phyrexianes.

Même le Gardien que Karn avait créé pour protéger le plan devint instable, développant une conscience et se faisant appeler Memnarch. Avec le temps, il sombra dans la rage et la paranoïa, se sentant abandonné par son créateur. Et la puissance de Memnarch grandit au même rythme que sa folie. Il enleva d'innombrables êtres vivants sur d'autres plans avant d'être finalement vaincu par l'elfe Glissa Cherchesoleil.

Mais tout n'est pas encore rentré dans l'ordre sur Mirrodin . Les premières générations de Mirrans ont disparu, renvoyés sur les plans auxquels ils appartenaient. Et pendant ce temps, la contagion phyrexiane continue de s'étendre. Les horreurs de la Nouvelle Phyrexia continuent d'émerger du noyau de Mirrodin , tuant tous les Mirrans sur leur passage et les assimilant pour grossir leurs rangs.

Mais les factions phyrexianes n'ont pas d'objectif commun. La faction rouge, menée par Urabrask, se désintéresse des citoyens de Mirrodin , leur laissant trouver un refuge.

La division des différentes factions de mana rendent la Nouvelle Phyrexia à la fois plus forte et plus faible que jamais : plus diversifiée et adaptable, elle pâtit de l'absence d'un objectif commun.

Les Mirrans survivront-ils ? Quelles nouvelles horreurs attendent ce monde brutal ? L'infection phyrexiane s'étendra-t-elle à d'autres plans ?