Nahiri est audacieuse, téméraire et imprévisible. Même si elle est âgée de plusieurs milliers d’années, elle a passé une grande partie de ce temps en stase et elle a conservé une certaine jeunesse que ses contemporains tels que Téfeiri et Sorin ont perdue. Nahiri a fréquemment mis de côté ses voyages dans le Multivers pour le bien de son plan natal. Ce qui pourrait s’expliquer en raison de l’esprit et du style de vie aventureux des Kor (et de bon nombre des habitants de Zendikar), qui rendent le transplanement moins attrayant pour Nahiri que pour quelqu’un venu d’un autre pan.