Jadis appelé Argentum, Mirrodin fut créé par le Planeswalker Karn. Memnarch, le gardien de Mirrodin, devint peu à peu fou et enleva des mortels de tout le Multivers pour peupler le plan. Sur ce monde de métal, les habitants déportés furent forgés par un environnement hostile et passèrent maîtres dans l'art de créer des artefacts et des armes.

Karn fut celui qui apporta le pétrole phyrexian sur Mirrodin. Dans les profondeurs du monde, celui-ci commença doucement à transformer les créatures qu'il touchait. Perdant peu à peu l'esprit, Karn devint le Père des machines et le chef de Phyrexia. La lente propagation devint bientôt une campagne active d'altération, ou plutôt d'achèvement, du monde de Mirrodin. Les Mirrans menèrent de nombreuses batailles, mais furent rapidement submergés par les forces phyrexianes.

Même les Planeswalkers Koth, Elspeth et Venser ne purent les repousser, et Venser sacrifia sa vie pour rendre sa santé mentale à Karn. Mais à ce moment, même le créateur de Mirrodin ne pouvait plus arrêter la machine phyrexiane. Désormais, des lieutenants de Karn, les Praetors, et leur armée s'affrontent pour le pouvoir, tandis que les autochtones luttent jour après jour pour survivre.