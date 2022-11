Charmant, sournois et imprévisible, Oko est un changeforme qui déteste toute forme d’autorité et qui utilise la moindre excuse pour semer le chaos et attaquer l’ordre établi. Trompeur et maître du mensonge, il peut prendre l’identité d’autrui, transformer ses victimes en bêtes et charmer les plus faibles pour qu’ils le servent. Son passé est un mystère, mais Oko cause probablement des ennuis dans tout le Multivers depuis de nombreuses années.