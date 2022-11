Samut était une initiée de renom qui maîtrisait le double khépesh et canalisait sa vitesse et sa force pour frapper l'ennemi. Elle était à la tête de sa moisson et un soldat loyal au combat. Les autres membres de sa moisson disaient qu'elle savait être partout en même temps, qu'ils pouvaient compter sur elle et qu'elle ne laissait jamais un de ses camarades de côté. Sa vitesse paraissait surnaturelle, tout comme sa capacité à abattre ses ennemis pour protéger sa moisson. Elle et son ami Djeru formaient un duo redoutable parmi les initiés.