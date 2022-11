Le Planeswalker adorateur des dragons, Sarkhan Vol, naquit sur le plan de Tarkir bien après leur extinction. Fasciné par leur fureur et leur majesté prédatrice, il mena de vastes recherches sur les anciens dragons de son plan et alla même jusqu'à rejoindre un groupe de célèbres shamanes qui adoraient ces prédateurs du zénith. Doué pour le combat, il obtint le statut de guerrier au sein des Mardu, mais fut rapidement lassé des querelles de territoire.

Après une victoire contre un clan rival, Sarkhan fit une expérience qui lui changea la vie :

« L'esprit d'un dragon depuis longtemps disparu se présenta à lui et murmura une incantation dans son esprit avant de disparaître à jamais. Ces paroles firent jaillir du corps de Sarkhan un énorme dragon de feu qui envahit le champ de bataille et engouffra tous les combattants dans un torrent de flammes. Les hommes de Sarkhan, ainsi que ses adversaires, furent réduits en cendres sous ses yeux ébahis. Ce déchaînement de rage et de puissance dépassait de loin tout ce qui lui avait été donné d'observer. Cela attisa en lui une passion dévorante jusqu'alors inconnue, et embrasa son étincelle de Planeswalker. »—Extrait du roman Alara Unbroken de Doug Beyer

Sarkhan voyagea alors d'un plan sur l'autre, à la recherche d'un dragon auquel consacrer sa vie. Sur Jund, l'un des éclats du plan d'Alara, il découvrit un royaume dirigé par des escouflenfers tyranniques et d'autres puissants dragons. C'est là qu'il déclara allégeance au Planeswalker dragon Nicol Bolas.

Désabusé par l'infamie, la sournoiserie et le manque de grandeur du dragon qu'il servait, Sarkhan sombra dans la folie. Guidé par une voix qu'il attribuait au dragon-esprit Ugin, il finit par revenir sur Tarkir. Aidé par Narset, khan des Jeskaï, qui perdit la vie, Sarkhan trouva à l'endroit où Ugin avait péri ce qu'il ne pensait pas chercher : un moyen de voyager dans le temps et de retourner au moment où Nicol Bolas avait vaincu Ugin afin d'empêcher la chute du dragon-esprit. Immédiatement renvoyé dans le présent, Sarkhan se retrouva dans un monde dirigé par de puissants seigneurs-dragons, un monde dans lequel Ugin et Narset étaient toujours en vie.

Le Tarkir natal de Sarkhan, où les dragons étaient éteints, n'existe plus. Il a été remplacé par un monde animé où ces créatures majestueuses dominent les cieux. Vol lui-même est désormais tout à fait unique et libre à bien des égards : un homme jamais né, un Planeswalker sans monde natal, un humain capable de se transformer en dragon. Plus important encore, son esprit lui appartient à nouveau, libéré des influences de Bolas et d'Ugin.