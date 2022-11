Sorin Markov est un puissant vampire et l’un des plus anciens Planeswalker survivants du Multivers. Né il y a plus de 7 000 ans, il a veillé sur son plan natal d’Innistrad pendant des millénaires, préservant l’équilibre entre les humains et les monstres qui les chassaient. Souvent arrogant et parfois cruel, Sorin ressent une grande responsabilité envers le Multivers, ce qui l’a conduit à devenir un étrange protecteur sur bon nombre de plans pendant sa longue vie.