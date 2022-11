Si le présent était différent, Tarkir serait aux mains de cinq khans puissants. Les déserts et les forêts seraient gangrenés par les effusions de sang et la guerre. Les clans s'affronteraient sans relâche pour le contrôle d'immenses fortunes et de gigantesques royaumes. Mais ce présent n'existe pas. Ce présent n'a jamais été celui des khans. C'est celui des dragons.

Les puissants dragons qui peuplent Tarkir doivent leur existence au Planeswalker Sarkhan Vol. Il quitta un présent sans dragons pour revenir plus de mille ans en arrière à un tournant décisif de l'histoire et sauver de la mort le dragon-esprit Ugin, un autre Planeswalker. Ce faisant, il assura la continuité des tempêtes draconiques, des orages nourris par la magie d'Ugin qui engendrent les dragons, et par là même leur survie.

Durant de nombreuses années, les clans avait fait la guerre aux dragons pour survivre, espérant trouver un moyen de prendre l'avantage dans ce conflit. Mais cet espoir fut réduit à néant par l'intervention de Sarkhan. Leur existence étant assurée, les dragons proliférèrent et le cours du conflit ne tarda pas à s'inverser. Au final, les dragons traquèrent les khans pour les détruire. Il ne leur resta alors plus qu'à prendre place sur les trônes laissés vacants.

Dans ce présent, les clans vaincus sont dirigés par cinq seigneurs-dragons légendaires. Au fil du temps, les clans ont fini par incarner les aspects dominants de leurs maîtres draconiques, et ils représentent ces attributs par des symboles. Chaque clan combat avec deux couleurs de mana alliées, utilisant la magie au nom de son seigneur-dragon dans le but de gagner le contrôle du plan de Tarkir.