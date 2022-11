Tyvar Kell est le jeune frère du roi des elfes de Kaldheim. Toujours dans l’ombre de son frère, Tyvar a juré de devenir un grand héros et est parti dans les royaumes en quête d’aventure, se précipitant vers le danger à la moindre opportunité. Malgré sa vantardise et son arrogance, Tyvar a montré qu'il pouvait être un allié courageux digne de respect et même de renom. Depuis qu’il est devenu un Planeswalker, il a saisi cette opportunité unique pour « écrire sa légende dans les étoiles » et il aspire à devenir le plus grand héros que son peuple ait jamais connu.