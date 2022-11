Urza fait partie des Planeswalkers les plus influents qui aient jamais vécu. Maître de l’artifice d’une puissance quasi-divine, la véritable force d’Urza réside dans sa capacité à mettre en place des plans des années (parfois même des siècles) à l’avance. Insatiablement curieux et d’une cruauté sans bornes, Urza était prêt à tout pour parvenir à ses fins. Dans sa jeunesse, Urza était obsédé par l’histoire de Dominaria et de l’Empire Thran qui dirigeait jadis le plan. Ceci mena à une vendetta longue d’un millénaire contre Yaugzebul et le plan de Phyrexia. Après d’innombrables années de conflit, à la fois ouvert et larvé, Urza et Yaugzebul ont finit par périr ensemble. L’héritage d’Urza est loin d’être héroïque. Même si les Phyrexians auraient probablement détruit Dominaria sans son intervention, Urza a piétiné un nombre incalculable de vies pour assouvir sa vengeance.