Will Kenrith et sa sœur Rowan sont uniques dans le Multivers : les seuls Planeswalkers connus qui partagent une étincelle. Là où l’un se rend, l’autre doit suivre. Will est un cryomancien accompli qui utilise la magie de la glace pour contrôler le champ de bataille et protéger ses alliés. Curieux et plein de compassion, Will cherche à comprendre la vérité dans toute chose, convaincu que la connaissance est la meilleure voie vers la sagesse.